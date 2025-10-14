október 14., kedd

22 perce

Vármegye II.: megmenekült a meztelen rappeléstől a Besenyszög elnöke – galériával

Kiütéses győzelmekből és gólokból nem volt hiány a hétvégén. A vármegye II. hetedik fordulójában a Jászalsószentgyörgy kilenc találattal nyert a Besenyszög ellen, a Kunhegyes pedig hetet lőtt a Tiszajenőnek. A Jászárokszállás simán győzött a Jászboldogháza ellen, míg a Túrkeve a Kunszentmártont múlta felül magabiztosan. A Fegyvernek és a Jászapáti is idegenben aratott 3–1-es sikert, míg a Tiszagyenda szabadnapos volt ezúttal.

Szoljon.hu

Több humoros nyilatkozat is született hétvégén, a vármegye II. hetedik fordulója után. A Besenyszög elnöke Szabó Tibor például megígérte csapatának, ha megnyerik a következő öt meccsüket, akkor meztelenül rappel majd a település főterén, azonban ez úgy tűnik, nem motiválta a játékosokat, hiszen rögtön az első mérkőzésen kilenc gólt kapott az együttes. A Tiszajenő sem zárt jó fordulót, hetet kapott ugyanis a Kunhegyestől, a vereség oka pedig Márton Péter edző szerint többek között az is lehet, hogy a találkozó előtti napon rendezték meg a szüreti bált, amely nem volt pihentető a csapat számára.

Kunhegyes, vármegye II., labdarúgás
Hét gólt ünnepelhetett a Kunhegyes a vármegye II. hetedik fordulójában a Tiszajenő ellen
Fotó: Pesti József


Vármegye II., 7. forduló

Tiszaszőlős–Fegyvernek 1–3 (1–1)

Tiszaszőlős, 100 néző.

Vezette: Kun Sándor.

Tiszaszőlős: Kalóz I. – Madarász, Nagy T., Vidra, Hajnal, Czinege, Soltész, Tóbis (Szi­lágyi, 63.), Kiss Z., Ács, Kalóz Á. (Kis B., 21.). Edző: Madarász Csaba.

Fegyvernek: Korpás – MÁRTON P., BOHÁCS, Stalmájer (Nagy D., 73.), SZÁSZ, SZABÓ M. (Knipfel, 86.), Bohács, Karikó (Náhóczki, a szünetben), Pápai T., Molnár Zs., Molnár M.. Edző: Bohács Tibor.

Gólszerzők: Vidra (14.), ill. Szabó M. (22.,77.), Stalmájer (54.).

A kilátogató nézők egy igencsak mozgalmas meccset láthattak. Mindkét csapat kitett magáért, élvezetes játékot nyújtottak. Megérdemelt volt a Fegyvernek győzelme.

Madarász Csaba: – Köszönöm minden játékosnak, aki eljött. További sok sikert a Fegyverneknek.

Bohács Tibor: – A mérkőzés elején bennragadtunk az öltözőben, ez sajnos egy visszatérő problémánk. Tudtuk, hogy melós meccs lesz, az is volt, de a második félidő alapján megérdemelten hoztuk el a három pontot a szimpatikusan küzdő Tiszaszőlőstől.

Tudósított: Madarász Csaba

Újszász–Jászapáti 1–3 (0–2)

Újszász, 70 néző.

Vezette: Szabó József.

Újszász: Gera (Baka, 84.) – Kaló G., BORBÉLY, Rézsó (Balogh Á., 83.), KALÓ L., Virág A., Szűcs D., Kanalas (Csobai, 66.), Mondok, Szabó G. (Vincze, 67.), Fekete T.. Edző: Szűcs József.

Jászapáti: Nagypál – BÉRES, Szabari (Illés G., 64.), Menyhárt (Illés L., 69.), RÁCZ B., Urbán (Szabados, 74.), Borbás, BALOG N., DONKÓ, Varga P., Serfőző. Edző: Csőke Bence.

Gólszerzők: Kaló L. (58.), ill. Rácz B. (11., 33.), Serfőző (47.).

Gyenge mérkőzésen a szerencsésebb csapat vitte el a három pontot.

Szűcs József: – Az előző héthez képest 180 fokot fordult a csapat, reméljük, ezt a tendenciát tudjuk folytatni. Ha a helyzeteinket be tudjuk rúgni, akkor tudunk mérkőzéseket nyerni.

Csőke Bence: – Langyosan kezdtük a mérkőzést, de a 10. percben sikeresen megérkeztünk Újszászra. Legyőztük az időjárást, kritikán aluli pályán, de ami a legnagyobb öröm számunkra, hogy a hazai csapatot megvertük.

Tudósított: Szűcs József

Kunhegyes–Tiszajenő 7–1 (3–0)

Kunhegyes 50 néző.

Vezette: Nagy Péter.

Kunhegyes: Szabó F. – SZENTESI (Kiss A., 57.), Fábián G., BALLÓK, Szabó D. (Vas, 73.), Fábián B., Maróti (Szabó II. D., 65.), CSÖRÖGI, LUKÁCS D. (Kocsis T., 57.), Házi M. (Lázók, 65.), Házi D.. Edző: Rózsa István.

Tiszajenő: Nyuli B. – Polgár, Hegyi, Tóth A., Radics, Jágri (Puskás Á., 65.), Nyuli R., Lakatos P., Puskás D., Márton P. (Fekete T., 57.), Kalmár. Edző: Márton Péter.

