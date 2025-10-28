október 28., kedd

Labdarúgás

1 órája

Vármegye II.: tíz gólt lőtt az Apáti a Szőlősnek, véget ért a Szentgyörgy veretlensége – galériával

Címkék#eredmények#Vármegye II#labdarúgás

Ez a hétvége sem eseménytelenül telt el. A vármegye II. 8. fordulójában a Jászapáti tízgólos különbséggel győzött a Tiszaszőlős ellen, rangadót nyert a Túrkeve a Jászalsószentgyörgy vendégeként, amely ezzel elvesztette hibátlan mérlegét. Négy találattal bizonyult jobbnak ellenfelénél a Tiszagyenda, a Fegyvernek és a Tiszajenő is, míg a Jászboldogháza és a Kunhegyes megosztozott a pontokon. Ebben a körben a listavezető Jászárokszállás volt a szabadnapos.

Szoljon.hu

A vármegye II. 8. fordulójának rangadóján a Jászalsószentgyörgy simán kikapott a Túrkevétől, így elvesztette hibátlan mérlegét. Ennek köszönhetően már csak az a Jászárokszállás veretlen a másodosztályban, amely szabadnapos volt ezen a hétvégén.

Serfőző Attila, Jászapáti, Tiszaszőlős, vármegye II., labdarúgás
Serfőző Attila (labdával) indította el a gólgyártást, tízig meg sem állt a Jászapáti a Tiszaszőlős ellen a vármegye II. 8. fordulójában
Fotó: Pesti József

Vármegye II., 8. forduló

Túrkeve–Jászalsószentgyörgy 5–1 (1–0)

Túrkeve, 180 néző.

Vezette: Szabó József.

Túrkeve: Gulyás G. – SASS, SZEMES (Gonda, a szünetben), Patkós, Balogh Z. (Pabar, 80.), Boss (Szórát, 87.), SUSZTER, SZŐKE (Rapi, 75.), NAGY S., LISZNYAI, BODÓ. Edző: Suszter Ferenc.

Jászalsószentgyörgy: Kónya J. – Varga I., Kobela, Kónya V., Bathó (Füleki, 58.), Thallmayer (Fajka, 66.), Kanalas, Kovács A. (Darók, a szünetben), Szabó Z. (Fogler, 80.), Tóth G., Patai. Edző: Gazsi István.

Gólszerzők: Lisznyai (26.), Boss (52.), Nagy S. (56.), Balogh Z. (60.), Sass (79. – tizenegyesből), ill. Kanalas (57. – tizenegyesből).

Kiállítva: Kónya J. (78.).

A hazaiak a mérkőzést taktikailag remekül le tudták hozni, így teljesen megérdemelten nyertek ilyen arányban is.

Suszter Ferenc: – Ezen a héten sikerült legyőzni a betegséget és a Szentgyörgyöt is. Ráadásul egy rangadón. Gratulálok a csapatom mentalitásához és a mutatott játékához is.

Gazsi István: – Nagy dolog igaz nem történt, hat győztes meccs után jött egy pofon, ami nem igazán esett jól. Gratulálok a Túrkevének! Maradt még öt meccsünk, gyűjtögetni kell tovább a pontokat.

Tudósított: Suszter Ferenc

Kunszentmárton–Tiszagyenda 1–5 (0–0)

Kunszentmárton, 50 néző.

Vezette: Huszár József.

Kunszentmárton: Gömöri – Tóth R., Kardos Á., Polecsák (Rupa, 85.), Sári (Cseh L., 62.), Szelindi, Kállai K., Kelemen N. (Balogh Zs., 85.), Kiss G., Bóbis (Kardos M., a szünetben), Danku. Edző: Szólik Róbert.

Tiszagyenda: Bikki – Molnár S., Hevesi Tóth (Katona, 82.), Boros B., CSEH B., RÉZSÓ G. (RÉZSÓ L., 84.), Csík (Ballók M., 82.), RÉZSÓ Á., Sipos D., Ballók J., Tasi. Edző: Boros Benedek.

Gólszerzők: Kállai K. (63.), ill. Rézsó G. (55.,60.), Boros B. (66.), Csík (80.), Rézsó L. (87.).

A rögzített helyzetek eldöntötték a mérkőzést.

Szólik Róbert: – Az első félidő alapján egy megnyert mérkőzést sikerült a második játékrészben elbuknunk, sajnos a rögzített helyzetekkel az ellenfél tudott élni.

Boros Benedek: – Két hét pihenő után nagyon nehéz volt a csapatnak újra a pályára lépni. A második félidőre összekaptuk magunkat, és ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Tudósított: Szólik Róbert

Jászapáti–Tiszaszőlős 10–0 (2–0)

Jászapáti, 70 néző.

Vezette: Simon Ádám.

Jászapáti: Nagypál – Szabari (Varga P., 64.), Illés, Menyhárt, Rácz B., Varga M. (Csőke, 82.), Balog, Donkó, Borbás, Serfőző, Somodi (Béres, 75.). Edző: Csőke Bence.

Tiszaszőlős: Kalóz – Varga Z., Madarász (Szilágyi, 60.), Tóbis (Kis B., 37.), Ács, Vidra, Hajnal, Pékó, Czinege, Soltész, Nagy T. Edző: Madarász Csaba.

