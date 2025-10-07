1 órája
Az eddig leggólzáporosabb hétvégét játszották a csapatok a vármegye II.-ben, melyen megtört a Tiszaszőlős nyeretlenségi sorozata
Gólzáporos hétvégén vannak túl a csapatok. A vármegye II. hatodik fordulója összesen 32 találatot hozott, ami idáig a legtöbb ebben az idényben. A Fegyvernek kilencszer volt eredményes az Újszász ellen, a Jászapáti pedig egy kilencgólos mérkőzésen nyert a Kunhegyessel szemben. A Jászalsószentgyörgy és a Tiszagyenda is simán győzött idegenben, a Jászárokszállás pedig Tiszajenőről hozta el a három pontot, míg a Tiszaszőlős a Besenyszög otthonában szerezte meg első sikerét a szezonban.
A vármegye II. 6. fordulójában a Túrkeve volt a szabadnapos.
JÁSZAPÁTI–KUNHEGYES 6–3 (4–0)
Jászapáti, 50 néző. Vezette: Czékus Sándor.
JÁSZAPÁTI: Nagypál – BÉRES, Szabari (Borbás, 68.) Serfőző (Lendvai, 73.), Menyhárt (Tajti, 73.), Rácz B., Urbán, BALOG, Donkó, VARGA P. (Varga M., 76.), SOMODI. Edző: Csőke Bence.
KUNHEGYES: Papp J. – Fábián, Ballók, Házi M., Lázók (Vas, a szünetben), Szabó D. (Házi D., a szünetben), Fábián, Kocsis T., Maróti, Csörögi, LUKÁCS. Edző: Rózsa István.
GÓLSZERZŐK: Menyhárt (27., 34., 54.), Béres (30.), Rácz B. (40.), Szabari (62.), ill. Lukács D. (52., 59., 75. – a másodikat tizenegyesből).
Jól előkészített pályán a hazai csapat lassan lendült játékba, de amikor elkapta a fonalat, meg sem állt a szünetig, négy gólt szerzett. A második félidőben tovább potyogtak a gólok, igazi közönségszórakoztató mérkőzést láthattak a nézők. A hazai csapat a hétközi kupasiker után a bajnoki mérkőzést is sikeresen abszolválta.
CSŐKE BENCE: – A meccs összképe alapján megérdemelt hazai győzelem született. Amikor homokszem került a gépezetbe, öt percen belül ezeket góllal korrigáltuk, így megtörtük az ellenfél lendületét.
RÓZSA ISTVÁN: – Gratulálok a hazai csapatnak!
Tudósított: Budai István
TISZAJENŐ–JÁSZÁROKSZÁLLÁS 1–2 (1–2)
Tiszajenő, 50 néző. Vezette: Tóth Kristóf Attila.
TISZAJENŐ: Nagy I. – Polgár, Hegyi (Nyuli B., 86.), Tóth A., Nyuli R., Lakatos P., Hornyik, Jágri (Kalmár J., 82.), Puskás (Sáfrány, 61.), Radics M., Kozák (Nyuli V., 76.). Edző: Márton Péter.
JÁSZÁROKSZÁLLÁS: Rozmaring – Polyák, Kovács T. (Ivony, 89.), Hornyák (Forgó, 55.), Kaszab, Bóta (Major L., 76.), Czuczor, Éliás R., Nagy F., Rédei (Bordás, 85.), Penczner. Edző: Csikós Tamás.
GÓLSZERZŐK: Jágri (20.), ill. Bóta (37.), Rédei (42.).
Jól kezdett a hazai csapat. A vendégegyüttes két elkerülhető gólt szerzett az első félidőben. A második játékrészben aztán a hazaiak egyenrangú ellenfelei voltak a vendégeknek. A döntetlenre rászolgáltak volna.
MÁRTON PÉTER: – Ha végre megtanulnánk legyőzni saját magunkat és a maihoz hasonló hozzáállást tanúsítunk minden mérkőzésen, dobogó közeli csapatunk lehetne.
CSIKÓS TAMÁS: – Ezt a győzelmet Varga László csapattársunk és barátunknak ajánljuk! Mielőbbi teljes felépülést kívánunk neki, a csapat már a FIFA 26 után meg is rendelte neki a FIFA 27-et, hogy legyen mivel gyógyulás közben játszani! Gratulálunk a csapat minden tagjának a győzelemhez!
Tudósított: Polgár Lajos
KUNSZENTMÁRTON– JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 0–3 (0–1)
Kunszentmárton, 50 néző. Vezette: Borók József.
KUNSZENTMÁRTON: Gömöri – Tóth R., Kardos, Polecsák, Bikki (Sári F., 60.), Kállai K. (Cseh, 80.), Rácz R., Kelemen (Szelindi, 67.), Danku, Ritzl, KISS G. Edző: Szólik Róbert.
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY: Tóth Cs. – Széles (Pataki, 65.), VARGA I., Kobela, Kónya, Bathó, Túróczi, KANALAS, Forgó (Füleki, 80.), Szabó Z., Tóth G. Edző: Szólik Róbert.
GÓLSZERZŐK: Varga I. (45.), Kanalas Zs. (68., 85.). A különbség nem a játék képét mutatta, kicsit túlzó, de megérdemelten nyert az ellenfél.
