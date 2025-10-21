október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Vármegye I.: Berényi sikerrel ért véget a derbi, több alsóházi csapat is pontot szerzett – galériával

Címkék#eredmények#vármegye I#labdarúgás

A szombati munkanap miatt a mérkőzések java részét rendezték meg hétvégén. A vármegye I. 9. fordulójának legnagyobb rangadóján a Jászberény idegenben legyőzte a Jászfényszarut. Több alsóházi csapat is pontot szerzett: az Abádszalók a Kisújszállással, a Cserkeszőlő a Szajollal játszott döntetlent, míg a Lurkó Focimánia a Tószeget múlta felül. A Kenderes nyolcat lőtt a Szentimrének, de magabiztosan nyert a Szolnoki MÁV és a Törökszentmiklós is.

Szoljon.hu

A vármegye I. kilencedik fordulójában az alsóházi csapatok közül az Abádszalók, a Kisújszállás, a Cserkeszőlő és a Lurkó Focimánia is pontot szerzett, így egyre sűrűbb a mezőny a tabella hátsó felében.

Jászfényszaru, Jászberény, labdarúgás, vármegye I.
A fehér mezes jászberényiek simán legyőzték a Jászfényszarut a vármegye I. 9. fordulójában.
Fotó: Pesti József

Vármegye I., 9. forduló

Jánoshida–Szolnoki MÁV 1–4 (1–2)

Jánoshida, 150 néző.

Vezette: Ábel Péter.

Jánoshida: Bencze – Nagy K., Rimóczi, Kozák G. (Hegedűs M., 77.), Németh T. (Eszes M., 80.), Sipos M., Szokolai (Varga K., 65.), Dankovics, Eszes E., Zombori, id. Antal G. Edző: id. Antal Gábor.

Szolnoki MÁV: Ladányi – Dudok, Bathó (SULYOK, 67.), PINTO, Iván M., Dósa (Ledacs-Kiss, 80.), Draskóczi, IFJ. ANTAL G. (Lengyel G., 75.), Szabó R., Demeter (Csanádi, 80.), POLYÁK (Izsold, 67.). Edző: Lengyel Béla.

Gólszerzők: Rimóczi (6.), ill. Pinto (15.), Dankovics (41. – öngól), ifj. Antal G. (54.), Sulyok (73.).

A végig nagy fölényben játszó vendégcsapat megérdemelt győzelmet aratott.

id. Antal Gábor: – Tisztesen helytálltunk a bajnokság favoritja ellen.

Lengyel Béla: – Egy nagyon jól szervezett Jánoshida ellen játszottunk, amely megszerezte ellenünk a vezetést, amire hamar tudtunk reagálni. Jó karaktert mutatott a csapat, fontos volt, hogy ebben a nagy szélben is le tudtuk bontani az ellenfél védekezését, helyzeteket dolgoztunk ki és jó teljesítménnyel, meg tudtuk nyerni a mérkőzést.

Tudósított: Antal Gábor

Mezőtúr–Zagyvarékas 4–0 (2–0)

Mezőtúr, 140 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Mezőtúr: Török I. – Légrádi, Bontovics, Czakó, Nagy Cs., Rupa (Gyalog, 73.), Rentler, Susa, Novodomszky (Salamon A., 82.), Szőke J. (Bojtok, a szünetben.), Palatinusz. Edző: Erdősi Gyula.

Zagyvarékas: Ulvicki – Lesták, Lukács R., Czibak (Szarvák, a szünetben), Aranyos (Nagy S., 17.), Suki, Pintér, ifj. Serbán J, Sipos Zs., Konka, Fekete K. Edző: Serbán József.

Gólszerzők: Rupa (14., 18.), Gyalog (86.), Rentler (90+4.).

Kiállítva: Lesták (78.).

Közepes iramú mérkőzést láthattak a kilátogatók. Azonban ezúttal a fordulópontokból is jól jött ki a hazai csapat, teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot, mert helyzeteiket sokkal jobb százalékban használta ki, ehhez kellett Török Imre, aki szenzációs formában védett, többek között egy tizenegyest is hárított.

Erdősi Gyula: – Végre ismét kapott gól nélkül tudtunk lehozni egy mérkőzést. Még mindig sok hibával játszunk, de a csapat beletette szívét-lelkét és ennek jutalma a három pont.

Serbán József: – Szeretnék gratulálni a hazai csapatnak, megérdemelten otthon tudták tartani a három pontot. További sok sikert kívánok!

Tudósított: Erdősi Gyula

Kisújszállás–Abádszalók 3–3 (1–1)

Kisújszállás, 80 néző.

Vezette: Szénási Gábor.

Kisújszállás: Belényesi – Hajdu Zs. (Balajti T., a szünetben), Csukodi D. (Hajdú V., a szünetben), Németh K., Imre Z., Csukodi Z., Domokos, Varga Zs., Kelemen L., Csala (Puskás, 75.), Monoki. Edző: Szívós Gergő.

