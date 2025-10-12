1 órája
Igazságos eredmény született az újonc ellen – galériával
Nem tudott élni az esélyével a hazai gárda, kevés volt a minőség ezúttal a csapatban. Az újonc vendégek egy távoli lövésből szereztek vezetést még az első félidőben, ezt követően pedig csak futott az eredmény után Dorcsák Zoltán együttese. Végül sikerült egyenlítenie egy büntető után, ám sokat mondó adat, hogy ezúttal sem sikerült akciógólt szerezniük. A Cigánd és a Kisvárda sem nyert azonban a hét végén, így még mindig első a Füred a tabellán.
Bár csak döntetlent ért el Cigándon a Tiszafüred együttese, a Kisvárda második csapatának újabb botlása miatt továbbra is vezeti a tabellát. A győzelem a fontos pillanatokban hozott rossz döntések miatt maradt el Dorcsák Zoltán edző véleménye szerint, így az újonc Gödöllő elleni találkozó előtt a koncentráció erősítését kérte játékosaitól a tréner. Ellenfelük jól indította a szezont, ám az utolsó hét mérkőzéséből hatszor vesztesen hagyta el a pályát, ez is a hazai gárda esélyei mellett szólt.
Tiszafüredi VSE - Gödöllői SK 1-1 (0-1)
Tiszafüred, 350 néző, vezette: Kakukk Szabolcs (Elek, Gutyán)
Gólszerzők: Szerencsi (70. 11-esből), ill. Lukács (20.)
Tiszafüred: Lisztes - Füredi, Szabó K., Balogh M. - Kovács D., Horváth M., Kovács M., Bökönyi (Karmacsi 72.) - Szerencsi, Győri B., Kelemen G. (Tolnai 87.). Edző: Dorcsák Zoltán.
Döntetlennel tartotta vezető helyét a TiszafüredFotók: Pesti József
Az eddig megszokotthoz képest gyengébb minőségben játszott ezúttal a listavezető Tiszafüred csapata, a huszadik percben bekapott gólt követően pedig futott az eredmény után Dorcsák Zoltán együttese. Kevés helyzet adódott előttük, inkább csak kisebb lehetőségeik voltak a támadóiknak.
A folytatásban sem változott a játék képe igazán, az újonc remekül állta a sarat az első helyezett otthonában. A hazai gárda mindössze egy szöglet utáni kapufát, valamint a büntetőből szerzett gólt tudott felmutatni a második félidőben, így a lelkes vendégek teljesen megérdemelten vitték el az egyik pontot.
Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred edzője: Igazságos eredmény született, gratulálok az ellenfelünknek, megérdemelten szereztek egy pontot. Nem tudom elmarasztalni azonban ezúttal sem a fiúkat, mert küzdöttek, hajtottak az egyenlítésért, de ezúttal nem volt igazi minőség a játékunkban. Kicsit elgondolkodtató az is, hogy ez már a második olyan mérkőzésünk egymás után, amikor nem tudunk akció gólt szerezni.