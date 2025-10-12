Igazságos eredmény született az újonc ellen – galériával

Az eddig megszokotthoz képest gyengébb minőségben játszott ezúttal a listavezető Tiszafüred csapata, a huszadik percben bekapott gólt követően pedig futott az eredmény után Dorcsák Zoltán együttese. Kevés helyzet adódott előttük, inkább csak kisebb lehetőségeik voltak a támadóiknak.

A folytatásban sem változott a játék képe igazán, az újonc remekül állta a sarat az első helyezett otthonában. A hazai gárda mindössze egy szöglet utáni kapufát, valamint a büntetőből szerzett gólt tudott felmutatni a második félidőben, így a lelkes vendégek teljesen megérdemelten vitték el az egyik pontot.

Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred edzője: Igazságos eredmény született, gratulálok az ellenfelünknek, megérdemelten szereztek egy pontot. Nem tudom elmarasztalni azonban ezúttal sem a fiúkat, mert küzdöttek, hajtottak az egyenlítésért, de ezúttal nem volt igazi minőség a játékunkban. Kicsit elgondolkodtató az is, hogy ez már a második olyan mérkőzésünk egymás után, amikor nem tudunk akció gólt szerezni.