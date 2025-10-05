október 5., vasárnap

Labdarúgás / NB III.

1 órája

Közel állt a győzelemhez a Tiszafüred Cigándon

Listavezetőhöz méltó játékkal rukkolt elő a forduló rangadóján a Tiszafüredi VSE legénysége.

Jegesi László

Bár hazai pályán három döntetlent is összeszedett a Cigánd, még mindig veretlen az NB III. Északkeleti csoportjának idei kiírásában. A Tiszafüredi VSE-nek viszont az utolsó hat fordulóban száz százalékos a mérlege, a találkozó előtt csak annyit lehetett tudni, hogy valamelyikük sorozata mindenképp megszakad vasárnap délután. Ha létezik háromesélyes mérkőzés, akkor ez mindenképp annak minősült, és ember legyen a talpán, aki meg tudta volna jósolni a végeredményt a kezdő sípszót megelőzően.

tiszafüredi vse
Küzdelmes mérkőzésen végül egy ponttal tért haza a kék mezes Tiszafüredi VSE cigándi vendégjátékáról
Fotó: Illusztráció / Pesti József (MW archív)

Az első húsz percben dominálta a játékot a Tiszafüredi VSE, ellenfele át sem jött a térfelükre. A változatos játékot hozó folytatásban ugyan hátrányba került Dorcsák Zoltán legénysége, ám nem hagyta magát és büntetőből egyenlített a fordulás után. Ebben a játékrészben ráadásul inkább már a vendégek irányították a játékot, de egyik oldalon sem voltak képesek eredményesen befejezni az akciókat a támadók. A döntetlen igazságosnak mondható ugyan, de több is lehetett volna ebben a meccsben a vendégek részéről.

NB III., Északkeleti csoport

Bacsó Beton-Cigánd SE–Tiszafüredi VSE 1–1 (1–0)

Cigánd, 150 néző, vezette: Katona Balázs (Kovács II. G., Deme R.)

Tiszafüred: Lisztes B. – Balogh M. (Tolnai, 90+1.), FÜREDI, Szabó K. – KOVÁCS D., Horváth M., Karmacsi (Csősz, 80.), Ballók B. (Bökönyi, 80.) - SZERENCSI, Győri B., Kelemen G. Edző: Dorcsák Zoltán

Gólszerzők: Horváth Z. (41.), ill. Győri B. (57., tizenegyesből)

Kiállítva: Nagy Zs. (87.)

Ahogy azt várni lehetett, a hazai csapat az első perctől kezdve átengedte a területet a vendégeknek és ellentámadásokra rendezkedett be. Ebből húsz percig semmit nem láthatott a cigándi közönség, hiszen kedvenceik az adott időszakban át sem jöttek a félpályán. A Tiszafüred fölénye is inkább a labda birtoklásában jelentkezett, igazi helyzetet nem tudott kialakítani Dorcsák Zoltán legénysége. Némi meglepetésre a pályaválasztó megszerezte a vezetést, de továbbra is csak pontrúgások után volt veszélyes Lisztes Bence kapujára.

A második félidőben hasonló koreográfia szerint folytatódott a játék, inkább a vendégek akarata érvényesült ekkor is. Büntetőből sikerült egyenlíteniük, kétszer pedig a kapufát találták telibe távoli lövésekből. Komoly gólhelyzet egyik kapu előtt sem adódott már, de jobb döntésekkel a Tisza-tó parti csapat olyan helyzeteket is kialakíthatott volna, amiből a győztes gól is megszülethetik. Hiába ígért a játék képe vendég sikert, a helyzetek alapján a döntetlen igazságosnak mondható.

Dorcsák Zoltán, a Tiszafüredi VSE vezetőedzője: – Nagyon csalódott vagyok, mert több volt ebben a mérkőzésben a döntetlennél. Nem tudom a játékosaimat elmarasztalni, mert a cigándi taktika ellen jól járatták a labdát és nem ajándékozták el nekik azt, amivel a hazai csapat kontrázhatott volna. Csak pontrúgások után jelentett veszélyt az ellenfél a kapunkra. Jobb döntésekkel azonban több helyzetet is teremthettünk volna kapujuk előtt, amelyekből akár meg is nyerhettük volna a meccset.

