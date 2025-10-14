Vármegye II.: megmenekült a meztelen rappeléstől a Besenyszög elnöke – galériával

Több humoros nyilatkozat is született hétvégén, a vármegye II. hetedik fordulója után. A Besenyszög elnöke Szabó Tibor például megígérte csapatának, ha megnyerik a következő öt meccsüket, akkor meztelenül rappel majd a település főterén, azonban ez úgy tűnik, nem motiválta a játékosokat, hiszen rögtön az első mérkőzésen kilenc gólt kapott az együttes. A Tiszajenő sem zárt jó fordulót, hetet kapott ugyanis a Kunhegyestől, a vereség oka pedig Márton Péter edző szerint többek között az is lehet, hogy a találkozó előtti napon rendezték meg a szüreti bált, amely nem volt pihentető a csapat számára.

Hét gólt ünnepelhetett a Kunhegyes a vármegye II. hetedik fordulójában a Tiszajenő ellen

Fotó: Pesti József



Vármegye II., 7. forduló

Tiszaszőlős–Fegyvernek 1–3 (1–1)

Tiszaszőlős, 100 néző.

Vezette: Kun Sándor.

Tiszaszőlős: Kalóz I. – Madarász, Nagy T., Vidra, Hajnal, Czinege, Soltész, Tóbis (Szi­lágyi, 63.), Kiss Z., Ács, Kalóz Á. (Kis B., 21.). Edző: Madarász Csaba.

Fegyvernek: Korpás – MÁRTON P., BOHÁCS, Stalmájer (Nagy D., 73.), SZÁSZ, SZABÓ M. (Knipfel, 86.), Bohács, Karikó (Náhóczki, a szünetben), Pápai T., Molnár Zs., Molnár M.. Edző: Bohács Tibor.

Gólszerzők: Vidra (14.), ill. Szabó M. (22.,77.), Stalmájer (54.).

A kilátogató nézők egy igencsak mozgalmas meccset láthattak. Mindkét csapat kitett magáért, élvezetes játékot nyújtottak. Megérdemelt volt a Fegyvernek győzelme.

Madarász Csaba: – Köszönöm minden játékosnak, aki eljött. További sok sikert a Fegyverneknek.

Bohács Tibor: – A mérkőzés elején bennragadtunk az öltözőben, ez sajnos egy visszatérő problémánk. Tudtuk, hogy melós meccs lesz, az is volt, de a második félidő alapján megérdemelten hoztuk el a három pontot a szimpatikusan küzdő Tiszaszőlőstől.

Tudósított: Madarász Csaba

Újszász–Jászapáti 1–3 (0–2)

Újszász, 70 néző.

Vezette: Szabó József.

Újszász: Gera (Baka, 84.) – Kaló G., BORBÉLY, Rézsó (Balogh Á., 83.), KALÓ L., Virág A., Szűcs D., Kanalas (Csobai, 66.), Mondok, Szabó G. (Vincze, 67.), Fekete T.. Edző: Szűcs József.

Jászapáti: Nagypál – BÉRES, Szabari (Illés G., 64.), Menyhárt (Illés L., 69.), RÁCZ B., Urbán (Szabados, 74.), Borbás, BALOG N., DONKÓ, Varga P., Serfőző. Edző: Csőke Bence.