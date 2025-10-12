Újabb tiszaföldvári pofon, ezúttal hazai pályán

Az első félidőben ugyan még sikerült egyenlítenie a házigazdának, de a játékrész hajrájában történt kiállítás, majd az ezt követő büntetőből szerzett SZVSE találat úgy tűnt, hogy ismét megpecsételi a sorsukat. Lényegében így is történt, fordulás után jött az újabb szegedi gól, ami végképp el is döntötte a mérkőzés sorsát, az emberhátrányban futballozó pályaválasztó képtelen volt már váltani a hátralevő időben.

Tiszaföldvári SE: újabb vereségbe szaladt bele a Tiszaföldvár idegenben

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Igaz, hogy ismét csak egy góllal, de újabb vereséget szenvedett a Tiszaföldvár , ezúttal Martfűn (0-1). A bekapott találton lehet ugyan vitatkozni, de a tényen nem változtat, hogy ez a soronkövetkező kudarchoz vezetett. Előre kell néznie a tabellán jelenleg utolsó helyen tanyázó és leszakadó félben lévő együttesnek, és az utolsó szalmaszálak egyikébe megkapaszkodni. Egyre nehezebb dolguk van azonban, mert a sok hiányzó miatti kiállási gondok és a sikertelenség szép lassan felemésztik a játékosok erőtartalékait.

Tiszaföldvár SE–Szegedi VSE 1–4 (1–2)

Kunszentmárton, 100 néző, vezette: Pusztai Gergely (dr. Bencze A., Kiss B.)

Tiszaföldvár: Bartók – Berta, MURÁR, Nagy S., Lőrincz – Oravecz, POVÁZSAI – Szabad (Szécsi 74.), Milencovici (Molnár A. 77.), Haraszin – PATAKI Z. Edző: Korom Tibor.

Gólszerzők: Pataki Z. (29.), ill. Amariutei (20., 55., 74.), Kelemen V. (42.)

Kiállítva: Haraszin (41.)

Jól kezdett, több helyzete is volt az első félidőben a hazai gárdának, mégis ellenfele szerzett vezetést. Ezt sikerült még kiegyenlítenie Korom Tibor csapatának, de a többnyire felívelésekkel próbálkozó ellenfél a felvonás végén egy ilyen szituáció után emberelőnyhöz és büntetőhöz jutott, így vezetéssel vonulhatott pihenőre (1–2).

A második játékrészben már könnyebb dolog volt az SZVSE együttesének, akinek játékosai a jól megszokott forgatókönyvet írták tovább. Újabb két fejesgóllal bebiztosították győzelmüket, ami a látottak alapján talán igazságosnak mondható, de a különbsége mindenképp túlzó.

Korom Tibor: – Az első félidőben jobban játszottunk, mint a jóval magasabb és fizikálisabb ellenfelünk. Hiába készültünk a felíveléseikre, néhány esetben nem tudtunk mit kezdeni velük. A kiállítás és az azt követő büntető is egy ilyen szituáció után esett, a második félidőben pedig a jól fejelő támadójuk végképp eldöntötte a mérkőzést.