Abádszalók: CSÍK – Muliter L., HALAS M., OLÁH L., Horváth Sz., Juhász A. (Csukodi Gy., 66.), MULITER T., HALAS A., VARGA S., Szóládi (Farkas D., 83.), Farkas J. (Pataki G., 66.). Edző: Lajos Tibor.

Gólszerzők: Domokos (25.), Csukodi Z. (65., 90+1.), ill. Juhász A. (7.), Muliter T. (56.), Farkas D. (88.).

Az első perctől kezdve a vendégek kezdeményeztek többet. Védekezésből kiindulva gyors kontratámadásokat vezettek, melyből korán meg is szerezték a vezetést. Ezt követően a hazaiak még kiegyenlítettek az első félidőben. A második játékrész ugyanott folytatódott, a mély gödörben lévő Kisújszállás ismételten az eredmény után futott, de ismét egalizált, majd az utolsó percekben harmadik alkalommal is egyenlített. Igazságos döntetlen született.

Szívós Gergő: – Sajnálom, hogy elrontottuk a mérkőzést. Ezzel nem csak magunkat, hanem mindenkit cserben hagytunk Kisújon.

Lajos Tibor: – Majdnem sikerült. Mióta a megye I.-ben vagyunk, most álltunk legközelebb a győzelemhez. Gratulálok a srácoknak.

Tudósított: Majláth Antal

Cserkeszőlő–Szajol 2–2 (0–1)

Cserkeszőlő, 80 néző.

Vezette: Kiss Attila.

Cserkeszőlő: TÓTH L. – Hegedűs J., MÁRKUS, Zsoldos, Kardos (Nagy L., a szünetben), Szabó-Bogár, Vér (Farkas M., 65.), SZENTESI, Varga A., Takács J., Szabados (Viczián, 75.). Edző: Sallai Róbert.

Szajol: Haris – HARCSA, Csajbók, Kiss Zs., Kacskó, KÓMÁR, Angyal (Nagy A., 79.), Szedlák, Kovács R., Donkó (Bodnár, 87.) Bezzeg (Suri, 60.). Edző: Donkó Krisztián.

Gólszerzők: Márkus (57., 70.), ill. Szedlák (25.), Kovács R. (56.).

A hazaiak a mérkőzés egészét tekintve közelebb álltak a győzelemhez, de végül nagy intenzitású mérkőzésen osztoztak a pontokon a felek.

Sallai Róbert: – Sokat tettünk a három pont megszerzéséért, viszont meg kellett elégednünk a döntetlennel.

Donkó Krisztián: – Kettő nullnál egy tiszta ziccert a kapusba fejeltünk, azzal lezárhattuk volna a mérkőzést, utána Bezi (Bezzeg Tamás – a szerk.) kiválásával rendezetlenek lettünk, így ki tudott egyenlíteni a hazai csapat.

Tudósított: Sallai Róbert

Tiszaszentimre–Kenderes 2–8 (1–4)

Tiszaszentimre, 80 néző.

Vezette: Medvegy Zsolt.

Tiszaszentimre: Havellant (MAGI M., a szünetben) – Szőke P., Oláh Zs., Faghiura, Kota, Bakó, Burai, Szoboszlai (Weiszhaupt, 59.), Baga, Gyarmati (Törőcsik, 75.), Illés P. Edző: Szoboszlai Zsolt.

Kenderes: Jakab K. – Pesti, KARIKA (Simon G., 68.), Tóth R., OROS, VADÁSZ (Budai, 68.), Bajnók, BALLA, VÁRADI, BAKTAI, DÁNÉ (Eri, 75.). Edző: Csillag Sándor.

Gólszerzők: Illés P. (30.), Burai (76.), ill. Oros (3.), Bajnók (6., 74.), Tóth R. (27.), Baktai (34.,60., 65.).

A vármegye I. legjobb támadósorát felvonultató együttes érkezett Szentimrére, mely nem sok jót ígért a hazai csapat számára. A végeredményben ez meg is mutatkozott.

Szoboszlai Zsolt: – A gyorsan bekapott két gól szinte el is döntötte a mérkőzést, amely után már csak az volt a kérdés, hogy mennyi lesz a vége. Ilyen vékony kerettel, edzés nélkül nagyon messze állunk az ilyen csapatoktól. Mielőbbi gyó­gyulást kívánunk a vendégszurkolónak!

Csillag Sándor: – Nagyon jól játszottunk, gyorsan, kombinatívan, gólra törően, így a győzelmünk teljesen megérdemelt, de ez most másodlagos. A mérkőzés végén történtek miatt az egész csapat nevében jobbulást kívánunk Vadász Bence édesapjának!

Tudósított: Szoboszlai Zsolt

Törökszentmiklós–Rákóczifalva 3–1 (1–1)

Törökszentmiklós, 150 néző.

Vezette: Ábel Péter.

Törökszentmiklós: Kiss Z. – Biró, BÁBA, Farkas, Pongrácz (PUPORKA, 70.), Héder A. (Kada, 63.), Polák (Héder R., 70.), Nagy G., POCZAI (Demeter, 90+2.), Lázók, Ladányi (FÖLDI, 82.). Megbízott edző: Gergely Mátyás.

