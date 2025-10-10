59 perce
Vérbeli rangadóra kerül sor a vármegye I. nyolcadik fordulójában
A még száz százalékos Kenderes a veretlenségét a legutóbbi fordulóban elveszítő Törökszentmiklóst fogadja a vármegye I-ben.
A vármegye I. talán első igazi szuperrangadójára kerül sor szombaton kora délután Kenderesen. Az első a harmadikat fogadja, a találkozó pikantériája ezen kívül, hogy a hazai gárda még hibátlan mérleggel bír, ellenfele viszont legutóbb veszítette el veretlenségét, ráadásul saját pályáján a Jászberény ellen. Öt pont közöttük már így a különbség, vagyis egy esetleges kenderesi siker nyolcra növelné Csillag Sándor fiainak előnyét. Miklósi győzelem esetén viszont szinte minimálisra csökkenne a pályaválasztó fórja a tabellán.
Nem véletlen tehát, hogy ez az összecsapás kerül a nyolcadik forduló fókuszába. Mindkét együttes tart a másiktól, a hazaiak továbbra is a tavalyi bajnokot látják az új edző, Gusztafik Péter csapatában, és úgy gondolják, hogy az eddigi legnehezebb feladatuk előtt állnak. Vendégeik pedig védelmük hiányzói miatt keseregnek, nehézségeiktől függetlenül azonban szeretnék elrontani ellenfelük hibátlan mérlegét.
Vármegye I., 8. forduló
Kenderesi VSE (1.)–Törökszentmiklósi FC-Veteriner (3.)
Kenderes, szombat, 14.30
A jelenleg pontveszteség nélkül álló Kenderes számára minden bizonnyal a bajnokság eddigi legnehezebb mérkőzése következik, hiszen a tavalyi bajnok Törökszentmiklóst fogadja. Mindössze a negyedénél tart még a bajnokság, kár lenne messzemenő következtetéseket levonni az eddig történtekből, de az otthon játszó gárda hibátlan mérlege mindenképp megsüvegelendő, még ha igazi rangadót nem is kellett játszania ezidáig. Két alkalommal – a Szajol és a Lurkó ellen – kerültek eddig hátrányba a szezon során, de azokat a találkozókat is sikerült megfordítaniuk.
Vendégeik Jászfényszaruban játszottak döntetlent, az elmúlt fordulóban pedig hazai környezetben botlottak a Jászberény ellen. Nem szeretnének mindent sérültjeikre fogni és hiányos védelmükkel magyarázni, de tény, hogy a komplett hátsó alakzatukat kell pótolniuk valahogyan az utóbbi fordulókban.
A pályaválasztó csapatában akadnak betegek a héten, de remélik, hogy valamennyien meggyógyulnak a kezdő sípszóig. Csikós Lajos húzódása is múlófélben van, esélyes, hogy pályára tud lépni szombaton.
A vendégeknél jóval hosszabb azonban a lista: a múlt héten kiállított Bíró Tibor ezúttal nem játszhat és további védők is vannak a hiányzók között: Kada Dániel, Berényi Dániel és Héder Attila sem léphetnek pályára sérülésük miatt.
Mesterszemmel
Csillag Sándor, a Kenderes vezetőedzője:
– Természetesen elégedettek vagyunk az eddigi szereplésünkkel, valahogy így képzeltük el a kezdést. Régóta szajkózom azonban a fiúknak, hogy maradjanak a földön, mert a neheze csak ezután jön majd. A tavalyi bajnok érkezik hozzánk, ami az első, kifejezetten nehéz összecsapás lesz számunkra. Ellenfelünk a múlt héten elveszítette veretlenségét, így öt pontra nőtt közöttünk a különbség. Nyilván szeretnék csökkenteni a hátrányukat, ami nekünk jól jöhet, mert reményeink szerint könnyebben kontrázhatunk, ha ők erőltetni fogják a támadásokat. Óriási taktikai csata várható szombaton, amelyben fontos lehet, hogy ki lövi majd az első gólt. Nyugodtabban játszhatnánk, ha mi szereznénk vezetést.
Gusztafik Péter, a Törökszentmiklós vezetőedzője:
– Jól kezdtük a szezont, de a sérülések és a játékosok egyéb elfoglaltságai nagyon megnehezítették számunkra a folytatást. Nem akarok mentegetőzni, de ezek a tények nagyban hozzájárultak a Jászberény elleni vereségünkhöz. Nehéz pótolni a régóta hiányzó játékosainkat, de mindent megteszünk majd azért, hogy ez sikerüljön. A két csapat jól ismeri egymást, felkészültünk a Kenderes játékából, dönthet majd az is, hogy melyikünk lesz türelmesebb. Úgy látom, hogy ez a szezon rámehet arra, hogy újra építsük a védelmünket. Ellenfelünknek tiszteletet parancsoló a mérlege, gratulálunk is eddigi szereplésükhöz, de szeretnénk elrontani örömüket. Párharcokkal fűszerezett, sportszerű küzdelmet várok a mérkőzéstől.
Várható kezdőcsapatok:
Kenderes: Jakab Kristóf – Váradi István, Karika Mihály, Dáné Szebasztián, Vadász Bence – Tóth Roland, Budai Bence – Boros Péter, Pesti Zoltán, Csikós Lajos – Bajnók Imre.
Törökszentmiklós: Kiss Zalán – Lázók Ruben, Héder Róbert, Nagy Gábor, Pongrácz Martin – Buru Zoltán, Bába Tibor, Farkas István, Puporka Milán – Ladányi Dániel, Földi Attila.
A vármegyei I. nyolcadik fordulójának további párosításai:
Szombat: Zagyvarékas-Jánoshida, 13.00, Abádszalók-Cserkeszőlő, Szolnoki MÁV-Kisújszállás, Jászberény-Tiszaszentimre, 14.30.
Vasárnap: Szajol-Jászfényszaru, Tószeg-Mezőtúr, Rákóczifalva-Lurkó Focimánia, 14.30.
A ráadásban döntötte el a három pont sorsát a Szolnoki MÁV
Vármegye I.: a Jászberény nyerte a forduló rangadóját, simán győzött a MÁV és a Fényszaru is – galériával