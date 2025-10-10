Vérbeli rangadóra kerül sor a vármegye I. nyolcadik fordulójában

A vármegye I. talán első igazi szuperrangadójára kerül sor szombaton kora délután Kenderesen. Az első a harmadikat fogadja, a találkozó pikantériája ezen kívül, hogy a hazai gárda még hibátlan mérleggel bír, ellenfele viszont legutóbb veszítette el veretlenségét, ráadásul saját pályáján a Jászberény ellen. Öt pont közöttük már így a különbség, vagyis egy esetleges kenderesi siker nyolcra növelné Csillag Sándor fiainak előnyét. Miklósi győzelem esetén viszont szinte minimálisra csökkenne a pályaválasztó fórja a tabellán.

A fehér mezes Törökszentmiklós megnehezítené a hazai pályán játszó Kenderes dolgát a vármegye I. hétvégi rangadóján

Fotó: Illusztráció / Mészáros János (MW archív)

Nem véletlen tehát, hogy ez az összecsapás kerül a nyolcadik forduló fókuszába. Mindkét együttes tart a másiktól, a hazaiak továbbra is a tavalyi bajnokot látják az új edző, Gusztafik Péter csapatában, és úgy gondolják, hogy az eddigi legnehezebb feladatuk előtt állnak. Vendégeik pedig védelmük hiányzói miatt keseregnek, nehézségeiktől függetlenül azonban szeretnék elrontani ellenfelük hibátlan mérlegét.

Vármegye I., 8. forduló

Kenderesi VSE (1.)–Törökszentmiklósi FC-Veteriner (3.)

Kenderes, szombat, 14.30

A jelenleg pontveszteség nélkül álló Kenderes számára minden bizonnyal a bajnokság eddigi legnehezebb mérkőzése következik, hiszen a tavalyi bajnok Törökszentmiklóst fogadja. Mindössze a negyedénél tart még a bajnokság, kár lenne messzemenő következtetéseket levonni az eddig történtekből, de az otthon játszó gárda hibátlan mérlege mindenképp megsüvegelendő, még ha igazi rangadót nem is kellett játszania ezidáig. Két alkalommal – a Szajol és a Lurkó ellen – kerültek eddig hátrányba a szezon során, de azokat a találkozókat is sikerült megfordítaniuk.

Vendégeik Jászfényszaruban játszottak döntetlent, az elmúlt fordulóban pedig hazai környezetben botlottak a Jászberény ellen. Nem szeretnének mindent sérültjeikre fogni és hiányos védelmükkel magyarázni, de tény, hogy a komplett hátsó alakzatukat kell pótolniuk valahogyan az utóbbi fordulókban.

A pályaválasztó csapatában akadnak betegek a héten, de remélik, hogy valamennyien meggyógyulnak a kezdő sípszóig. Csikós Lajos húzódása is múlófélben van, esélyes, hogy pályára tud lépni szombaton.