Vármegye I.: a Jászberény nyerte a forduló rangadóját, simán győzött a MÁV és a Fényszaru is – galériával

Hét forduló után még két csapat, a Kenderes és a Szolnoki MÁV hibátlan a vármegye I.-ben, de a Jászfényszaru is veretlen még. A hétvége rangadóján a Jászberény nyert a Törökszentmiklós ellen, a Jánoshida és a Tószeg pedig osztozott a pontokon.

Tóth Rolandék (labdával) hátrányból fordítottak a Lurkó Focimánia otthonában a vármegye I. hetedik fordulójában

Fotó: Nagy Balázs



Vármegye I., 7. forduló

Rákóczifalva–Mezőtúr 2–1 (0–0)

Rákóczifalva, 150 néző.

Vezette: Ábel Péter.

Rákóczifalva: Császár – Kecskés, Méhesi (Münich, 85.), Gonda (KOVÁCS K., 63.), Koltay, Vadas (Szakali, 75.), MÁRKUS, Pápai, Trecskó, Szmutkó, TELKES-TÓTH (NÁDHÁZI, 75.). Edző: Komáromi György.

Mezőtúr: Tőke – Penti, Légrádi, Czakó, Gelénesi (Bontovics, 76.), Kántor, Nagy Cs. (Gyalog, 89.), Szőke (Bojtok, 58.), Susa, Novodomszky, PALATINUSZ. Edző: Erdősi Gyula.

Gólszerzők: Kovács K. (70.), Nádházi (84. – tizenegyesből), ill. Gelénesi (56.).

Egy férfias, kemény mérkőzésen hátrányból folytatva, a helyzetek alapján megérdemelten nyert a hazai csapat.

Komáromi György: – Úgy gondolom, hogyha csak 22-en vagyunk a pályán, nem lett volna ennyi feszültség és indulat. Annak az egynek örülök, hogy mindenki épségben le tudott jönni a pályáról.

Hátrányból fordítva, nagy küzdeni akarással megnyertük a mérkőzést. Sok sikert a Mezőtúrnak!

Erdősi Gyula: – Minden tisztelem a két csapaté, hogy nem sérült meg senki a játékvezető sporttárs oda-vissza ítéletei miatt.

Tudósított: Komáromi György

Kisújszállás–Zagyvarékas 1–2 (1–0)

Kisújszállás, 80 néző.

Vezette: Nagy Zoltán.

Kisújszállás: Belényesi – Monoki, Csukodi D. (Puskás, 66.), Horváth B., Csukodi Z., Domokos, Hajdu Zs. (Balajti T., 74.), Csala, Hajdú V. (Kelemen L., 64.), Balajti J., Imre Z. (Németh K., 86.). Edző: Szívós Gergő.

Zagyvarékas: Ulvicki – Lesták, Fekete K., Czibak, Suki (Aranyos, 54.), Pintér V., Serbán, LUKÁCS R., Konka (Kiss B., 90+2.), Ács (Nagy S., 90.), SZARVÁK. Edző: Serbán József.

Gólszerzők: Csala (19. – tizenegyesből), ill. Lukács R. (72.), Fekete K. (88.).

A hazaiak nagy akarással és szívvel kezdték a mérkőzést. Az első félidőben egy tizenegyessel megszerezték a vezetést, melyet a 72. percig tartottak. Ekkor egy rövidzárlat következett és a vendégek kiegyenlítettek, ezután a találkozó végén, a 87. percben egy szöglet utáni fejes góllal megszerezték a vezetést és a győzelmet a nagyobb keménység és akarat következtében.