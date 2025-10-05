1 órája
Az élről várja rangadóját a Tiszafüred, a Martfű és a Földvár egymással mérkőzik
Meglehetősen pikáns párosításokkal folytatódik az NB III. idei küzdelemsorozata. A listavezető Tiszafüredi VSE például egyik közvetlen riválisával játszik.
Az NB III. Északkeleti csoportjában az előző körben az élre ugrott és hat forduló óta száz százalékos Tiszafüredi VSE a még veretlen Cigánd vendége lesz. Hazai győzelem esetén helyet cserélnek a tabellán, minden más eredmény továbbra is éllovas pozícióban tarthatja a Tisza-tó parti legénységet. A Délkeleti csoportban nem kevésbé érdekes meccsel folytatódik a pontvadászat, hiszen a tabella alján található Martfű és a Tiszaföldvár vív majd egymással élet-halál harcot a feljebb lépésért előbbiek otthonában.
NB III., Északkeleti csoport
Bacsó Beton-Cigánd SE (3.)–Tiszafüredi VSE (1.)
Cigánd, vasárnap 13 óra
Remekül kapta el a rajtot a Tiszafüred csapata, túl a bajnokság csaknem egyharmadán vezeti a tabellát. A legutolsó hat mérkőzését megnyerte Dorcsák Zoltán együttese, az utóbbi három alkalommal pedig tizenöt rúgott gól mellett mindössze egyet kapott. Azt a bizonyos gatyát azonban most kell majd felkötniük, hiszen a még veretlen, de „csak” harmadik Cigánd a tavalyi gyengébb szereplése után ismét régi fényében tündököl. A borsodi csapat három döntetlenjét a közvetlenül mögötte helyezkedő riválisokkal szemben hazai pályán gyűjtötte be.
Pikáns összecsapásra van tehát kilátás, amely után biztos, hogy valamelyik félnek megtörik majd korábbi nagyszerű sorozata. A kiválóan teljesítő vendégek természetesen szeretnék megtartani tökéletes mérlegüket, a hazai gárda viszont úgy gondolhatja, hogy ki más állíthatná meg ellenfelüket, mint egyik legfőbb riválisuk. Az biztos, hogy Füreden egy esetleges vereség után sem dől össze a világ. Csapatukban még mindig vannak hiányzók, Kovács Máté, Ujvári Zsombor, és Farkas Jeromos biztosan nem, Győri Benjámin viszont talán pályára léphet Cigándon.
Délkeleti csoport
Martfűi LSE (15.)–Tiszaföldvár SE (16.)
Martfű, vasárnap 13 óra
Minden bizonnyal egyik fél fejében sem fordult meg a bajnokság indulása előtt, hogy a tizedik fordulóban sorra kerülő egymás elleni találkozójuk vérbeli alsóházi rangadó lesz. A tizenötödik a tizenhatodikkal meccsel majd vasárnap kora délután, és bármelyikük veresége még jobban leszakíthatja a szenvedő felet az előttük állóktól. Hazai siker esetén a Martfű közelebb zárkózhat a mezőnyhöz, egy esetleges földvári győzelem viszont a vendégek reményeit adhatná vissza a bennmaradást illetően. A pontosztozkodás igazán egyiküknek sem jó, ebben az esetben marad minden a régiben.
A Martfű háza táján Koncz Zsolt úgy fogalmazott a legutóbbi vereségük után, hogy számukra egy új bajnokság kezdődik vasárnaptól, amelybe apait anyait bele kell majd tolniuk, különben kiesési gondjaik lesznek. Az őszi szezon hátralevő részében valamivel több olyan csapattal találkoznak, akik a mezőny második felében tanyáznak, de sorsolásuk semmiképp nem nevezhető egyszerűnek.
Székely Dávidnak, Kriska Norbertnek lejárt az eltiltása, Hunya Krisztián is felépült, ám továbbra sem számíthatnak Varga Tamás és a kapus Gerhát Dávid játékára, utóbbi kezét ráadásul műteni kell.
A Tiszaföldvár szerette volna újra megérezni a győzelem ízét, de peches vereséget szenvedtek hazai környezetben a Dunaharaszti ellen. Az elején vezetést szereztek, helyzeteik alapján pedig az első félidőben el kellett volna dönteniük a meccset. Nem így történt, a hosszabbítás utolsó pillanatában ráadásul megkapták a vereségükhöz vezető utolsó találatot (2–3).
Továbbra is komoly létszámproblémákkal küszködnek, sérültjeik nem, vagy csak nehezen épülnek fel, középső védő és vérbeli támadók hiánya tovább növelik gondjaikat. Ebben a szezonben egyszer sem sikerült úgy felállniuk, ahogy szeretnének, most viszont már győzelmi kényszerben játszanak.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ismét nagy különbséggel kapott ki a Martfű
Az utolsó pillanatban veszítette el mérkőzést a Tiszaföldvár