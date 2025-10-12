Megőrizheti vezető pozícióját a Tiszafüred

A Dél-Keletiben a Martfű minimális különbséggel győzte le múlt vasárnap a Tiszaföldvár gárdáját, sikerével pedig felzárkózott közvetlen riválisai mögé. Most egy jóval nehezebb feladat előtt áll a Monor otthonában, mint ahogy legutóbbi ellenfele sem lesz a mérkőzés esélyese a jó erőkből álló SZVSE ellen.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Észak-Keleti csoport

Tiszafüredi VSE (1.) - Gödöllő (11.)

Tiszafüred, vasárnap 13 óra

A játék képe alapján győzelmet szalasztott el vasárnap Cigándon a Tiszafüred együttese. Húsz percig a saját térfeléről sem tudott kijönni a hazai gárda, de a továbbiakban is csak pontrúgásokból tudott veszély teremteni Lisztes Bence kapuja előtt. A vendégek sem kerültek azonban túl sokszor a házigazda tizenhatosán belülre, mert az utolsó pillanatokban rendre rossz döntéseket hoztak játékosaik.

A Tisza taviak szerencséjére a Kisvárda második csapata vereséget szenvedett Hatvanban, így továbbra is vezeti a tabellát Dorcsák Zoltán együttese. Pozícióját akár meg is őrizheti a tizenegyedik forduló után is, ha legyűri a bajnokságot egyébként jól kezdő Gödöllőt. Három kör után megtorpant ugyanis az újonc, és az utolsó hét meccséből hatot elveszített. Érdemes lesz azért vigyázni Győri Benjáminéknak, hiszen szinte valamennyit egy találattal csak, az utolsó két találkozójukon viszont gólt sem lőttek. Hazai oldalon Farkas Jeromos és Ujvári Zsombor továbbra sem bevethető, Ballók Bence pedig a héten sérült meg. Jó hír viszont, Kovács Máté újra játékra jelentkezett.

Dél-Keleti csoport

Monor SE (2.) - Martfűi LSE (15.)

Monor, vasárnap 13 óra

Hat, vereséggel zárult mérkőzés után hagyta el ismét győztesen a pályát a Martfű legénysége. A Tiszaföldvár ellen a három pont begyűjtése nem volt éppen zökkenőmentes, uralta ugyan a mérkőzést a hazai gárda és helyzetei is akadtak, ám azokat egy kivételével nem sikerült kihasználniuk. Nem érdemtelen persze sikerük, hiszen a játék képe alapján rászolgáltak erre. Nagyon remélik, hogy a hosszú böjt után építőleg hat majd a fiúkra a Tiszaföldvár ellen nehezen kivívott győzelem. Ráadásul először nyertek ebben az idényben hazai pályán, amit remélhetőleg több is követ majd a folytatásban. A Monor ellen jó meccseket játszottak korábban, tisztában vannak azzal, hogy ők a találkozó esélyesei, de azt is tudják, hogy nincs olyan csapat a mezőnyben, akit nem lehet meglepni. Két sérültjük - Gerhát Dávid és Varga Tamás - még nem épültek fel, Kriska Norbert beszállásával viszont már két igazi gólvágója is van a csapatnak.