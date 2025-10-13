48 perce
Vármegye I.: több kiütéses siker is született, a Miklós elvette a Kenderes veretlenségét – galériával
Több nagyarányú győzelem is született hétvégén. A vármegye I. nyolcadik fordulójában a Szolnoki MÁV hét, a Zagyvarékas hat, a Jászberény öt, a Rákóczifalva pedig négy találattal nyert. A hétvége rangadóján a Törökszentmiklós idegenben aratott sikert a Kenderes ellen, Szajolban a Jászfényszaru győzött, a Cserkeszőlő pedig sikerével elkerült ideiglenesen a veszélyzónából, míg a Tószeg egy pontot otthon tartott a Mezőtúr ellen.
Vármegye I., 8. forduló
Zagyvarékas–Jánoshida 6–0 (1–0)
Zagyvarékas, zárt kapus mérkőzés.
Vezette: Skultéti Csaba.
Zagyvarékas: Ulvicki (Cziczás, 75.) – Lesták, Lukács R., Suki (Szarvák, 64.), Pintér V., Aranyos (Nagy S., 64.), Sipos Zs., Konka, Polónyi, Fekete T., Ács (Major M., 54.). Edző: Serbán József.
Jánoshida: Bencze – Nagy K. (Kállai, 77.), Bezzeg, Hegedűs M., Major, Németh T., Kozák, Sipos M., Szokolai, Dankovics, Eszes. Edző: Antal Gábor.
Gólszerzők: Konka (5.), Pintér (48., 76.), Polónyi (74.), Nagy S. (86.).
Egy jó iramú mérkőzést játszott a két csapat.
Serbán József: – Jó iramú mérkőzésen sikerült kihasználni a helyzeteinket, így otthon tudtuk tartani a három pontot.
Antal Gábor: – Akaratgyenge és a képességeivel nem tisztában lévő játékosokkal nagyon nehéz eredményt elérni. A második félidő alapján teljesen megérdemelt hazai győzelem született még ilyen arányban is.
Tudósított: Serbán József
Szolnoki MÁV–Kisújszállás 7–0 (2–0)
Szolnok, 250 néző.
Vezette: Tóth Kristóf Attila.
Szolnoki MÁV: Ladányi – DUDOK, Bathó, Pinto (Dósa, 61.), Izsold, IVÁN M. (Várhelyi, 61.), ANNUS, Draskóczi (Szabó Zs., 61.), Antal G. (Lengyel, 76.), Szabó R., Demeter (CSANÁDI, 70.). Edző: Lengyel Béla.
Kisújszállás: Belényesi – Csala (Balajti T., 68.), Monoki (Hajdú V., 55.), Csukodi D., Németh K. (Tóth B., 74.), Horváth B., Hajdu Zs. (Domokos, 68.), Varga Zs., Balajti J. (Csukodi Z., 10.), Kelemen L., Imre Z.. Edző: Szívós Gergő.
Gólszerzők: Iván M. (41., 44., 46.), Antal G. (50.), Annus (67., 76., 90+2.).
Az első perctől a hazaiak domináltak, sok helyzetet dolgoztak ki. Még a második félidő előtt megszerezték a vezetést, innentől kezdve csak az volt a kérdés, hogy milyen arányú lesz hazaiak győzelme. A vendégek egy-egy kontrával próbáltak meg veszélyeztetni. Megérdemelten nyert a Szolnok.
Lengyel Béla: – A mérkőzés elejétől fogva a mi akaratunk érvényesült, sok helyzetet dolgoztunk ki, amit csak az első félidő legvégén sikerült gólra váltani. Onnantól csak az volt kérdéses, hogy milyen arányban tudjuk megnyerni a találkozót.
Szívós Gergő: – Gratulálok a Szolnoki MÁV csapatának. Sok mindent tanultunk a mérkőzésből, remélem, most már elkezdjük gyűjteni a pontokat.
Tudósított: Lengyel Béla
Sokgólos meccsek a nyolcadik fordulóbanFotók: Mészáros János
Abádszalók–Cserkeszőlő 1–2 (0–1)
Abádszalók, 100 néző.
Vezette: Nagy Alex.
Abádszalók: Csík – Báder, Muliter L. (Pataki G., 64.), Halas M., OLÁH L., MULITER T., Juhász A. (Farkas D., 4.), Halas A., Varga S. (Csukodi, 39.), Szóládi, FARKAS J.. Edző: Lajos Tibor.
Cserkeszőlő: Tóth L. – Hegedűs J. (Panyik, 82.), Márkus, Farkas M. (Viczián, 69.), Kardos (Nagy L., 79.), Szabó-Bogár (90.), Vér, Szentesi, Varga A., Takács J., Szabados (Pereczes, 90+4.). Edző: Sallai Róbert.
Gólszerzők: Juhász A. (52.), ill. Szabados (39.), Takács J. (58.).
Kiállítva: Báder (41.).
A hazai csapat végig támadólag lépett fel, viszont a vendégek kevés ellentámadásuk után is meg tudták szerezni a győzelmet.
