Vármegye I.: Berényi sikerrel ért véget a derbi, több alsóházi csapat is pontot szerzett – galériával

A vármegye I. kilencedik fordulójában az alsóházi csapatok közül az Abádszalók, a Kisújszállás, a Cserkeszőlő és a Lurkó Focimánia is pontot szerzett, így egyre sűrűbb a mezőny a tabella hátsó felében.

A fehér mezes jászberényiek simán legyőzték a Jászfényszarut a vármegye I. 9. fordulójában.

Fotó: Pesti József

Vármegye I., 9. forduló

Jánoshida–Szolnoki MÁV 1–4 (1–2)

Jánoshida, 150 néző.

Vezette: Ábel Péter.

Jánoshida: Bencze – Nagy K., Rimóczi, Kozák G. (Hegedűs M., 77.), Németh T. (Eszes M., 80.), Sipos M., Szokolai (Varga K., 65.), Dankovics, Eszes E., Zombori, id. Antal G. Edző: id. Antal Gábor.

Szolnoki MÁV: Ladányi – Dudok, Bathó (SULYOK, 67.), PINTO, Iván M., Dósa (Ledacs-Kiss, 80.), Draskóczi, IFJ. ANTAL G. (Lengyel G., 75.), Szabó R., Demeter (Csanádi, 80.), POLYÁK (Izsold, 67.). Edző: Lengyel Béla.

Gólszerzők: Rimóczi (6.), ill. Pinto (15.), Dankovics (41. – öngól), ifj. Antal G. (54.), Sulyok (73.).

A végig nagy fölényben játszó vendégcsapat megérdemelt győzelmet aratott.

id. Antal Gábor: – Tisztesen helytálltunk a bajnokság favoritja ellen.

Lengyel Béla: – Egy nagyon jól szervezett Jánoshida ellen játszottunk, amely megszerezte ellenünk a vezetést, amire hamar tudtunk reagálni. Jó karaktert mutatott a csapat, fontos volt, hogy ebben a nagy szélben is le tudtuk bontani az ellenfél védekezését, helyzeteket dolgoztunk ki és jó teljesítménnyel, meg tudtuk nyerni a mérkőzést.

Tudósított: Antal Gábor

Mezőtúr–Zagyvarékas 4–0 (2–0)

Mezőtúr, 140 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Mezőtúr: Török I. – Légrádi, Bontovics, Czakó, Nagy Cs., Rupa (Gyalog, 73.), Rentler, Susa, Novodomszky (Salamon A., 82.), Szőke J. (Bojtok, a szünetben.), Palatinusz. Edző: Erdősi Gyula.

Zagyvarékas: Ulvicki – Lesták, Lukács R., Czibak (Szarvák, a szünetben), Aranyos (Nagy S., 17.), Suki, Pintér, ifj. Serbán J, Sipos Zs., Konka, Fekete K. Edző: Serbán József.

Gólszerzők: Rupa (14., 18.), Gyalog (86.), Rentler (90+4.).

Kiállítva: Lesták (78.).

Közepes iramú mérkőzést láthattak a kilátogatók. Azonban ezúttal a fordulópontokból is jól jött ki a hazai csapat, teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot, mert helyzeteiket sokkal jobb százalékban használta ki, ehhez kellett Török Imre, aki szenzációs formában védett, többek között egy tizenegyest is hárított.