Rákóczifalva: Császár – Szakali, Kecskés, Méhesi (Nádházi, 74.), TELKES-TÓTH, Pápai, Szmutkó, Koltay, Márkus, Szabó M. (Münich, 63.), Kovács K. (Gonda, 74.). Edző: Komáromi György.

Gólszerzők: Ladányi (36.), Bába (90+2.), Puporka (90+4.), ill. Méhesi (6.).

Két jól felkészített csapat egy férfias mérkőzésen a kilátogató nézőknek egy jó mérkőzést produkált. A helyzetek alapján a hazaiak sikere megérdemelt.

Gergely Mátyás: – Kiegyenlített mérkőzésen két fiatal szimpatikus csapat nagy csatát vívott a pályán. A helyzetek alapján hamarabb is be kellett volna biztosítanunk a győzelmet. Ezt a győzelmet Buru Zoltán játékosunknak ajánljuk fel, aki egy műtéten esett át és hosszabb kihagyás vár rá. Jobbulást kívánunk neki és várjuk vissza mihamarabb. Végezetül biztos vagyok benne, hogy a második gólt „Buru Zoltán rúgta”. További sok sikert a Rákóczifalvának!

Komáromi György: – Egy döntetlen szagú mérkőzésen sikerült magunkat megverni a 90. percben. Gratulálok a Törökszentmiklósnak!

Tudósított: Gusztafik Péter

Lurkó Focimánia–Tószeg 3–1 (2–1)

Szolnok, 50 néző.

Vezette: Nagy Zoltán.

Lurkó Focimánia: Sándor B. – Soltész-Nagy (Szentpéteri, 64.), Török T., Bali, Hermann (Pesti, 67.), Szabadkai, Dobrosi (Jostwerner, 75.), Balázs B., Németh Gy. (Vereb, 84.), Máté M., Berényi (Sándor T., 80.). Edző: Balázs Béla.

Tószeg: Szabó B. – TÓTH K. (Kovács G., 59.), Strempel (Tóth T., 75.), Gazdag, Skultéty, BALOGH D. (Tóth Á., 80.), Kovács T., Munkácsy, Boldizsár M., SZŐKE G. (Péntek, 59.), URBÁN-SZABÓ. Edző: Kiss Balázs.

Gólszerzők: Hermann (43., 45.), Dobrosi (53.), ill. Urbán-Szabó (19.).

Bár a vendégek szereztek vezetést egy jól eltalált szabadrúgásból, többnyire viszont a hazaiak akarata érvényesült és meg is fordították a mérkőzést, ezzel otthon tartották a három pontot!

Balázs Béla: – Jó volt a mentalitás, tartottuk a taktikát, nem estünk össze a bekapott gól után és fordítani is tudtunk.

Kiss Balázs: – Az első félidőt jól kezdtük, a vezetést is sikerült megszereznünk egy szép szabadrúgásgóllal. Majd a szünet előtt alig pár perc leforgása alatt egyéni hibák miatt fordítottak a hazaiak. A második játékrészben próbáltunk újabb gólt szerezni, de egy kontrából csak a Lurkó volt eredményes.

Tudósított: Balázs Béla

Jászfényszaru–Jászberény 1–4 (0–2)

Jászfényszaru, 200 néző.

Vezette: Czékus Sándor.

Jászfényszaru: Kovács T. – Kálmán L., Penczner, Bartalis (Donnert, 76.), Csillik (Bazsó, 67.), Baranyi (Ludasi, 61.), Vaszicsku, Tajti, Németh N., Németh Sz. (Szekeres, 76.), Kövér (Szabó Á., 67.). Edző: Besenyi Gábor.

Jászberény: LIPCSEI – NAGY L., Nagy M., SZANKU, Jászai-Deák (Kiss V., 67.), KARDOS (Szappanos, 90+2.), MUHARI (Magyar, 90+1.), Pikó, Káposztás, Sali (Bathó, 90+3.), PETRÁNYI. Edző: Menczeles Iván.

Gólszerzők: Csillik (59.), ill. Muhari (2.), Nagy L. (38.), Szanku (48., 89.).

A győzelmet jobban akaró vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot.

Besenyi Gábor: – Rossz felfogásban futballozva sajnos megérdemelten vereséget szenvedtünk. Bízom benne, hogy a következő meccsre összekapjuk magunkat. Gratulálok a Jászberény győzelméhez.

Menczeles Iván: – Egy jó mérkőzést játszottunk, jó pályán, jó ellenféllel, de úgy érzem sokkal taktikusabban futballoztunk. Számunkra nagyon fontos volt ez a meccs és bebizonyosodott, hogy jó úton járunk, de még mindig van hiba a játékunkban. A csapat mindent megtett és betartotta az utasításunkat. Magabiztosan és ilyen arányban is megérdemelten nyertük a hatodik meccsünket zsinórban egy erős ellenfél ellen.

Tudósított: Besenyi Gábor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu