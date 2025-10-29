október 29., szerda

Labdarúgás

36 perce

Kiválóan helytállt a Tiszafüred, egy büntető döntött a Kecskemét javára

Címkék#bajnokság#Tiszafüredi VSE#labdarúgás

A mérkőzés elejétől kezdve látszott, hogy a Tiszafüred túltette magát a hét végi vereségen. Nyugodtan, magabiztosan futballozott a vendég csapat, egy-két hibán kívül jól állta a sarat magasabb osztályú ellenfelével szemben. Az első félidő hajrájában mégis megszerezte a vezetést a KTE, de fordulás után egy óriási góllal hamar egalizált a vendéglátó. Büntetőből jutott újra előnyhöz később a másodosztályú gárda, a Tisza tó parti egylet ekkor sem adta fel, helyzeteket alakított ki, de nem sikerült már újból egyenlítenie.

Jegesi László

A hét végi meglepő Sényő elleni vereséget még fel sem dolgozhatta a Tiszafüredi VSE legénysége, máris itt volt az újabb erőpróba számukra. Az előző kiírásban a kupa ebben a szakaszában állította meg őket a Ferencváros, de csak szoros csatában múlta felül Dorcsák Zoltán együttesét. Most adódott egy újabb alkalom, ráadásul „csak” egy NB II-es gárda állta útjukat, igaz idegenben. A Kecskemét a Karcag elleni bajnoki győzelemmel hangolt szerdára, a Tisza tó partiak pedig fogadkoztak, hogy nem adják majd olcsón a bőrüket.

tiszafüredi VSE
A kék mezes Tiszafüredi VSE nyerő helyzetből veszített
Fotó: Pesti József/MW-archív

Kecskeméti TE - Tiszafüredi VSE 2-1 (1-0)

Kecskemét, 1000 néző, vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Zahorecz Roland)

Gólszerzők: Berki (39.), Bocskay (73.), ill. Kovács M. (55.)

Kecskemét: Ruisz - Debreczeni, Bocskay, Haris, Béke (Czékus 62.), Szabó A., Berki (Eördögh 62.), Belényesi, Bolgár, Bolyki (Pálinkás G.), Merényi (Kovács B. 78.). Edző: Tímár Krisztián. 

Tiszafüred: BUDZSÁKLIA - KISS B., Füredi, Szabó K. - Karmacsi (Kovács D. 45.), KOVÁCS M., Csősz (Horváth M. 46.), BÖKÖNYI - Szerencsi, Győri B., Ballók B. Edző: Dorcsák Zoltán.

Magabiztosan, teher nélkül játszott az első pillanattól kezdve a Tiszafüred és bátor futballja a találkozó végéig kitartott. Dorcsák Zoltán csapata több esetben is jól tartotta a labdát, saját térfelén csak kevés alkalommal veszítette el azt. Ha pedig megszerezte, bátran kezdeményezett vele támadásokat és több ízben is veszélyeztette ellenfele kapuját. A játékrész hajrájában egy figyelmetlenség vezetett végül a hazaiak első góljához, a pályaválasztó szöglet után talált be Budzsáklia Benett kapujába (1-0). A folytatásban továbbra is magabiztosan állt a lábán a vendég csapat, jól zárta védelme a kapu felé vezető utat, a megszerzett labdákkal pedig igyekezett gyors akciókat vezetni. Egy ilyen alkalommal Kovács Máté iramodott meg még a saját térfeléről a labdával és mivel igazán senki nem támadta, mintegy 28 méterről a kapu bal felső sarkába ragasztott egy óriási gólt (1-1). A középpályás találata persze ébresztőt fújt a KTE csapatának, akik kevés meggyőződéssel támadgattak ugyan a folytatásban is, ám egy ártatlan szituációban elkövettet vendég szabálytalanság büntetőhöz juttatta őket, ami – mint később kiderült – el is döntötte a továbbjutás sorsát a Kecskemét javára.

Dorcsák Zoltán: Az első félidőben dominánsabb volt a Kecskemét, de akkor sem játszottunk alárendelt szerepet, az átmenetekben azonban többször is rossz döntéseket hoztunk. A félidőben azt mondtam a fiúknak, hogy higgyenek magukban, egy rúgott gól megváltoztathat mindent. Így is lett, utána a hazai csapat érezhetően elbizonytalanodott. A büntető elkerülhető lett volna, a vereség miatt van hiányérzetünk. A második félidőben teljesen egyenrangú partnerei voltunk a magasabb osztályú ellenfelünknek, több helyzetet is alakítottunk ki, mint a vendéglátók.

