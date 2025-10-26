október 26., vasárnap

Labdarúgás

36 perce

Kétgólos vezetésről kapott ki a Tiszafüred

Címkék#bajnokság#Sényő#Tiszafüredi VSE#labdarúgás

A labdarúgó NB III. Északkeleti csoportjának 13. fordulójában a hazai pályán játszó Tiszafüredi VSE 3–2-es vereséget szenvedett a Sényő csapatától.

Varga Csaba

A legutóbbi három meccsén döntetlent játszó Tiszafüredi VSE legénysége azt a Sényőt fogadta, amelyik bennragadt bajnokság rajtján, ám legutóbbi eredményeik már azt mutatják, hogy kezdenek kiegyenesedni, az utolsó öt meccsükből négyet is veretlenül vívtak meg. A Tisza-taviaknál jó hír volt, hogy Füredi Szabolcs eltiltása lejárt, aki így visszakerült a védelem tengelyébe. Mivel a hazaiak riválisai közül a Kisvárda II. pontokat veszített egyértelmű volt a képlet, ha legyőzik a Sényőt ismét a tabella élére kerülnek. Sajnos ez nem sikerült, sőt még pontszerzés sem jött össze a kék-sárgáknak.

tiszafüredi VSE
A kék mezes Tiszafüredi VSE nyerő helyzetből veszített
Fotó: Pesti József/MW-archív

Tiszafüredi VSE–Sényő FC 2–3 (2–1)

Tiszafüred, 300 néző. V.: Punyi Gyula (Bán K., Kerékgyártó Zs.)

Tiszafüred: Lisztes (Budzsáklia, 32.) – Kiss B. (Ujvári Zs., 60), Füredi, Szabó K. – Kovács D., Horváth M., Bökönyi, Kovács M. – Szerencsi, Győri, Kelemen G. (Ballók, 60.) Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Kovács M. (9., 15.), ill. Kapacina (31.), Gengeliczki (56.), Mácsai (86.)

Repülőrajttal indítottak a fürediek, Kovács Máté találataival kettő-nullára vezettek, és levegőben lógott az újabb góljuk. Akár le is zárhatták volna meccset, ehelyett egy kapushiba után szépítettek a sényőiek, ráadásul kapusuk, Lisztes Bence kézsérülést szenvedett. A folytatásban már semmi sem sikerült a kék-sárgáknak, a vendégek pedig kapcsoltak és a rutinos Gengeliczki Gergő találatával egyenlítettek. Már-már mindenki elkönyvelte a döntetlent, amikor a 86. percben Budzsáklia Benett kapus egy jobb oldali beadást röviden öklözött ki és a résen lévő, korábbi tiszafüredi játékos, Mácsai László közelről a hálóba passzolta a sényőiek győztes gólját, 2–3.

Dorcsák Zoltán: – Nehéz egy ilyen meccs után mit mondani, hiszen kettő–nullára vezettünk, majd ajtó-ablak helyzetet hibáztunk. Ahelyett, hogy gólkülönbséget javítottunk volna, kaptunk egy potyagólt, ráadásul az akciónál kapusunknak, Lisztes Bencének eltört a keze. A szünet után pedig megint belehibáztunk. Sajnos szétesett a játékunk, a hajrában pedig egy újabb potyagól megpecsételte a sorsunkat.

További eredmények: Kisvárda II–Tiszaújváros 1–1, DVSC II–DVTK II 2–1, Nyíregyháza II–Cigánd 0–1, Ózd–DEAC 0–1, Tarpa–Putnok 2–0, Füzesabony–Gödöllő 0–0, Eger–Hatvan 2–1.

