Szolnokon edzőtáboroznak vb ezüstérmes női vízilabdázóink

Mielőtt a felkészülésről szót ejtenénk fontos megjegyezni, hogy minap elkészült a január 26-án rajtoló kontinensviadal csoportbeosztása, mely szerint a mieink mellett a portugál, a román és az olimpiai bajnok spanyol válogatott szerepel majd a B csoportban. A lebonyolításról annyit, hogy a csoportokból csak az első két helyezettek jutnak tovább – és viszik magukkal az egymás elleni eredményt –, a középdöntőben így három helyett két mérkőzés következik, majd az első kettő vívhatja az elődöntőt, a többieknek marad az 5-8. helyért folyó keresztbe játszás.

A szolnoki Cseh Sándor vasárnaptól a Tiszaligetben tart edzéseket hölgyválogatottunknak

Továbbjutás esetén a D jelű négyesből kap majd ellenfelet csapatunk, ebben a címvédő hollandok mellett a svájci, a brit és az izraeli válogatott lesz érdekelt.

– Az elmúlt hónapok alapján a görögök tűnnek a legerősebb csapatnak, az elmúlt években viszont a spanyol és a holland együttes számított Európában egyeduralkodónak, sőt, az amerikaiakkal együtt a világon is – idézte a szövetség honlapja Cseh Sándor szövetségi kapitányt. – Azaz nem nagyon lehetett volna nehezebb a sorsolásunk, hiszen az egyiket meg kell előzni, ráadásul az izraeli csapatot sem szabad lebecsülni. Viszont így is, úgy is jó meccseket kell játszani és jó ellenfeleket kell legyőzni,

ha komoly eredményt akarunk elérni – azaz most csupán annyi történt, hogy megtudtuk, kik ellen kell helytállnunk.

A szolnoki kötődésű Cseh Sándor azt mondta a szövetség honlapján a közelgő összetartásról.

– Nagyon érdekes edzőtábornak ígérkezik a szolnoki, hiszen egyfajta keveredése lesz a rutinos játékosoknak, illetve a legfiatalabb korosztálynak. Nagy létszámmal leszünk, szeretnénk precízen megtervezni a programot, hogy minden gördülékeny legyen a vízi edzések során, ahol sokszor csoportokban fogunk dolgozni, sőt, több szakember is besegít majd a munkába, az egyik edzésen például Kis Gábor (a Szolnok egykori olimpiai bajnok centere – a szerk.). A szakmai részt elsősorban a taktikai variációk, a páros védő és támadó mozgások, valamint a blokkolások fejlesztése teszik majd ki.

