Újabb rangadó előtt áll a Tiszafüred

Nem várnak könnyű ellenfelek csapatainkra az NB III. 12. fordulójában. Az Északkeleti csoportban a Tiszafüredi VSE a DEAC otthonában látogat, a Délkeletiben a Tiszaföldvár SE az éllovasnál vendégeskedik, míg a Martfűi LSE a Csepel együttesét fogadja.

Füredi Szabolcs (labdával) játékára nem számíthat a Tiszafüredi VSE hétvégén

Fotó: Pesti József/MW-archív

NB III Északkeleti csoport

DEAC (4.)–Tiszafüredi VSE (1.)

Debrecen, vasárnap 13 óra

Némi megtorpanás észlelhető az utóbbi hetekben a Tiszafüred játékában. A mérkőzéseit sorra – utóbbi három győzelmét kiütéssel abszolválva – nyerő gárda utóbbi két meccsén kétszer is megosztozott a pontokon ellenfeleivel. Ezzel még nem lenne különösebb probléma, hiszen az első döntetlent a mindenkire veszélyes Cigánd ellen érte el, de egyik alkalommal sem tudott akciógólt lőni, s ez már merőben szokatlan jelenség Dorcsák Zoltán csapatától ebben a szezonban. Hiányzók ugyan akadtak ezeken a találkozókon, de a korábbi sikerek esetén sem volt ez másként. Vasárnap az évek óta az élmezőnyhöz tartozó DEAC otthonába látogatnak és sokan kíváncsian várják, hogy melyik arcát mutatja majd az együttes – a néhány hete még látott gólerős, szellemes játékát, vagy a kissé tanácstalan, jóval meddőbb futballját. Ellenfelük a Putnok és a Kisvárda II. ellen is betlizett hazai környezetben, de összességében stabil teljesítményt nyújt otthon. A vendégek szeretnének ismét eredményesen szerepelni, amelyben a sárga lapos eltiltását töltő Füredi Szabolcs nem lehet segítségükre, ellenben sérültjeik szépen gyógyulnak, Farkas Jeromos már játékra kész.

NB III Délkeleti csoport

Gyulai Termál FC (2.)–Tiszaföldvár SE (16.)

Gyula, vasárnap 13 óra

Sok sebből vérzik a Tiszaföldvár a bajnokság kezdete óta, de az is látszik, hogy ebből a mély gödörből egyedül kell kimásznia az együttesnek. A rendkívül szűk keret, a sérüléshullám és a csapatukat sújtó játékvezetői ítéletek ugyan jelen vannak folyamatosan az életükben, de ha nem szeretnének kiesni a bajnokságból, akkor félre kell söpörniük az őket érintő szubjektív és objektív tényezőket egyaránt. Egyelőre ez nehezen megy, pedig lassan a feléhez érkezik a bajnokság, innen pedig már visszafelé számol mindenki. Mindössze egy győzelem árválkodik a nevük mellett tíz vereséggel szemben. A lemaradásuk pedig már hét pont a még bennmaradást jelentő helyezésektől. Ez még éppen behozható lenne, de most Gyulán kevés az esély, hogy teremjen babér számukra, annak ellenére, hogy kisebb csodák a labdarúgásban is szoktak történni. Mostani ellenfelük hazai pályán még hibátlan és négy gólnál kevesebbet nem rúgott aktuális ellenfelének.

Martfűi LSE (15.)–Csepel SC (9.)

Martfű, vasárnap 13 óra

Szárnyaszegetten futballozik a bajnokság eddig eltelt szakaszában a Martfű csapata. Az első négy forduló elfogadható játéka után szinte nem lehet rájuk ismerni – az egy, Tiszaföldvár elleni mérkőzésük kivételével –, nemcsak hogy rendre vereségeket szenvednek, de többnyire nagy gólkülönbséggel is kapnak ki. Játékuk nem eléggé alázatos, kapott találataik jórésze figyelmetlenségből származik, és az edzői utasítások is süket fülekre találnak a labdarúgóknál. Ha ezen nem tudnak változtatni, akkor kicsi a remény arra, hogy bármi is másképp alakuljon Martfűn. Száznyolcvan fokos fordulatra lenne szükség ahhoz, hogy ne kerüljenek még rosszabb helyzetbe a téli pihenő előtt. A Csepel ellen jó alkalom kínálkozhat a változásra, hiszen ellenfelük azért nem egy verhetetlen együttes. Legutóbbi hazai kisütéses sikerük azonban óvatosságra intheti a martfűeieket, akik továbbra sem számíthatnak a műtét előtt álló Gerhát Dávidra és Varga Tamásra. Koncz Zsolt bízik abban, hogy egyénileg képesek lesznek többet nyújtani játékosai az eddigieknél, ami csapatszinten is éreztetheti majd hatását.