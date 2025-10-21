2 órája
Vármegye I.: Berényi sikerrel ért véget a derbi, több alsóházi csapat is pontot szerzett – galériával
A szombati munkanap miatt a mérkőzések java részét rendezték meg hétvégén. A vármegye I. 9. fordulójának legnagyobb rangadóján a Jászberény idegenben legyőzte a Jászfényszarut. Több alsóházi csapat is pontot szerzett: az Abádszalók a Kisújszállással, a Cserkeszőlő a Szajollal játszott döntetlent, míg a Lurkó Focimánia a Tószeget múlta felül. A Kenderes nyolcat lőtt a Szentimrének, de magabiztosan nyert a Szolnoki MÁV és a Törökszentmiklós is.
A vármegye I. kilencedik fordulójában az alsóházi csapatok közül az Abádszalók, a Kisújszállás, a Cserkeszőlő és a Lurkó Focimánia is pontot szerzett, így egyre sűrűbb a mezőny a tabella hátsó felében.
Vármegye I., 9. forduló
Jánoshida–Szolnoki MÁV 1–4 (1–2)
Jánoshida, 150 néző.
Vezette: Ábel Péter.
Jánoshida: Bencze – Nagy K., Rimóczi, Kozák G. (Hegedűs M., 77.), Németh T. (Eszes M., 80.), Sipos M., Szokolai (Varga K., 65.), Dankovics, Eszes E., Zombori, id. Antal G. Edző: id. Antal Gábor.
Szolnoki MÁV: Ladányi – Dudok, Bathó (SULYOK, 67.), PINTO, Iván M., Dósa (Ledacs-Kiss, 80.), Draskóczi, IFJ. ANTAL G. (Lengyel G., 75.), Szabó R., Demeter (Csanádi, 80.), POLYÁK (Izsold, 67.). Edző: Lengyel Béla.
Gólszerzők: Rimóczi (6.), ill. Pinto (15.), Dankovics (41. – öngól), ifj. Antal G. (54.), Sulyok (73.).
A végig nagy fölényben játszó vendégcsapat megérdemelt győzelmet aratott.
id. Antal Gábor: – Tisztesen helytálltunk a bajnokság favoritja ellen.
Lengyel Béla: – Egy nagyon jól szervezett Jánoshida ellen játszottunk, amely megszerezte ellenünk a vezetést, amire hamar tudtunk reagálni. Jó karaktert mutatott a csapat, fontos volt, hogy ebben a nagy szélben is le tudtuk bontani az ellenfél védekezését, helyzeteket dolgoztunk ki és jó teljesítménnyel, meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
Tudósított: Antal Gábor
Mezőtúr–Zagyvarékas 4–0 (2–0)
Mezőtúr, 140 néző.
Vezette: Gönczi Pál.
Mezőtúr: Török I. – Légrádi, Bontovics, Czakó, Nagy Cs., Rupa (Gyalog, 73.), Rentler, Susa, Novodomszky (Salamon A., 82.), Szőke J. (Bojtok, a szünetben.), Palatinusz. Edző: Erdősi Gyula.
Zagyvarékas: Ulvicki – Lesták, Lukács R., Czibak (Szarvák, a szünetben), Aranyos (Nagy S., 17.), Suki, Pintér, ifj. Serbán J, Sipos Zs., Konka, Fekete K. Edző: Serbán József.
Gólszerzők: Rupa (14., 18.), Gyalog (86.), Rentler (90+4.).
Kiállítva: Lesták (78.).
Közepes iramú mérkőzést láthattak a kilátogatók. Azonban ezúttal a fordulópontokból is jól jött ki a hazai csapat, teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot, mert helyzeteiket sokkal jobb százalékban használta ki, ehhez kellett Török Imre, aki szenzációs formában védett, többek között egy tizenegyest is hárított.
Erdősi Gyula: – Végre ismét kapott gól nélkül tudtunk lehozni egy mérkőzést. Még mindig sok hibával játszunk, de a csapat beletette szívét-lelkét és ennek jutalma a három pont.
Serbán József: – Szeretnék gratulálni a hazai csapatnak, megérdemelten otthon tudták tartani a három pontot. További sok sikert kívánok!
Tudósított: Erdősi Gyula
Kisújszállás–Abádszalók 3–3 (1–1)
Kisújszállás, 80 néző.
Vezette: Szénási Gábor.
Kisújszállás: Belényesi – Hajdu Zs. (Balajti T., a szünetben), Csukodi D. (Hajdú V., a szünetben), Németh K., Imre Z., Csukodi Z., Domokos, Varga Zs., Kelemen L., Csala (Puskás, 75.), Monoki. Edző: Szívós Gergő.
Abádszalók: CSÍK – Muliter L., HALAS M., OLÁH L., Horváth Sz., Juhász A. (Csukodi Gy., 66.), MULITER T., HALAS A., VARGA S., Szóládi (Farkas D., 83.), Farkas J. (Pataki G., 66.). Edző: Lajos Tibor.