SZÓLIK RÓBERT: – Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azt kell mondjam, nekünk voltak nagyobb lehetőségeink a gólszerzésre, amiket nem sikerült értékesíteni. A kihagyott helyzetek, ahogy lenni szokott, megbosszulták magukat. Az első félidő hosszabbításában vezetést szerzett az ellenfél.
GAZSI ISTVÁN: – Úgy gondolom, egész szép hetet zártunk, szerdán a jó erőkből álló Jászárokszállás ellen sikerült továbbjutnunk a kupában. Ma pedig értékes három pontot szereztünk.
Tudósított: Szólik Róbert
FEGYVERNEK–ÚJSZÁSZ 9–1 (4–1)
Fegyvernek, 150 néző. Vezette: Járdán Lajos.
FEGYVERNEK: Korpás (Menyhárt, 79.) – Stalmájer, Knipfel (Náhóczki, a szünetben), Szász, Szabó M. (Czakó, 78.), BOHÁCS, Rézsó Zs. (Kerepesi, 68.), Pápai T., MOLNÁR ZS., MOLNÁR M., BALLÓK V. (Nagy D.). Edző: Bohács Tibor.
ÚJSZÁSZ: Szaszkó (Kökény, 65.) – Kaló G., Berkó (Szabó G., a szünetben), Rézsó M., Kaló L., Virág A. (Németh M., 77.), Szűcs D., Kanalas, Mihók (Almási, 30.), Mondok, Fekete T. Edző: Szűcs József.
GÓLSZERZŐK: Bohács (20.), Ballók (21., 67.), Szász (28.), Molnár M. (38., 51., 89.), Pápai T. (63.), Náhóczki (81.), ill. Kaló (14.).
A hazai csapat végig kézben tartotta a mérkőzést, és közönségszórakoztató játékkal megérdemelt győzelmet aratott. BOHÁCS TIBOR: – Szurkolóink jóban-rosszban mellettünk vannak, remélem, most valamit tudtunk vis - szaadni abból a szeretetből, amit eddig kaptunk tőlük. Gratulálok a srácoknak, szép munka volt!
SZŰCS JÓZSEF: – Nagyon nagy problémák vannak, amiket minél előbb meg kell oldanunk a csapat körül.
Tudósított: Bohács Tibor
BESENYSZÖG–TISZASZŐLŐS 1–3 (0–1)
Besenyszög, 40 néző. Vezette: Gönczi Pál.
BESENYSZÖG: Bezzeg – Héja (Vona, 61.), NYESŐ, Huri, Csabajda (Kozma, 82.), Tóth K., SZEKERES, Gyenge, CSAJBÓK R., Bodnár, TÁLAS. Edző: Kocsis Andor.
TISZASZŐLŐS: Kalóz – Tóbis, Madarász, Nagy T., Vidra, Hajnal, Czinege, Soltész, Szilágyi (Penti, 66.), Ács (Kis B., 87.), Pékó. Edző: Madarász Csaba.
GÓLSZERZŐK: Héja (61.), ill. Hajnal (10.), Nagy B. (80.), Czinege (83.).
Két azonos képességű csapat küzdelme folyt a pályán.
KOCSIS ANDOR: – Semmilyen sportot nem lehet levelező tagozaton végezni, edzésre kell járni. A mérkőzés elején két ordító helyzetet hagytunk ki, amit az első félidőben az ellenfél gólra váltott. A második félidőben sikerült kiegyenlíteni, de a végére nagyon kinyílt a csapatunk és a vendégek ezt büntették.
MADARÁSZ CSABA: – A csapatomtól azt kaptam, amit vártam. Mindenki odatette magát, mi diktáltuk az iramot. Megérdemelt a győzelmünk, köszönöm minden játékosomnak, aki eljött. Gratulálok a csapatnak, további sok sikert Besenyszögnek!
Tudósított: Kocsis Andor
JÁSZBOLDOGHÁZA–TISZAGYENDA 0–3 (0–1)
Jászboldogháza, 50 néző. Vezette: Ábel Péter.
JÁSZBOLDOGHÁZA: Pádár – Gömöri, Koncz (Józsa, 60.), Nagy P., Nagy M. (Gellérfy, 81.), Tóth E. (Nagy M., 78.), Jakab, Eszes, Kisnémeth (Major B., 70.), Bodor, Kerekes (Dékány, 71.). Edző: Bodor Máté.
TISZAGYENDA: Bikki – Hevesi Tóth, Cseh, RÉZSÓ G., Csík, Katona (Boros B., 59.), Rézsó Á., Ballók M. (RÉZSÓ L., 59.), Sipos, Ballók J., Tasi. Edző: Boros Benedek.
GÓLSZERZŐK: Hevesi-Tóth (11.), Rézsó G. (67.), Rézsó L. (69.). Az első félidő kiegyenlített játéka után a hazai csapat rövidzárlatot kapott és ez megpecsételte a sorsát.
BODOR MÁTÉ: – Az első félidő még rendben volt, a másodikra elfogytunk.
BOROS BENEDEK: – A győzelmet nem kell megmagyarázni, sok sikert a Boldogházának!
Tudósított: Darók Viktor
Jászboldogháza–Tiszagyenda, vármegye II., 6. fordulóFotók: Nagy Balázs