Szolnokon edzőtáboroznak vb ezüstérmes női vízilabdázóink
Július végén ért véget a vízilabda világbajnokság Szingapúrban, ahol mindkét válogatottunk ezüstérmet szerzett. Alig négy hónap múlva, jövő január végén már az Európa-bajnokságon lesz jelenésük csapatainknak. A férfiak küzdelmeit Belgrádban, míg hölgyekét a Madeirán rendezik meg. Női válogatottunk a klubszezon közepette háromnapos összetartáson vasárnaptól keddig a szolnoki Vízilabda Arénában fog gyakorolni.
Mielőtt a felkészülésről szót ejtenénk fontos megjegyezni, hogy minap elkészült a január 26-án rajtoló kontinensviadal csoportbeosztása, mely szerint a mieink mellett a portugál, a román és az olimpiai bajnok spanyol válogatott szerepel majd a B csoportban. A lebonyolításról annyit, hogy a csoportokból csak az első két helyezettek jutnak tovább – és viszik magukkal az egymás elleni eredményt –, a középdöntőben így három helyett két mérkőzés következik, majd az első kettő vívhatja az elődöntőt, a többieknek marad az 5-8. helyért folyó keresztbe játszás.
Továbbjutás esetén a D jelű négyesből kap majd ellenfelet csapatunk, ebben a címvédő hollandok mellett a svájci, a brit és az izraeli válogatott lesz érdekelt.
– Az elmúlt hónapok alapján a görögök tűnnek a legerősebb csapatnak, az elmúlt években viszont a spanyol és a holland együttes számított Európában egyeduralkodónak, sőt, az amerikaiakkal együtt a világon is – idézte a szövetség honlapja Cseh Sándor szövetségi kapitányt. – Azaz nem nagyon lehetett volna nehezebb a sorsolásunk, hiszen az egyiket meg kell előzni, ráadásul az izraeli csapatot sem szabad lebecsülni. Viszont így is, úgy is jó meccseket kell játszani és jó ellenfeleket kell legyőzni,
ha komoly eredményt akarunk elérni – azaz most csupán annyi történt, hogy megtudtuk, kik ellen kell helytállnunk.
A szolnoki kötődésű Cseh Sándor azt mondta a szövetség honlapján a közelgő összetartásról.
– Nagyon érdekes edzőtábornak ígérkezik a szolnoki, hiszen egyfajta keveredése lesz a rutinos játékosoknak, illetve a legfiatalabb korosztálynak. Nagy létszámmal leszünk, szeretnénk precízen megtervezni a programot, hogy minden gördülékeny legyen a vízi edzések során, ahol sokszor csoportokban fogunk dolgozni, sőt, több szakember is besegít majd a munkába, az egyik edzésen például Kis Gábor (a Szolnok egykori olimpiai bajnok centere – a szerk.). A szakmai részt elsősorban a taktikai variációk, a páros védő és támadó mozgások, valamint a blokkolások fejlesztése teszik majd ki.
A meghívottak névsora
Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Eger).
Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Baksa Vanda (UVSE), Bonca Vivien (FTC), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Fekete Flóra (UVSE), Füle Barbara (FTC), Garda Krisztina (DFVE), Gulyás-Oldal Emma (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Kenéz Kincső (Eger), Keszthelyi Rita (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Mácsai Eszter (UVSE), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Pogonyi Bíbor (Eger), Sümegi Nóra (Dunaújváros), Szilágyi Dorottya (FTC), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC).