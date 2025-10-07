Az eddig leggólzáporosabb hétvégét játszották a csapatok a vármegye II.-ben, melyen megtört a Tiszaszőlős nyeretlenségi sorozata

A vármegye II. 6. fordulójában a Túrkeve volt a szabadnapos.

Vármegye II.: sima győzelmet aratott a Tiszagyenda a Jászboldogháza otthonában

Fotó: Pesti József

JÁSZAPÁTI–KUNHEGYES 6–3 (4–0)

Jászapáti, 50 néző. Vezette: Czékus Sándor.

JÁSZAPÁTI: Nagypál – BÉRES, Szabari (Borbás, 68.) Serfőző (Lendvai, 73.), Menyhárt (Tajti, 73.), Rácz B., Urbán, BALOG, Donkó, VARGA P. (Varga M., 76.), SOMODI. Edző: Csőke Bence.

KUNHEGYES: Papp J. – Fábián, Ballók, Házi M., Lázók (Vas, a szünetben), Szabó D. (Házi D., a szünetben), Fábián, Kocsis T., Maróti, Csörögi, LUKÁCS. Edző: Rózsa István.

GÓLSZERZŐK: Menyhárt (27., 34., 54.), Béres (30.), Rácz B. (40.), Szabari (62.), ill. Lukács D. (52., 59., 75. – a másodikat tizenegyesből).

Jól előkészített pályán a hazai csapat lassan lendült játékba, de amikor elkapta a fonalat, meg sem állt a szünetig, négy gólt szerzett. A második félidőben tovább potyogtak a gólok, igazi közönségszórakoztató mérkőzést láthattak a nézők. A hazai csapat a hétközi kupasiker után a bajnoki mérkőzést is sikeresen abszolválta.

CSŐKE BENCE: – A meccs összképe alapján megérdemelt hazai győzelem született. Amikor homokszem került a gépezetbe, öt percen belül ezeket góllal korrigáltuk, így megtörtük az ellenfél lendületét.

RÓZSA ISTVÁN: – Gratulálok a hazai csapatnak!

Tudósított: Budai István

TISZAJENŐ–JÁSZÁROKSZÁLLÁS 1–2 (1–2)

Tiszajenő, 50 néző. Vezette: Tóth Kristóf Attila.

TISZAJENŐ: Nagy I. – Polgár, Hegyi (Nyuli B., 86.), Tóth A., Nyuli R., Lakatos P., Hornyik, Jágri (Kalmár J., 82.), Puskás (Sáfrány, 61.), Radics M., Kozák (Nyuli V., 76.). Edző: Márton Péter.

JÁSZÁROKSZÁLLÁS: Rozmaring – Polyák, Kovács T. (Ivony, 89.), Hornyák (Forgó, 55.), Kaszab, Bóta (Major L., 76.), Czuczor, Éliás R., Nagy F., Rédei (Bordás, 85.), Penczner. Edző: Csikós Tamás.

GÓLSZERZŐK: Jágri (20.), ill. Bóta (37.), Rédei (42.).

Jól kezdett a hazai csapat. A vendégegyüttes két elkerülhető gólt szerzett az első félidőben. A második játékrészben aztán a hazaiak egyenrangú ellenfelei voltak a vendégeknek. A döntetlenre rászolgáltak volna.

MÁRTON PÉTER: – Ha végre megtanulnánk legyőzni saját magunkat és a maihoz hasonló hozzáállást tanúsítunk minden mérkőzésen, dobogó közeli csapatunk lehetne.