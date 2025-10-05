Az élről várja rangadóját a Tiszafüred, a Martfű és a Földvár egymással mérkőzik

Az NB III. Északkeleti csoportjában az előző körben az élre ugrott és hat forduló óta száz százalékos Tiszafüredi VSE a még veretlen Cigánd vendége lesz. Hazai győzelem esetén helyet cserélnek a tabellán, minden más eredmény továbbra is éllovas pozícióban tarthatja a Tisza-tó parti legénységet. A Délkeleti csoportban nem kevésbé érdekes meccsel folytatódik a pontvadászat, hiszen a tabella alján található Martfű és a Tiszaföldvár vív majd egymással élet-halál harcot a feljebb lépésért előbbiek otthonában.

Fontos rangadót játszik a kék mezes Tiszafüredi VSE csapata

Fotó: Pesti József (MW archív)

NB III., Északkeleti csoport

Bacsó Beton-Cigánd SE (3.)–Tiszafüredi VSE (1.)

Cigánd, vasárnap 13 óra

Remekül kapta el a rajtot a Tiszafüred csapata, túl a bajnokság csaknem egyharmadán vezeti a tabellát. A legutolsó hat mérkőzését megnyerte Dorcsák Zoltán együttese, az utóbbi három alkalommal pedig tizenöt rúgott gól mellett mindössze egyet kapott. Azt a bizonyos gatyát azonban most kell majd felkötniük, hiszen a még veretlen, de „csak” harmadik Cigánd a tavalyi gyengébb szereplése után ismét régi fényében tündököl. A borsodi csapat három döntetlenjét a közvetlenül mögötte helyezkedő riválisokkal szemben hazai pályán gyűjtötte be.

Pikáns összecsapásra van tehát kilátás, amely után biztos, hogy valamelyik félnek megtörik majd korábbi nagyszerű sorozata. A kiválóan teljesítő vendégek természetesen szeretnék megtartani tökéletes mérlegüket, a hazai gárda viszont úgy gondolhatja, hogy ki más állíthatná meg ellenfelüket, mint egyik legfőbb riválisuk. Az biztos, hogy Füreden egy esetleges vereség után sem dől össze a világ. Csapatukban még mindig vannak hiányzók, Kovács Máté, Ujvári Zsombor, és Farkas Jeromos biztosan nem, Győri Benjámin viszont talán pályára léphet Cigándon.

Délkeleti csoport

Martfűi LSE (15.)–Tiszaföldvár SE (16.)

Martfű, vasárnap 13 óra

Minden bizonnyal egyik fél fejében sem fordult meg a bajnokság indulása előtt, hogy a tizedik fordulóban sorra kerülő egymás elleni találkozójuk vérbeli alsóházi rangadó lesz. A tizenötödik a tizenhatodikkal meccsel majd vasárnap kora délután, és bármelyikük veresége még jobban leszakíthatja a szenvedő felet az előttük állóktól. Hazai siker esetén a Martfű közelebb zárkózhat a mezőnyhöz, egy esetleges földvári győzelem viszont a vendégek reményeit adhatná vissza a bennmaradást illetően. A pontosztozkodás igazán egyiküknek sem jó, ebben az esetben marad minden a régiben.