Lajos Tibor: – Tíz emberrel is tudtuk magunkat tartani, ismét csak a gólszerzés maradt el.
Sallai Róbert: – Ezúttal is kétarcúak voltunk, az első félidőben gólokkal kellett volna vezetnünk, a másodikban pedig tíz ember ellen szenvedtünk, hogy el tudjuk vinni a három pontot. Az ősz leggyengébb második játékrészét produkáltuk.
Tudósított: Lajos Tibor
Kenderes–Törökszentmiklós 0–2 (0–1)
Kenderes, 180 néző.
Vezette: Czékus Sándor.
Kenderes: Nagy I. – Pesti, Karika, Tóth R., Csikós, Oros (Simon G., 85.), Vadász, Bajnók, Balla (Lisznyai, 82.), Váradi (Budai, 67.), Dáné (Baktai, 67.). Edző: Csillag Sándor.
Törökszentmiklós: Kiss Z. – Bába, BURU (Polák, 75.), Héder R. (Demeter, 80.), Farkas I., FÖLDI (PUPORKA, 63.), RADÓ, Nagy G., Poczai (Ladányi D., 49.), Lázók (Ladányi A., 86.), Pongrácz. Edző: Gusztafik Péter.
Gólszerzők: Buru (29.), Puporka (77.).
Kiállítva: Csikós (56.).
Szép őszi napon, sok néző előtt lejátszott bajnoki rangadón a vendégcsapat örülhetett a győzelemnek, a játék minden elemében egy kicsit felmúlták a hazaiakat.
Csillag Sándor: – A legfontosabb, hogy pozitívan gondolkodjunk továbbra is, csatát vesztettünk, de…további sok sikert a Törökszentmiklósnak.
Gusztafik Péter: – A bajnokság legjobb támadósorát nulla gólon tartottuk. Maximálisan elégedett vagyok a csapat hozzáállásával. Beáraztuk magunkat. További sok sikert a Kenderesnek.
Tudósított: Mikes Krisztián
Jászberény–Tiszaszentimre 5–0 (1–0)
Jászberény, 100 néző.
Vezette: Kiss Attila.
Jászberény: LIPCSEI – NAGY L., NAGY M., Szaka, SZANKU, Kardos, MUHARI, Pikó (Szappanos, 71.), KÁPOSZTÁS (Magyar, a szünetben), Sali (Bathó, a szünetben), Petrányi. Edző: Menczeles Iván.
Tiszaszentimre: Havellant – SZŐKE P., Juhász E., Faghiura, Kota, Bakó, BURAI D., Oláh Zs., Baga (Törőcsik, a szünetben), Gyarmati (Hidvégi, 62.), Weiszhaupt. Edző: Szoboszlai Zsolt.
Gólszerzők: Káposztás (42.), Szanku (58., 64.), Kardos (61.), Muhari (70.).
A mérkőzés a papírforma szerint alakult, a hazaiak végig nagy nyomást gyakoroltak a lelkesen küzdő Tiszaszentimrére. Ennek ellenére a vendégcsapatnak mindkét félidőben volt egy-egy lehetősége, amit az ellenfél kapusának sikerült védenie. A második félidőben azonban a Jászberény magabiztosan szerezte meg szezonbéli hatodik győzelmét.
Menczeles Iván: – Az eredményesség mindenek fölött áll. Elégedetlenek nem lehetünk, de a játék elmaradt minőségében a vártnál. Túl görcsösen akartunk gólt szerezni, így nehezen jött össze. Végig nagy mezőnyfölényben volt a csapat, sok szögletig jutottunk, ezekből csak két-három igazán nagy helyzetünk akadt. Az első és a második félidőben is szükség volt a kapusunk részéről két bravúr védésre, ami figyelmeztet arra, hogy a védőknek jobban kell koncentrálni. A második játékrészre rendeztük sorainkat, és kombinatív, sokpasszos játékunkat tudtuk játszani. Több lehetőségünk is volt, ezekből csak négyet tudtunk gólra váltani. Magabiztosan nyertünk, és gólt sem kaptunk, de a jövőben ennél jobb játékra lesz szükség, ha el akarjuk érni céljainkat. Gratulálok a csapatnak, mert eddig úgy teljesítettek, ahogy elvártuk tőlük. Az ellenfél nagyon sportszerűen és lelkesen küzdött, és nagyszerű volt a játékvezetés is.
Szoboszlai Zsolt: – Amíg hétköznap nem teszünk bele melót, addig a hétvégén más eredményre ne számítsunk. Egy félidőn keresztül, amíg kitart az erő és a lelkesedés, addig pariban vagyunk az ellenfeleinkkel, utána viszont kipukkanunk, mint a lufi. Ezen minél hamarabb változtatni kell.
Tudósított: Menczeles Iván
Tószeg–Mezőtúr 2–2 (1–1)
Tószeg, 80 néző.
Vezette: Szénási Gábor.
