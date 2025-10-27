1 órája
Vármegye I.: a Cserkeszőlőé a forduló meglepetése, kiütötte ellenfelét a MÁV és a Falva is – galériával
Nagyarányú sikerek és meglepetés is jutott hétvégére. A vármegye I. 10. fordulójában a Szolnoki MÁV hatot, a Rákóczifalva kilencet lőtt ellenfelének. A Cserkeszőlő Jászfényszaru elleni sikerére vélhetően sokak felkapták a fejüket, míg a Rékas az utolsó pillanatban nyert a Lurkó ellen. A Miklós egy szoros meccsen győzött Tószegen, a Hida azonban könnyen elhozta a három pontot Abádszalókról, míg a Szajol és a Kisúj osztozott a pontokon. A kör legnagyobb rangadóján a Jászberény egy korai gólnak köszönhetően legyőzte idegenben a Kenderest.
Vármegye I., 10. forduló
Tószeg–Törökszentmiklós 2–3 (0–2)
Tószeg, 150 néző.
Vezette: Simon Ádám.
Tószeg: Király – TÓTH K., Strempel, Tóth Á., Gazdag, Péntek (Kovács T., 56.), Balogh D., Munkácsy (Tóth T., 88.), Boldizsár M., SZŐKE, URBÁN-SZABÓ. Edző: Kiss Balázs.
Törökszentmiklós: Bak – Biró (Kada, 56.), Bába, Héder R. (Puporka, 90.), Földi, Héder A., Nagy G., Poczai (Farkas I., 61.), Lázók (Ladányi D., 65.), Demeter (Polák, a szünetben), Pongrácz. Edző: Gusztafik Péter.
Gólszerzők: Tóth Á. (53.), Urbán-Szabó (68.), ill. Pongrácz (47.), Lázók (48.), Bába (60.).
Óriási szélben, egy végletekig kiélezett mérkőzésen a hazaiak közel álltak a pontszerzéshez a tavalyi bajnokcsapat ellen. A körülmények nem éppen voltak ideálisak, nem tudott kialakulni folyamatos játék, nem véletlenül rögzített helyzetekből voltak eredményesek a csapatok.
Kiss Balázs: – Jó hozzáállásunknak köszönhetően végig benne volt, hogy ezen a találkozón legalább egy pontot szerezzünk, de a volt tószegi játékosok góljai révén a vendégek behúzták a győzelmet. Az biztos, hogy ha ilyen mentalitással küzdöttünk volna az előző fordulókban, sokkal előrébb helyezkednénk el a tabellán. Sok sikert Törökszentmiklósnak!
Gusztafik Péter: – Futballra alkalmatlan körülmények között sikerült megnyerni a mérkőzést. Ezért a győzelemért is három pontot adnak. Gratulálok a csapatnak. Készülünk tovább.
Tudósított: Kiss Balázs
Cserkeszőlő–Jászfényszaru 4–1 (2–0)
Jászfényszaru, 100 néző.
Vezette: Medvegy Zsolt.
Cserkeszőlő: Tóth L. – Panyik (Nagy L., 79.), HEGEDŰS J., Márkus, FARKAS M. (Bálint K., 80.), Zsoldos (Szabados, 86.), VICZIÁN (Urbán, 86.), SZABÓ-BOGÁR, SZENTESI, VARGA A., TAKÁCS J.. Edző: Sallai Róbert.
Jászfényszaru: Kovács T. – Kálmán L., Bartalis, Csillik (Szabó Á., 79.), Baranyi (Bazsó, 58.), Donnert, Tajti, Németh N., Németh Sz., Szekeres, Kövér. Edző: Besenyi Gábor.
Gólszerzők: Márkus (26.), Varga A. (33.), Szabó-Bogár (72.), Szabados (86. – tizenegyesből), ill. Bazsó (77.).
Szép számú közönség előtt a mérkőzés nagy részét végig irányító hazaiak megérdemelt győzelmet arattak.
Sallai Róbert: – Megérkeztünk. Nagyon büszke vagyok a csapatomra.
Besenyi Gábor: – Mélyen tudásunk alatt játszva megérdemelt vereséget szenvedtünk. Remélem, elgondolkodik minden játékosom, hogy az, amit két hete nyújtanak a pályán, az nagyon kevés. Sok sikert kívánok a Cserkének a további mérkőzésekhez.
Tudósított: Sallai Róbert
Szajol–Kisújszállás 3–3 (0–1)
Szajol, 150 néző.
Vezette: Nagy Alex.
Szajol: Haris – Lengyel A. (Szentmiklósi, a szünetben), Kiss Zs., Kacskó, KÓMÁR, id. Szedlák Z. (Donkó, a szünetben), Kovács R. (Suri, 72.), Hevesi-Tóth, IFJ. SZEDLÁK Z., Harcsa (Bodnár, 80.), Csajbók (Benedek N., a szünetben). Edző: Donkó Krisztián.
Kisújszállás: Belényesi – CSUKODI D., NÉMETH K., CSUKODI Z., Varga Zs., Hajdú V., KELEMEN L., BALAJTI J. (Balajti T., 78.), Horváth B., Csala, Monoki (Domokos, 66.). Edző: Szívós Gergő.
Gólszerzők: ifj. Szedlák Z. (50., 57.), Kovács R. (55.), ill. Csukodi D. (30.), Hevesi-Tóth (64. – öngól), Csala (83.).
Az első félidő eseménytelensége után a második játékrészben felpörögtek az események, ahol mindkét csapat eldönthette volna a maga javára a mérkőzést.
Donkó Krisztián: – Ez már a negyedik alkalom, hogy vezetés birtokában nem tudjuk megnyerni a mérkőzést és ami bosszantó, hogy ebből három meccsen két góllal is vezettünk. Ezt át kell értékelnünk és megkell találnunk a megoldást, hogy ez ne forduljon elő.
Szívós Gergő: – Örülünk, hogy vissza tudtunk jönni a második félidőben a mérkőzésbe, mind a két csapatnak megvoltak a helyzetei, így igazságos döntetlen született.
Tudósított: Donkó Krisztián
Abádszalók–Jánoshida 1–4 (0–3)
Abádszalók, 100 néző.
Vezette: Kujbus László.
Abádszalók: Csík – MULITER L. (Csukodi Gy., 75.), Halas M., Oláh L., MULITER T., Juhász A., Horváth Sz., Halas A., Varga S., Szóládi (Pataki G., 66.), Farkas J. (Farkas D., 66.). Edző: Lajos Tibor.
Jánoshida: Bencze – Nagy K., MAJOR, RIMÓCZI, Kozák G., Németh T., SIPOS M., Szokolai (Hegedűs M., 81.), Dankovics, Varga K., Zombori. Edző: Antal Gábor.
Gólszerzők: Muliter T. (64.), ill. Major P. (22., 24.), Nagy K. (28.), Szokolai (57. – tizenegyesből).
A hazai csapat jól kezdte a mérkőzést viszont a kapura veszélytelenek voltak, így a vendégek gyorsan eldöntötték a találkozót.
Lajos Tibor: – Megint adtunk egy félidő előnyt, sokat kell még fejlődnünk fejben a megye I.-hez.
Antal Gábor: – Végig fegyelmezetten játszottunk, megérdemelt győzelmet arattunk.
Tudósított: Lajos Tibor
Szolnoki MÁV–Mezőtúr 6–1 (2–1)
Szolnok, 250 néző.
Vezette: Jancsó József.
Szolnoki MÁV: Ladányi – DUDOK (Szabó Zs., 71.), Bathó (Annus Á., a szünetben), PINTO, Izsold (Polyák, 64.), IVÁN M. (Sulyok, 83.), Dósa, Draskóczi, Antal G. (Lengyel G., 71.), SZABÓ R., Demeter. Edző: Lengyel Béla.
Mezőtúr: Török I. (Tőke, 75.) – Penti, Légrádi, Bontovics (Salamon A., 67.), Czakó, NAGY Cs., Rupa (Gyalog, 62.), RENTLER, NOVODOMSZKY, Szőke (Kántor, 75.), PALATINUSZ (Bojtok., 58.). Edző: Erdősi Gyula.
Gólszerzők: Iván M. (14., 32., 46.), Pinto (66.), Demeter (81.), Sulyok, (88.)., ill. Draskóczi, (42. – öngól).
Az első perctől fogva nagy mezőnyfölényben játszott a hazai csapat. A Mezőtúr masszívan védekezett, jól szűkítette a területet, de ennek ellenére kétgólos előnyre tett szert a MÁV. Az első félidő végén egy oldalszabadrúgásból egy öngóllal szépíteni tudott a vendégcsapat, de a második játékrész elején szerzett korai gól eldöntötte a mérkőzést a Szolnok javára.
Lengyel Béla: – Az elképzeléseink szerint alakult a mérkőzés. Az első félidő végi megingást leszámítva a mi akaratunk érvényesült. A nagyarányú győzelem megérdemelt volt. Jancsó Józsi bácsinak köszönjük a közreműködést, gratulálunk és megtisztelő volt, hogy nálunk fejezte be a pályafutását.
Erdősi Gyula: – Úgy gondolom, hogy minőségi és nagyon jó színvonalú mérkőzést játszottunk. Az első félidőben minden úgy alakult, ahogy szerettük volna. A második játékrészben Annus Árpád pályára lépésével és azáltal, hogy a saját csapatunk is kezdett fáradni, kijött a két csapat közti minőségi különbség. Kis szerencsével lehetett volna szorosabb, de az igazság az, hogy a megye I. mezőnye és a Szolnoki MÁV között megvan ez a különbség.
Tudósított: Lengyel Béla
Szolnoki MÁV–Mezőtúr 6–1 (2–1)Fotók: Mészáros János
Zagyvarékas–Lurkó Focimánia 1–0 (0–0)
Zagyvarékas, 250 néző.
Vezette: Tóth Kristóf Attila.
Zagyvarékas: Ulvicki – Fekete K., CZIBAK (Ács, 66.), Kanálos, SIPOS ZS., Pintér V., Serbán (Aranyos, 66.), Lukács R., Polónyi, Konka (Suki, 61.), Szarvák (Nagy S., 61.). Edző: Serbán József.
Lurkó Focimánia: SÁNDOR B. – SOLTÉSZ-NAGY, Hermann (Jostwerner, 65.), Szabadkai, Dobrosi (Sándor T., 73.), Balázs B., Németh Gy., SZENTPÉTERI, Vereb, Máté M., BERÉNYI (Vinczi, 89.). Edző: Balázs Béla.
Gólszerző: Aranyos (90+4.).
Jó iramú mérkőzésen a hazai csapatnak a találkozó legvégén sikerült begyűjteni a három pontot.
Serbán József: – Jó iramú mérkőzésen a 94. percben sikerült gól rúgnunk és ezzel itthon tudtuk tartani a három pontot. Gratulálok az egész csapatnak és további sok sikert kívánok a Lurkónak.
Balázs Béla: – Az első félidőben egyenrangú ellenfelei voltunk egy jó erőkből álló csapatnak, sőt még nekünk volt két kapufánk. A második játékrész inkább a brusztolásról szólt, amiből jelesre vizsgáztak nálam a játékosaim, de a 94. percben sajnos a hazaiak betaláltak. A korrekt játékvezetés mellett senki nem értette az öt perc hosszabbítást!
Tudósított: Serbán József
Rákóczifalva–Tiszaszentimre 9–0 (6–0)
Rákóczifalva, 150 néző.
Vezette: Ács Zoltán.
Rákóczifalva: Császár – TRECSKÓ (Münich, 57.), Kecskés (Szakali, 57.), Méhesi, GONDA, Telkes-Tóth (Nádházi, 57.), Pápai J., KOLTAY, MÁRKUS, KOVÁCS K. (Manzéger, 63.), SZMUTKÓ (SZABÓ M., 63.). Edző: Komáromi György.
Tiszaszentimre: Havellant – Faghiura, Kota, Bakó, Szabó J., Csonka, Baga (Törőcsik, a szünetben), Csécsei, Juhász E., Weiszhaupt, Farkas T.. Edző: Szoboszlai Zsolt.
Gólszerzők: Pápai (10.), Koltay (20., 42., 69.), Telkes-Tóth (22.), Havellant (31. – öngól), Márkus (40., 53.), Méhesi (82.).
A hazai csapat a mérkőzés elejétől kezdve irányította a játékot, és már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát.
Komáromi György: – A csapatom már az első perctől kezdve komolyan állt bele a mérkőzésbe és még ilyen arányban is megérdemelten győzött.
Szoboszlai Zsolt: – Mivel jót nem tudok mondani a csapat teljesítményéről, rosszat meg nem akarok így egy Torrente idézet jut eszembe: „ha megkell… akkor meg kell…”.
Tudósított: Komáromi György
Kenderes–Jászberény 0–1 (0–1)
Kenderes, 150 néző.
Vezette: Szénási Gábor.
Kenderes: Jakab K. – Pesti, Karika (Budai, 62.), Tóth R., Oros, Vadász, Bajnók, Balla, Váradi (Csikós, 43.), Baktai (Lisznyai, 82.), Dáné. Edző: Csillag Sándor.
Jászberény: LIPCSEI – NAGY L., NAGY M., Kiss V. (Bathó, 90.), SZANKU, JÁSZAI-DEÁK, KARDOS (Káposztás, 72.), MUHARI, Pikó, Sali, Petrányi. Edző: Menczeles Iván.
Gólszerző: Kardos (13.).
Kiállítva: Petrányi (56.).
A bátrabban kezdő vendégek szereztek vezetést egy szabadrúgást követően. A bekapott gól után felébredtek a hazaiak, fokozatosan átvették a játék irányítását. A második félidőben helyzetek sokaságát alakította ki a Kenderes de gólt nem sikerült szereznie.
Csillag Sándor: – A sors igazságtalansága az, hogy nem szereztünk pontot. A mérkőzés kétharmadát uraltuk, mezőnyfölényben játszottunk, nagy helyzeteket, ziccereket alakítottunk ki, kapufát lőttünk és mindemelett jogosnak tűnő büntetőt sem kaptunk meg. A játékosaim mindent megtettek, de ez egy ilyen délután volt.
Menczeles Iván: – Egy nagyon küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl egy jó csapat ellen. Az első félidőben veszélyesen játszottunk és megszereztük a vezetést. A második játékrészben a kiállítás után a védekezésre kényszerültünk, de még így is tudtunk veszélyes kontratámadásokat kialakítani. Szervezetten és tudatosan védekeztünk. Számunkra ez egy nagyon fontos mérkőzés volt, büszkeséggel tölt el, hogy eredményesen sikerült zárni. Ezt a győzelmet a küzdeni tudásunknak és a szívünknek köszönhetjük. Külön meg kell dicsérni az ellenfelünk sportszerűségét.
Tudósított: Mikes Krisztián