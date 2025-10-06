1 órája
Vármegye I.: a Jászberény nyerte a forduló rangadóját, simán győzött a MÁV és a Fényszaru is – galériával
A Jászberény nyerte a hétvége rangadóját. A vármegye I. hetedik fordulójában Menczeles Iván együttese a Törökszentmiklóst emberelőnyben győzte le. Két hibátlan együttes van még, a Szolnoki MÁV és a Kenderes, előbbi a Cserkeszőlőt, utóbbi a Lurkó Focimániát múlta felül. A Zagyvarékas Kisújszálláson nyert, míg a Rákóczifalva és a Szajol otthon tartotta a három pontot. Vasárnap a Jászfényszaru simán legyőzte a Tiszaszentimrét, a Jánoshida és a Tószeg pedig osztozott a pontokon.
Hét forduló után még két csapat, a Kenderes és a Szolnoki MÁV hibátlan a vármegye I.-ben, de a Jászfényszaru is veretlen még. A hétvége rangadóján a Jászberény nyert a Törökszentmiklós ellen, a Jánoshida és a Tószeg pedig osztozott a pontokon.
Vármegye I., 7. forduló
Rákóczifalva–Mezőtúr 2–1 (0–0)
Rákóczifalva, 150 néző.
Vezette: Ábel Péter.
Rákóczifalva: Császár – Kecskés, Méhesi (Münich, 85.), Gonda (KOVÁCS K., 63.), Koltay, Vadas (Szakali, 75.), MÁRKUS, Pápai, Trecskó, Szmutkó, TELKES-TÓTH (NÁDHÁZI, 75.). Edző: Komáromi György.
Mezőtúr: Tőke – Penti, Légrádi, Czakó, Gelénesi (Bontovics, 76.), Kántor, Nagy Cs. (Gyalog, 89.), Szőke (Bojtok, 58.), Susa, Novodomszky, PALATINUSZ. Edző: Erdősi Gyula.
Gólszerzők: Kovács K. (70.), Nádházi (84. – tizenegyesből), ill. Gelénesi (56.).
Egy férfias, kemény mérkőzésen hátrányból folytatva, a helyzetek alapján megérdemelten nyert a hazai csapat.
Komáromi György: – Úgy gondolom, hogyha csak 22-en vagyunk a pályán, nem lett volna ennyi feszültség és indulat. Annak az egynek örülök, hogy mindenki épségben le tudott jönni a pályáról.
Hátrányból fordítva, nagy küzdeni akarással megnyertük a mérkőzést. Sok sikert a Mezőtúrnak!
Erdősi Gyula: – Minden tisztelem a két csapaté, hogy nem sérült meg senki a játékvezető sporttárs oda-vissza ítéletei miatt.
Tudósított: Komáromi György
Kisújszállás–Zagyvarékas 1–2 (1–0)
Kisújszállás, 80 néző.
Vezette: Nagy Zoltán.
Kisújszállás: Belényesi – Monoki, Csukodi D. (Puskás, 66.), Horváth B., Csukodi Z., Domokos, Hajdu Zs. (Balajti T., 74.), Csala, Hajdú V. (Kelemen L., 64.), Balajti J., Imre Z. (Németh K., 86.). Edző: Szívós Gergő.
Zagyvarékas: Ulvicki – Lesták, Fekete K., Czibak, Suki (Aranyos, 54.), Pintér V., Serbán, LUKÁCS R., Konka (Kiss B., 90+2.), Ács (Nagy S., 90.), SZARVÁK. Edző: Serbán József.
Gólszerzők: Csala (19. – tizenegyesből), ill. Lukács R. (72.), Fekete K. (88.).
A hazaiak nagy akarással és szívvel kezdték a mérkőzést. Az első félidőben egy tizenegyessel megszerezték a vezetést, melyet a 72. percig tartottak. Ekkor egy rövidzárlat következett és a vendégek kiegyenlítettek, ezután a találkozó végén, a 87. percben egy szöglet utáni fejes góllal megszerezték a vezetést és a győzelmet a nagyobb keménység és akarat következtében.
Szívós Gergő: – Gratulálok az ellenfélnek, hogy a második félidőben jobban akarták a győzelmet!
Serbán József: – Nagyon nagy akarattal, nagyon nagy küzdelemmel sikerült megfordítani a mérkőzést. Gratulálok a csapatomnak és a vendéglátóknak is!
Tudósított: Majláth Antal
Cserkeszőlő–Szolnoki MÁV 0–5 (0–2)
Cserkeszőlő, 80 néző.
Vezette: Szabó József.
Cserkeszőlő: Tóth L. – Hegedűs J., Farkas M., Zsoldos (Bálint K., 79.), Nagy L., Viczián (Panyik, 69.), Vér (Kardos, 87.), SZENTESI, Varga A., Takács J., Szabados. Edző: Sallai Róbert.
Szolnoki MÁV: Ladányi – Dudok, PINTO, Iván M. (Várhelyi, 69.), Annus, (Bathó, 60.), Draskóczi, Finta, ANTAL G., (Antal B., 76.), DEMETER, Szabó Zs., POLYÁK. Edző: Lengyel Béla.
Gólszerzők: Polyák (5.), Antal G. (11.), Annus (52.), Draskóczi (83. – tizenegyesből), Bathó (89.).
Az első félidőben a hazaiak egyenlő ellenfelei voltak a bajnokaspiráns Szolnoki MÁV-nak, a második játékrészben viszont már kijött a két csapat közötti különbség.
Sallai Róbert: – Gratulálok a Szolnoknak!
Lengyel Béla: – Jól kezdtük a mérkőzést, hamar vezetést szereztünk annak ellenére, hogy az ellenfél az első percekben tudott veszélyeztetni. Kétgólos előnyünk tudatában uraltuk a mérkőzést, és végül megérdemelten győzedelmeskedtünk.
Tudósított: Sallai Róbert
Törökszentmiklós–Jászberény 0–3 (0–0)
Törökszentmiklós, 100 néző.
Vezette: Szénási Gábor.
Törökszentmiklós: Bak – Bába, Biró T., FARKAS I., Ladányi D., Polák (Poczai, 62.), Buru, Nagy G., HÉDER (Ladányi A., 78.), LÁZÓK, Puporka (Pongrácz, 62.). Edző: Gusztafik Péter.
Jászberény: Lipcsei – Nagy L., Nagy M., Szanku, Jászai-Deák (Bathó, 89.), Kardos, Muhari (Szaka, 78.), Pikó, Káposztás (Kiss V, 51.), Sali (Szappanos, 87.), Petrányi. Edző: Menczeles Iván.
Gólszerzők: Sali (50.), Muhari (72.), Szaka (80.).
Kiállítva: Biró T. (41.).
Kiegyenlített mérkőzésen a piros lap nagyban befolyásolta a mérkőzés alakulását. Mind a két csapatnak jobb lett volna, ha a meccs nem így alakult volna, ahogy.
Gusztafik Péter: – Szeretnék a csapatom mellett kiállni, nem ezt érdemeltük. Döntően befolyásolta a mérkőzést a kiállítás, ilyen esetből egy mérkőzésen száz van, ráadásul arról végképp nem tehet senki, hogy a vendégjátékos elcsúszott. Rengeteg piros lap lenne, ha minden ilyen szitu után lap következne. Meg kell védenem a kapusedzőnket, aki a kulccsal a kezében indult a kiállított játékosunk után, majd a padról kapott hozzászólást nem hagyta szó nélkül. A jegyzőkönyvben természetesen nem ezt olvastuk, örülünk neki, hogy vissza tudtuk nézni a meccset és az adott szituációkat. Sajnálom, mert egy igazi rangadó volt.
Menczeles Iván: – Egy igazi rangadót játszottunk a tavalyi bajnokcsapattal, mindkét fél felkészült a másikból. Nagy iramú mérkőzésen a hazaiak agresszívan, helyenként durván játszottak, mi ezt az elején nehezen kezeltük, inkább játsszuk a futballt. Már az első félidőben megszerezhettük volna a vezetést, a Törökszentmiklósnak nem volt helyzete sem. A második játékrészben előkerült a kombinatív, gyors játékunk, átvettük az irányítást, utána csak az volt a kérdés, milyen arányban nyerünk. Megkönnyítette nekünk a meccset az, hogy emberhátrányba került ellenfelünk, de ez a mi érdemünket nem kisebbíti, legyen az ő problémájuk. A Törökszentmiklós egy erős csapat, fiatal játékosokkal, szimpatikus edzővel.
Tudósított: Gusztafik Péter
Lurkó Focimánia–Kenderes 1–3 (1–0)
Szolnok, 100 néző.
Vezette: Kiss Attila.
Lurkó Focimánia: Sándor B. – Soltész-Nagy, Török T., Németh Gy., Dobrosi, Szabadkai, Tóth B. (Sándor T., 55.), Hermann (Csontos, 73.), Szentpéteri, Vereb, Máté M. Edző: Balázs Béla.
Kenderes: Jakab K. – PESTI (BAKTAI, 78.), Karika, Tóth R., Csikós (Budai, 85.), Oros, Vadász, BAJNÓK (Lisznyai, 90.), Balla, Váradi, Dáné. Edző: Csillag Sándor.
Gólszerzők: Hermann (19.), ill. Bajnók (52., 75., 78.).
Az első félidőben nem látszódott a két csapat között a tabellán lévő különbség, de a második játékrészben a hazaiak bennmaradtak az öltözőben és ezt a vendégek kihasználták.
Balázs Béla: – Nem a legjobb meccsünket játszottuk, de így is feladtuk a leckét a listavezetőnek. Sajnos már soha nem tudjuk meg, ha egy–nullánál megkapjuk a jogosnak tűnő büntetőt, lélektanilag hogy hat ránk.
Csillag Sándor: – A masszív és fiatal ellenfelünk mellett a pálya talajával is meg kellett küzdenünk, kiváló játékvezetés mellett. Úgy érzem, hogy egy együttesként egyre inkább érettebbé válunk, az külön öröm, hogy minden mérkőzésen vannak olyan karaktereink, akik a hátukra veszik a csapatot.
Tudósított: Balázs Béla
Lurkó Focimánia–Kenderes, vármegye I., 7. fordulóFotók: Nagy Balázs
Szajol–Abádszalók 3–1 (2–0)
Szajol, 50 néző
Vezette: Simon Ádám.
Szajol: HARIS – Lengyel (Angyal, 62.), Kiss Zs., Kacskó, Kómár (Nagy A., 89.), Szedlák, Kovács R. (Bodnár S., 62.), Donkó, BENEDEK N., Harcsa (Suri, 78.), Csajbók. Edző: Donkó Krisztián.
Abádszalók: Csík – BÁDER (Csukodi Gy., 60.), MULITER L. (Kálmán Zs., 77.), Halas M., OLÁH L., Muliter T. (Farkas D., 75.), Juhász A. (Pataki G., 43.), Horváth Sz., Halas A., Varga S., Szóládi. Edző: Lajos Tibor.
Gólszerzők: Szedlák (1.), Benedek N. (22.), Kovács R. (58.).
Alacsony színvonalú mérkőzésen a hazaiak begyűjtötték a három pontot.
Donkó Krisztián: – Úgy néz ki, hogy egy kisebb hullámvölgybe kerültünk, betudható ez a sok hiányzónak is, de ki kell másznunk belőle, mert még nagyon fontos meccsek vannak hátra.
Lajos Tibor: – Az első mérkőzésünk volt, amikor legalább annyi ziccert hagytunk ki, mint az ellenfelünk. Remélem, hogy a srácok elég időt kaptak már ahhoz hogy legközelebb végre pontokban is megmutatkozzon a jó játékunk.
Tudósított: Donkó Krisztián
Jászfényszaru–Tiszaszentimre 6–0 (5–0)
Jászfényszaru, 150 néző.
Vezette: Skultéti Csaba.
Jászfényszaru: Kovács T. (Farkas D., 67.) – KÁLMÁN L., Penczner, Németh N. (Szabó Á., 67.), Baranyi, Csillik (Bazsó, 60.), Vaszicsku (Futó, 60.), Tajti, NÉMETH SZ., Fonád, Kövér (Donnert, a szünetben). Edző: Besenyi Gábor.
Tiszaszentimre: Havellant – Törőcsik (Boros, 83.), SZŐKE, Oláh Zs., FAGHIURA, Bakó (Kota, a szünetben), Varga B., Csécsei, Juhász E., Weiszhaupt (Fehér K., 70.), Szabó J.. Edző: Szoboszlai Zsolt.
Gólszerzők: Csillik (18.), Tajti (26.), Németh Sz. (28.), Vaszicsku (38.), Németh N. (40.), Baranyi (87.).
A hazai csapat az első félidőben a helyzeteit maximálisan kihasználva magabiztosan tartotta otthon a három pontot.
Besenyi Gábor: – Egy félidőt jól futballozva megérdemelt győzelmet arattunk egy szimpatikus Tiszaszentimre ellen, amelynek sok sikert kívánunk a folytatásban.
Szoboszlai Zsolt: – Teljesen megérdemelt hazai siker született, mivel sérülések és betegség miatt nagyon vékony kerettel vágtunk neki ennek a mérkőzésnek. Ennek ellenére, ha nem vagyunk olyan gyámoltalanok az első félidőben, kisebb is lehetett volna a két csapat között a különbség.
Tudósított: Besenyi Gábor
Jánoshida–Tószeg 1–1 (0–0)
Jánoshida, 100 néző.
Vezette: Szabó József.
Jánoshida: Antal G. – Nagy K., Bezzeg, Major, Németh T., Kozák, Eszes M., Sipos, Dankovics, Eszes E., Zombori. Edző: Antal Gábor.
Tószeg: Szabó B. – Tóth K., Strempel, Tóth Á., Gazdag (Gyenes, 83.), Balogh D., Kiss A. (Péntek, 5.) (Gál, 88.), Kovács T., Munkácsy, Boldizsár, Szőke (Tóth T., 87.). Edző: Kiss Balázs.
Gólszerzők: Németh T. (76.), ill. Kovács T. (51.).
A kontrára berendezkedő vendégcsapatot a hazaiak nem tudták feltörni, így a végeredmény tükrözi a játék képét.
Antal Gábor: – Reális eredmény született, mert sajnos nem rúgtuk be a helyzeteinket.
Kiss Balázs: – A kezdeti sokk után szépen belejöttünk a mérkőzésbe és voltak is kisebb lehetőségeink. Az első félidő derekán büntetőhöz jutott a Jánoshida, amit kapusunk ismét védeni tudott. A második játékrészt sikerült góllal kezdeni, ezután jól védekezett a csapat, de sajnos a végére elfogytunk és nem sikerült megtartani az előnyt. Gratulálok a csapatnak, további sok sikert kívánok a Jánoshidának.
Tudósított: Antal Gábor
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!