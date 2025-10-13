Vármegye I.: több kiütéses siker is született, a Miklós elvette a Kenderes veretlenségét – galériával

A vármegye I. nyolcadik fordulójában nagyarányú sikert aratott a MÁV, a Rékas és a Berény is. A hétvége rangadóján a Törökszentmiklós megálljt parancsolt a Kenderesnek, amely ezzel elvesztette veretlenségét. A Jászfényszaru Szajolban szerzett pontot győzelmet, a Tószeg pedig bravúros döntetlent játszott a Mezőtúrral.

Iván Milán (labdával) mesterhármassal járult hozzá a Szolnoki MÁV sikeréhez a Kisújszállás ellen a vármegye I. 8. fordulójában

Fotó: Mészáros János



Vármegye I., 8. forduló

Zagyvarékas–Jánoshida 6–0 (1–0)

Zagyvarékas, zárt kapus mérkőzés.

Vezette: Skultéti Csaba.

Zagyvarékas: Ulvicki (Cziczás, 75.) – Lesták, Lukács R., Suki (Szarvák, 64.), Pintér V., Aranyos (Nagy S., 64.), Sipos Zs., Konka, Polónyi, Fekete T., Ács (Major M., 54.). Edző: Serbán József.

Jánoshida: Bencze – Nagy K. (Kállai, 77.), Bezzeg, Hegedűs M., Major, Németh T., Kozák, Sipos M., Szokolai, Dankovics, Eszes. Edző: Antal Gábor.

Gólszerzők: Konka (5.), Pintér (48., 76.), Polónyi (74.), Nagy S. (86.).

Egy jó iramú mérkőzést játszott a két csapat.

Serbán József: – Jó iramú mérkőzésen sikerült kihasználni a helyzeteinket, így otthon tudtuk tartani a három pontot.

Antal Gábor: – Akaratgyenge és a képességeivel nem tisztában lévő játékosokkal nagyon nehéz eredményt elérni. A második félidő alapján teljesen megérdemelt hazai győzelem született még ilyen arányban is.

Tudósított: Serbán József

Szolnoki MÁV–Kisújszállás 7–0 (2–0)

Szolnok, 250 néző.

Vezette: Tóth Kristóf Attila.

Szolnoki MÁV: Ladányi – DUDOK, Bathó, Pinto (Dósa, 61.), Izsold, IVÁN M. (Várhelyi, 61.), ANNUS, Draskóczi (Szabó Zs., 61.), Antal G. (Lengyel, 76.), Szabó R., Demeter (CSANÁDI, 70.). Edző: Lengyel Béla.

Kisújszállás: Belényesi – Csala (Balajti T., 68.), Monoki (Hajdú V., 55.), Csukodi D., Németh K. (Tóth B., 74.), ­Horváth B., Hajdu Zs. (Domokos­, 68.), Varga Zs., Balajti J. (Csukodi Z., 10.), Kelemen L., Imre Z.. Edző: Szívós Gergő.

Gólszerzők: Iván M. (41., 44., 46.), Antal G. (50.), Annus (67., 76., 90+2.).

Az első perctől a hazaiak domináltak, sok helyzetet dolgoztak ki. Még a második félidő előtt megszerezték a vezetést, innentől kezdve csak az volt a kérdés, hogy milyen arányú lesz hazaiak győzelme. A vendégek egy-egy kontrával próbáltak meg veszélyeztetni. Megérdemelten nyert a Szolnok.