Gólszerzők: Domokos (25.), Csukodi Z. (65., 90+1.), ill. Juhász A. (7.), Muliter T. (56.), Farkas D. (88.).
Az első perctől kezdve a vendégek kezdeményeztek többet. Védekezésből kiindulva gyors kontratámadásokat vezettek, melyből korán meg is szerezték a vezetést. Ezt követően a hazaiak még kiegyenlítettek az első félidőben. A második játékrész ugyanott folytatódott, a mély gödörben lévő Kisújszállás ismételten az eredmény után futott, de ismét egalizált, majd az utolsó percekben harmadik alkalommal is egyenlített. Igazságos döntetlen született.
Szívós Gergő: – Sajnálom, hogy elrontottuk a mérkőzést. Ezzel nem csak magunkat, hanem mindenkit cserben hagytunk Kisújon.
Lajos Tibor: – Majdnem sikerült. Mióta a megye I.-ben vagyunk, most álltunk legközelebb a győzelemhez. Gratulálok a srácoknak.
Tudósított: Majláth Antal
Cserkeszőlő–Szajol 2–2 (0–1)
Cserkeszőlő, 80 néző.
Vezette: Kiss Attila.
Cserkeszőlő: TÓTH L. – Hegedűs J., MÁRKUS, Zsoldos, Kardos (Nagy L., a szünetben), Szabó-Bogár, Vér (Farkas M., 65.), SZENTESI, Varga A., Takács J., Szabados (Viczián, 75.). Edző: Sallai Róbert.
Szajol: Haris – HARCSA, Csajbók, Kiss Zs., Kacskó, KÓMÁR, Angyal (Nagy A., 79.), Szedlák, Kovács R., Donkó (Bodnár, 87.) Bezzeg (Suri, 60.). Edző: Donkó Krisztián.
Gólszerzők: Márkus (57., 70.), ill. Szedlák (25.), Kovács R. (56.).
A hazaiak a mérkőzés egészét tekintve közelebb álltak a győzelemhez, de végül nagy intenzitású mérkőzésen osztoztak a pontokon a felek.
Sallai Róbert: – Sokat tettünk a három pont megszerzéséért, viszont meg kellett elégednünk a döntetlennel.
Donkó Krisztián: – Kettő nullnál egy tiszta ziccert a kapusba fejeltünk, azzal lezárhattuk volna a mérkőzést, utána Bezi (Bezzeg Tamás – a szerk.) kiválásával rendezetlenek lettünk, így ki tudott egyenlíteni a hazai csapat.
Tudósított: Sallai Róbert
Tiszaszentimre–Kenderes 2–8 (1–4)
Tiszaszentimre, 80 néző.
Vezette: Medvegy Zsolt.
Tiszaszentimre: Havellant (MAGI M., a szünetben) – Szőke P., Oláh Zs., Faghiura, Kota, Bakó, Burai, Szoboszlai (Weiszhaupt, 59.), Baga, Gyarmati (Törőcsik, 75.), Illés P. Edző: Szoboszlai Zsolt.
Kenderes: Jakab K. – Pesti, KARIKA (Simon G., 68.), Tóth R., OROS, VADÁSZ (Budai, 68.), Bajnók, BALLA, VÁRADI, BAKTAI, DÁNÉ (Eri, 75.). Edző: Csillag Sándor.
Gólszerzők: Illés P. (30.), Burai (76.), ill. Oros (3.), Bajnók (6., 74.), Tóth R. (27.), Baktai (34.,60., 65.).
A vármegye I. legjobb támadósorát felvonultató együttes érkezett Szentimrére, mely nem sok jót ígért a hazai csapat számára. A végeredményben ez meg is mutatkozott.
Szoboszlai Zsolt: – A gyorsan bekapott két gól szinte el is döntötte a mérkőzést, amely után már csak az volt a kérdés, hogy mennyi lesz a vége. Ilyen vékony kerettel, edzés nélkül nagyon messze állunk az ilyen csapatoktól. Mielőbbi gyógyulást kívánunk a vendégszurkolónak!
Csillag Sándor: – Nagyon jól játszottunk, gyorsan, kombinatívan, gólra törően, így a győzelmünk teljesen megérdemelt, de ez most másodlagos. A mérkőzés végén történtek miatt az egész csapat nevében jobbulást kívánunk Vadász Bence édesapjának!
Tudósított: Szoboszlai Zsolt
Törökszentmiklós–Rákóczifalva 3–1 (1–1)
Törökszentmiklós, 150 néző.
Vezette: Ábel Péter.
Törökszentmiklós: Kiss Z. – Biró, BÁBA, Farkas, Pongrácz (PUPORKA, 70.), Héder A. (Kada, 63.), Polák (Héder R., 70.), Nagy G., POCZAI (Demeter, 90+2.), Lázók, Ladányi (FÖLDI, 82.). Megbízott edző: Gergely Mátyás.
