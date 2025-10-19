2 órája
Győzelmet szalasztott el a Tiszafüred
Sorrendben a harmadik mérkőzését is döntetlenre adta a Dorcsák Zoltán csapata, ám ebből kettő is rangadónak minősült. Ráadásul a cigándi derbi után a DEAC elleni is idegenben volt, egyértelmű azonban, hogy a játék képe, de főként a helyzetek alapján utóbbi találkozón győzelmet szalasztott el a Tisza-tavi együttes. Az újabb pontosztozkodással elkerült ugyan az élről a Tiszafüredi VSE, viszont továbbra is nagy a harc a dobogós pozíciókért.
Legutóbbi két döntetlenje némi visszaesésről árulkodik a Tiszafüredi VSE teljesítményét illetően, különösen a mutatott játék és az akciógólok hiánya adott mostanában aggodalomra okot. A vendégek sérültjeinek gyógyulása és a tavalyi DEAC elleni idegenbeli pontszerzés azonban bizakodással tölthette el a Tisza-tó partiakat, ezzel az eredménnyel pedig minden bizonnyal elégedettek lennének ezúttal is. Hazai győzelem esetén viszont a hajdúságiak akár meg is előzhették volna riválisukat a tabellán.
NB III Északkeleti csoport, 12. forduló
DEAC–Tiszafüredi VSE 0–0
Debrecen, Egyetemi Sporttelep, 200 néző, vezette: Muhari Gergő (Vargha T., dr. Kulcsár J.)
Tiszafüred: Lisztes B. – KISS B., SZABÓ K., Balogh M. - Kovács D., Horváth M., KOVÁCS M. (Karmacsi, 90.), Bökönyi (Farkas J., 76.) - SZERENCSI, Győri B., Kelemen R. (Csősz, 76.). Edző: Dorcsák Zoltán.
Valamivel jobban kezdte az első félidőt a hazai együttes, amit egy szöglet utáni kicsivel célt tévesztett fejes, majd egy kipattanó lövés utáni Lisztes Bence védés igazolt. Magára talált azonban a Tiszafüred és két kecsegtető helyzetben elhibázott megoldással egyenlítette ki a lehetőségek számát.
Fordulás után viszont már csak vendég ziccereket jegyezhetett fel a krónikás, Szerencsi Miklósék kétszer is a kapussal szemben álltak már szemben, de egyik alkalommal sem sikerült a vendéglátó hálójába találni. Egy ízben pedig a visszagurított labdából lőtt mellé a támadójuk, így ismét meg kellett elégedniük az egy ponttal. Az újabb döntetlen miatt az ebben a fordulóban három pontot szerző Kisvárda második csapata került az élre.
Dorcsák Zoltán: – Annak ellenére, hogy ismét csak egy pontot szereztünk, gratulálok a fiuknak a mai teljesítményükért is. Ezúttal mi voltunk a jobb csapat, de sajnos ez gólokban nem, csak játékban és helyzetekben mutatkozott meg.