Gólszerzők: Házi M. (23.), Lukács D. (27.,52.), Maróti (30.), Ballók (59., 89.), Csörögi (72.), ill. Lakatos P. (82.).

A hazai csapat az elejétől átvette a kezdeményezést, és próbálta a saját akaratát érvényesíteni, ami sikerült is, és a mérkőzés végére fölényes győzelemmé alakult.

Rózsa István: – Gratulálok a játékosaimnak, szerintem ebben a szezonban most játszottunk a legjobban, ilyen arányban is megérdemelten győztünk.

Márton Péter: – Több alapemberünk hiányzott a meccsről, és még az előző esti szüreti bál is rátett egy lapáttal. Gratulálok a hazaiaknak.

Tudósított: Rózsa István

Kilenc gólt lőtt Kunhegyes

Fotók: Pesti József

Jászárokszállás–Jászboldogháza 4–0 (3–0)

Jászárokszállás, 150 néző.

Vezette: Medvegy Zsolt.

Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák, KOVÁCS T. (Bordás, a szünetben), Hornyák (IVONY, 70.), KASZAB, BÓTA, Forgó, Éliás (Czuczor, a szünetben), Penczner (Süveges, 70.), NAGY F., Rédei (Major, a szünetben). Edző: Csikós Tamás.

Jászboldogháza: Pádár – Káposztás, Nagy P., Koncz, Nagy Mihály, Nagy Márk, Kisnémeth, Dékány, Bodor, Gulyás G. (Pomaházi, 70.), Nagy N. Edző: Bodor Máté.

Gólszerzők: Nagy F. (20.), Kovács T. (23.), Bóta (41.), Major (51.).

A hazai csapat végig egykapuzott, számtalan gólszerzési lehetőség mellett hozta a kötelező győzelmet.

Csikós Tamás: – Sokkal nagyobb arányú győzelem is lehetett volna, de nagyszerű kapusteljesítménynek lehettünk szemtanúi. A vendégek rutinos hálóőre minden dicséretet megérdemel, hiszen rengeteg védést mutatott be a mérkőzés során. Ezt a győzelmet Kiss Jenőnek ajánljuk, aki a héten ünnepelte születésnapját, isten éltesse sokáig!

Bodor Máté: – A mérkőzés első félidejében túlságosan szabadon hagytuk az ellenfelünket játszani, ennél jóval nagyobb elszántságra és fegyelmezettségre van szükség.Tudósított: Kiss Jenő

Túrkeve–Kunszentmárton 3–0 (1–0)

Túrkeve, 150 néző.

Vezette: Túró Kálmán.

Túrkeve: Gulyás G. – Gonda (Molnár T., a szünetben), Szemes, Vékony, Patkós, Balogh Z., Suszter, Szőke R. (Molnár M., 73.), Pabar (Boss, 63.), Lisznyai, Bodó (Szórát, 82.). Edző: Suszter Ferenc.

Kunszentmárton: Gömöri – TÓTH R., Kardos Á., Polecsák, Bikki (Szelindi, 69.), KÁLLAI K. (Balogh Zs., 87.), Rácz R., Kardos M. (Bóbis, 82.), Kelemen N. (Hegyi, 75.), Danku, Ritzl. Edző: Szólik Róbert.

Gólszerzők: Bodó (11.), Boss (68.), Balogh Z. (90+3.).

A csapatokat a hazai együttesnek az utánpótlás játékosai kísérték fel, és emellett a szurkolók is remek hangulatot teremtettek, akik a találkozó végén túrkevei győzelmet ünnepelhettek.

Suszter Ferenc: – Sajnos a csapatomon meglátszódott, hogy legutóbb mi maradtuk meccs nélkül, és ez a játékunkra rányomta a bélyegét. Így is gratulálok a három pont megszerzéséhez.

Szólik Róbert: – Megint, sajnos, saját magunkat sikerült megvernünk, egyéni hibákból kapott gólokkal engedtük ki a mérkőzést a kezünkből.

Tudósított: Suszter Ferenc

Jászalsószentgyörgy–Besenyszög 9–0 (3–0)

Jászalsószentgyörgy, 150 néző.

Vezette: Ábel Péter.

Jászalsószentgyörgy: Kónya – Varga I. (Fogler, 68.), Thall­mayer, Kobela (Füleki, 68.), Kónya, TÚRÓCZI, KANALAS ZS. (Forgó, 68.), Kovács A., Szabó Z. (Patai, a szünetben), Darók (Széles, 58.), TÓTH G.. Edző: Gazsi István.

Besenyszög: Bezzeg B. – Donkó K. (Tóth P., 55.), Nyeső, Huri, Tóth K., Szekeres, Csajbók G., Gyenge, Kálló (Bezzeg R., 72.), Bodnár Sz., Tálas. Elnök: Szabó Tibor.

Gólszerzők: Kanalas Zs. (14., 47., 48.), Túróczi (38.,68., 75.), Kovács A. (40.), Gyenge (55. – öngól), Füleki (74.).

A hazai csapat gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, és szebbnél szebb gólokat szerezve, kiütötte sportszerű vendégét.

Gazsi István: – Gratulálok a csapatnak, kimondottan jól és eredményesen futballoztunk­.

Szabó Tibor: – A mérkőzést megelőzően megígértem a fiúknak, hogy ha a következő öt meccset megnyerik, akkor meztelenül rappelek nekik a főtéren. Szerencsére ezt nem szeretnék, nem is reszkíroztak.

Tudósított: Gazsi István

 