Rákóczifalva: Császár – Szakali, Kecskés, Méhesi (Nádházi, 74.), TELKES-TÓTH, Pápai, Szmutkó, Koltay, Márkus, Szabó M. (Münich, 63.), Kovács K. (Gonda, 74.). Edző: Komáromi György.
Gólszerzők: Ladányi (36.), Bába (90+2.), Puporka (90+4.), ill. Méhesi (6.).
Két jól felkészített csapat egy férfias mérkőzésen a kilátogató nézőknek egy jó mérkőzést produkált. A helyzetek alapján a hazaiak sikere megérdemelt.
Gergely Mátyás: – Kiegyenlített mérkőzésen két fiatal szimpatikus csapat nagy csatát vívott a pályán. A helyzetek alapján hamarabb is be kellett volna biztosítanunk a győzelmet. Ezt a győzelmet Buru Zoltán játékosunknak ajánljuk fel, aki egy műtéten esett át és hosszabb kihagyás vár rá. Jobbulást kívánunk neki és várjuk vissza mihamarabb. Végezetül biztos vagyok benne, hogy a második gólt „Buru Zoltán rúgta”. További sok sikert a Rákóczifalvának!
Komáromi György: – Egy döntetlen szagú mérkőzésen sikerült magunkat megverni a 90. percben. Gratulálok a Törökszentmiklósnak!
Tudósított: Gusztafik Péter
Lurkó Focimánia–Tószeg 3–1 (2–1)
Szolnok, 50 néző.
Vezette: Nagy Zoltán.
Lurkó Focimánia: Sándor B. – Soltész-Nagy (Szentpéteri, 64.), Török T., Bali, Hermann (Pesti, 67.), Szabadkai, Dobrosi (Jostwerner, 75.), Balázs B., Németh Gy. (Vereb, 84.), Máté M., Berényi (Sándor T., 80.). Edző: Balázs Béla.
Tószeg: Szabó B. – TÓTH K. (Kovács G., 59.), Strempel (Tóth T., 75.), Gazdag, Skultéty, BALOGH D. (Tóth Á., 80.), Kovács T., Munkácsy, Boldizsár M., SZŐKE G. (Péntek, 59.), URBÁN-SZABÓ. Edző: Kiss Balázs.
Gólszerzők: Hermann (43., 45.), Dobrosi (53.), ill. Urbán-Szabó (19.).
Bár a vendégek szereztek vezetést egy jól eltalált szabadrúgásból, többnyire viszont a hazaiak akarata érvényesült és meg is fordították a mérkőzést, ezzel otthon tartották a három pontot!
Balázs Béla: – Jó volt a mentalitás, tartottuk a taktikát, nem estünk össze a bekapott gól után és fordítani is tudtunk.
Kiss Balázs: – Az első félidőt jól kezdtük, a vezetést is sikerült megszereznünk egy szép szabadrúgásgóllal. Majd a szünet előtt alig pár perc leforgása alatt egyéni hibák miatt fordítottak a hazaiak. A második játékrészben próbáltunk újabb gólt szerezni, de egy kontrából csak a Lurkó volt eredményes.
Tudósított: Balázs Béla
Jászfényszaru–Jászberény 1–4 (0–2)
Jászfényszaru, 200 néző.
Vezette: Czékus Sándor.
Jászfényszaru: Kovács T. – Kálmán L., Penczner, Bartalis (Donnert, 76.), Csillik (Bazsó, 67.), Baranyi (Ludasi, 61.), Vaszicsku, Tajti, Németh N., Németh Sz. (Szekeres, 76.), Kövér (Szabó Á., 67.). Edző: Besenyi Gábor.
Jászberény: LIPCSEI – NAGY L., Nagy M., SZANKU, Jászai-Deák (Kiss V., 67.), KARDOS (Szappanos, 90+2.), MUHARI (Magyar, 90+1.), Pikó, Káposztás, Sali (Bathó, 90+3.), PETRÁNYI. Edző: Menczeles Iván.
Gólszerzők: Csillik (59.), ill. Muhari (2.), Nagy L. (38.), Szanku (48., 89.).
A győzelmet jobban akaró vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot.
Besenyi Gábor: – Rossz felfogásban futballozva sajnos megérdemelten vereséget szenvedtünk. Bízom benne, hogy a következő meccsre összekapjuk magunkat. Gratulálok a Jászberény győzelméhez.
Menczeles Iván: – Egy jó mérkőzést játszottunk, jó pályán, jó ellenféllel, de úgy érzem sokkal taktikusabban futballoztunk. Számunkra nagyon fontos volt ez a meccs és bebizonyosodott, hogy jó úton járunk, de még mindig van hiba a játékunkban. A csapat mindent megtett és betartotta az utasításunkat. Magabiztosan és ilyen arányban is megérdemelten nyertük a hatodik meccsünket zsinórban egy erős ellenfél ellen.
Tudósított: Besenyi Gábor