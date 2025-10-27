Vármegye I.: a Cserkeszőlőé a forduló meglepetése, kiütötte ellenfelét a MÁV és a Falva is – galériával

A vármegye I. fordulójának legnagyobb meglepetését a Cserkeszőlő okozta, mivel három góllal legyőzte a Jászfényszaru csapatát. A hétvége rangadóján a Jászberény egy korai góllal nyert a Kenderes otthonában, míg kiütéses sikert aratott a Szolnoki MÁV és a Rákóczifalva is.

Hat gólt ünnepelhetett a Szolnoki MÁV a Mezőtúr ellen a vármegye I. 10. fordulójában

Fotó: Mészáros János

Vármegye I., 10. forduló

Tószeg–Törökszentmiklós 2–3 (0–2)

Tószeg, 150 néző.

Vezette: Simon Ádám.

Tószeg: Király – TÓTH K., Strempel, Tóth Á., Gazdag, Péntek (Kovács T., 56.), Balogh D., Munkácsy (Tóth T., 88.), Boldizsár M., SZŐKE, URBÁN-SZABÓ. Edző: Kiss Balázs.

Törökszentmiklós: Bak – Biró (Kada, 56.), Bába, Héder R. (Puporka, 90.), Földi, Héder A., Nagy G., Poczai (Farkas I., 61.), Lázók (Ladányi D., 65.), Demeter (Polák, a szünetben), Pongrácz. Edző: Gusztafik Péter.

Gólszerzők: Tóth Á. (53.), Urbán-Szabó (68.), ill. Pongrácz (47.), Lázók (48.), Bába (60.).

Óriási szélben, egy végletekig kiélezett mérkőzésen a hazaiak közel álltak a pontszerzéshez a tavalyi bajnokcsapat ellen. A körülmények nem éppen voltak ideálisak, nem tudott kialakulni folyamatos játék, nem véletlenül rögzített helyzetekből voltak eredményesek a csapatok.

Kiss Balázs: – Jó hozzáállásunknak köszönhetően végig benne volt, hogy ezen a találkozón legalább egy pontot szerezzünk, de a volt tószegi játékosok góljai révén a vendégek behúzták a győzelmet. Az biztos, hogy ha ilyen mentalitással küzdöttünk volna az előző fordulókban, sokkal előrébb helyezkednénk el a tabellán. Sok sikert Törökszentmiklósnak!

Gusztafik Péter: – Futballra alkalmatlan körülmények között sikerült megnyerni a mérkőzést. Ezért a győzelemért is három pontot adnak. Gratulálok a csapatnak. Készülünk tovább.

Tudósított: Kiss Balázs

Cserkeszőlő–Jászfényszaru 4–1 (2–0)

Jászfényszaru, 100 néző.

Vezette: Medvegy Zsolt.

Cserkeszőlő: Tóth L. – Panyik (Nagy L., 79.), HEGEDŰS J., Márkus, FARKAS M. (Bálint K., 80.), Zsoldos (Szabados, 86.), VICZIÁN (Urbán, 86.), SZABÓ-BOGÁR, SZENTESI, VARGA A., TAKÁCS J.. Edző: Sallai Róbert.

Jászfényszaru: Kovács T. – Kálmán L., Bartalis, Csillik (Szabó Á., 79.), Baranyi (Bazsó, 58.), Donnert, Tajti, Németh N., Németh Sz., Szekeres, Kövér. Edző: Besenyi Gábor.