Gólszerzők: Serfőző (21., 26.), Somodi (57., 74. – mindkettőt tizenegyesből), Rácz B. (70.), Menyhárt (76., 82., 90.), Varga M. (78.), Varga P. (87.).

Jó pálya, focira ideális időjárás. Az első félidőben még jól tartotta magát a vendégcsapat. A második játékrészben a hazai csatársor szétfutotta a Tiszaszőlőst, így a Jászapáti teljesen megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Csőke Bence: – Az első perctől maximálisan érződött a hazai fölény, ezáltal nem csalóka az eredmény. Gratulálok játékosaimnak további sok sikert a vendégcsapatnak!

Madarász Csaba: – Köszönöm azoknak a játékosoknak, akik eljöttek. Gratulálok a hazai csapatnak, további sok sikert!

Tudósított: Budai István

Jászapáti–Tiszaszőlős 10–0 (2–0)

Fotók: Pesti József

Fegyvernek–Besenyszög 4–0 (4–0)

Fegyvernek, 150 néző.

Vezette: Járdán Lajos.

Fegyvernek: Korpás (Nagy D., 72.) – Kállai (Rézsó Zs., 63.), Stalmájer (Bohács D., a szünetben), Knipfel, SZÁSZ, Szabó M., NÁHÓCZKI, BOHÁCS M., Karikó, Ballók (Nagy D., 56.), Molnár M. (Kocsis Sz., 79.). Edző: Bohács Tibor.

Besenyszög: Bezzeg – Kozma, Kálló, Tóth K., SZEKERES, Csajbók, GYENGE, Balogh S., Donkó (Berki, a szünetben), BODNÁR, Tálas. Elnök: Szabó Tibor.

Gólszerzők: Szabó M. (9.), Stalmájer (12.), Molnár M. (26.), Ballók (34.).

Kiállítva: Karikó (30.).

Megérdemelt volt a hazai csapat győzelme.

Bohács Tibor: – Akadozott a játékunk, de a legfontosabb a három pont megszerzése volt. Ezt a győzelmet Molnár Zsombikának ajánlja fel a csapat, gyógyulj gyorsan, várunk vissza!

Szabó Tibor: – Emberelőnyben már pariban voltunk, így kezdeményezem az MLSZ-nél, hogy mostantól mindig így játszhassunk.

Tudósított: Bohács Tibor

Jászboldogháza–Kunhegyes 3–3 (0–0)

Jászboldogháza, 30 néző.

Vezette: Czékus Sándor.

Jászboldogháza: Pádár – GÖMÖRI, Káposztás, Nagy P., Nagy Márk (NAGY MIHÁLY, 86.), Tóth E., Gulyás G. (Józsa, 76.), Dékány (Koncz, 76.), Bodor, KEREKES, Nagy N. (Gellérffy, 86.). Edző: Bodor Máté.

Kunhegyes: Szabó F. – Vas (Papp J., 90+1.), Fábián G., Kiss A., Ballók, Lukács (Lázók, 63.), Fábián B., Kocsis T., Csörögi, Házi M., Házi D. Edző: Rózsa István.

Gólszerzők: Gömöri (48., 59., 90+3.), ill. Ballók (51.), Csörögi (70.), Fábián B.(79.).

Két sportszerű csapat gólzáporos mérkőzésén igazságos döntetlen született.

Bodor Máté: – A végén jött, látott és parádés gólpasszt adott Nagy Mihály, a csapat 51 éves veteránja.

Rózsa István: – Szomorú, hogy egy ilyen csapat ellen nem tudtunk nyerni, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. A játékvezető az utolsó percben nagyot hibázott, hogy nem adta meg az egyértelmű büntetőt, ezzel befolyásolta a játék kimenetelét.

Tudósított: Darók Viktor

Tiszajenő–Újszász 6–2 (5–0)

Tiszajenő, 60 néző.

Vezette: Nagy Zoltán.

Tiszajenő: Nyuli B. – Polgár, HEGYI, TÓTH A., Hornyik, Jágri, NYULI R., LAKATOS P., Puskás D., Fekete T. (Puskás Á., 64.), KALMÁR. Edző: Márton Péter.

Újszász: Gera – Kanalas M., Kaló L., Csobai (Berkó, 73.), Rézsó (Nagy L., 84.), Szűcs D., Szabó G. (Szabó I., 73.), Mihók (Szűcs J., 59.), Fekete T., Kaló G., Borbély. Edző: Szűcs József.

Gólszerzők: Kalmár J. (7., 34.), Tóth A. (18., 42., 75.), Jágri (45.), ill. Szűcs D. (61.), Kaló L. (90.).

A hazai csapat végig kézben tartotta a mérkőzést, és megérdemelten győzött.

Márton Péter: – Mindenki odatette magát a mérkőzésen, és szép gólokkal sikerült a találkozót megnyerni. További sok sikert az Újszász csapatának!

Szűcs József: – Jó minőségű pályán, felejthető teljesítménnyel nem sikerült győzelmet szereznünk.

Tudósított: Polgár Lajos