Tószeg: Szabó B. – Tóth K., STREMPEL, Gazdag (Gyenes, 69.), SKULTÉTY, Balogh D. (Péntek, 58.), Kovács T. (Panyi, 40.), Munkácsy, BOLDIZSÁR M., SZŐKE G., URBÁN-SZABÓ. Edző: Kiss Balázs.
Mezőtúr: Török I. – Penti, Légrádi, Czakó (Bontovics, 58.), Nagy Cs., Gelénesi (Kántor, 10.), RENTLER, Szőke J. (Bojtok T., 58.), Susa, Novodomszky (Gyalog, 59.), Palatinusz. Edző: Erdősi Gyula.
Gólszerzők: Boldizsár M. (21.,73.), ill. Rentler (4., 63.).
Jó iramú, sok egyéni hibával tarkított mérkőzésen nem tudott kialakulni folyamatos játék. Az eredmény mégis igazságosnak mondható.
Kiss Balázs: – A csapat erejét mutatja, hogy kétszer is sikerült hátrányból felállni. A mérkőzés összképe alapján igazságos a döntetlen. Gratulálok a csapatnak, sok sikert Mezőtúrnak.
Erdősi Gyula: – Kétszer is vezettünk, de így sem tudtunk meccset nyerni. Ha van bennünk alázat és koncentráció, akkor ezen a mérkőzésen gólokkal kellett volna győznünk.
Tudósított: Kiss Balázs
Szajol–Jászfényszaru 2–3 (2–1)
Szajol, 300 néző.
Vezette: Nagy Zoltán.
Szajol: Haris – KISS Zs., Kacskó, Kómár, Angyal (Donkó, 66.), Szedlák, Kovács R. (Bodnár S., 54.), Benedek N., Kutus, Harcsa (Lengyel, 84.), Suri (Csajbók, 54.). Edző: Donkó Krisztián.
Jászfényszaru: Kovács T. – Kálmán L., Penczner, Bartalis, Németh N., Baranyi, Szekeres, Vaszicsku, Tajti (Futó, 86.), Bazsó, Kövér (Szabó Á., 34.). Edző: Besenyi Gábor.
Gólszerzők: Kovács T. (10. – öngól), Szedlák (16.), ill. Tajti (8. – tizenegyesből), Bartalis (64.), Baranyi (65.).
Kiállítva: Kutus (90.).
A nagyobb akarattal játszó vendégcsapat megérdemelten nyerte meg a mérkőzést a második félidő alapján.
Donkó Krisztán: – Lehet, hogy most egy-két ember megsértődik, de meg kell érteniük, hogy az adottság az csak egy dolog, ebben a sportágban a fejüket is használniuk kell a játékosoknak. Mi most nagyon bután futballoztunk, már az első félidőben el kellett volna döntenünk a három pont sorsát. Gratulálok a Jászfényszarunak, tele sérülttel, hulla fáradtan szétfutottak minket a második félidőben.
Besenyi Gábor: – Ezer sebből vérezve, de óriási akarattal és alázattal elhoztuk a három pontot onnan, ahonnan nem sok csapat tudja majd elhozni. Mindenki jól teljesített. Sok sikert a Szajolnak.
Tudósított: Donkó Krisztián
Rákóczifalva–Lurkó Focimánia 5–1 (2–1)
Rákóczifalva, 200 néző.
Vezette: Skultéti Csaba.
Rákóczifalva: Császár – KECSKÉS, MÉHESI, Gonda (Nádházi, 59.), TELKES-TÓTH (Szakali, 70.), KOLTAY, Márkus (Manzéger, 73.), Vadas (Münich, a szünetben), Pápai, Szmutkó, KOVÁCS K. Edző: Komáromi György.
Lurkó Focimánia: Sándor B. – Németh Gy. (Balázs B., 76.), Soltész-Nagy, Török T., Hermann (Bali, 56.), SZABADKAI, MÁTÉ M., Dobrosi (Sándor T., 65.), Szentpéteri, Vereb, BERÉNYI (Vinczi, 87.). Edző: Balázs Béla.
Gólszerzők: Kecskés (9.), Koltay (14., 71.), Nádházi (65.), Manzéger (90.), ill. Dobrosi (5.).
Nehezen indult be a gépezet a hazai csapatnak egy gyengébb első félidő után a másodikban felülkerekedtek ellenfelükön és megérdemelten nyertek.
Komáromi György: – Álmosan kezdtük a mérkőzést, egy szervezett agresszív csapattal találtuk szemben magunkat. A második félidőre rendeztük sorainkat és úgy gondolom megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.
Balázs Béla: – Jól kezdtük a mérkőzést, a vezetést is megszereztük, de mint az előző mérkőzésen, jött egy-két hiba, amit nem tudtunk feldolgozni és utána már részünkről is jöttek a hibák. A végére szétestünk, a Falva megérdemelten nyert. Mentálisan erősödnünk kell, mert csak a mi hibánkon tudunk változtatni!
Tudósított: Komáromi György