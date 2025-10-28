Vármegye II.: tíz gólt lőtt az Apáti a Szőlősnek, véget ért a Szentgyörgy veretlensége – galériával

A vármegye II. 8. fordulójának rangadóján a Jászalsószentgyörgy simán kikapott a Túrkevétől, így elvesztette hibátlan mérlegét. Ennek köszönhetően már csak az a Jászárokszállás veretlen a másodosztályban, amely szabadnapos volt ezen a hétvégén.

Serfőző Attila (labdával) indította el a gólgyártást, tízig meg sem állt a Jászapáti a Tiszaszőlős ellen a vármegye II. 8. fordulójában

Fotó: Pesti József

Vármegye II., 8. forduló

Túrkeve–Jászalsószentgyörgy 5–1 (1–0)

Túrkeve, 180 néző.

Vezette: Szabó József.

Túrkeve: Gulyás G. – SASS, SZEMES (Gonda, a szünetben), Patkós, Balogh Z. (Pabar, 80.), Boss (Szórát, 87.), SUSZTER, SZŐKE (Rapi, 75.), NAGY S., LISZNYAI, BODÓ. Edző: Suszter Ferenc.

Jászalsószentgyörgy: Kónya J. – Varga I., Kobela, Kónya V., Bathó (Füleki, 58.), Thallmayer (Fajka, 66.), Kanalas, Kovács A. (Darók, a szünetben), Szabó Z. (Fogler, 80.), Tóth G., Patai. Edző: Gazsi István.

Gólszerzők: Lisznyai (26.), Boss (52.), Nagy S. (56.), Balogh Z. (60.), Sass (79. – tizenegyesből), ill. Kanalas (57. – tizenegyesből).

Kiállítva: Kónya J. (78.).

A hazaiak a mérkőzést taktikailag remekül le tudták hozni, így teljesen megérdemelten nyertek ilyen arányban is.

Suszter Ferenc: – Ezen a héten sikerült legyőzni a betegséget és a Szentgyörgyöt is. Ráadásul egy rangadón. Gratulálok a csapatom mentalitásához és a mutatott játékához is.

Gazsi István: – Nagy dolog igaz nem történt, hat győztes meccs után jött egy pofon, ami nem igazán esett jól. Gratulálok a Túrkevének! Maradt még öt meccsünk, gyűjtögetni kell tovább a pontokat.

Tudósított: Suszter Ferenc

Kunszentmárton–Tiszagyenda 1–5 (0–0)

Kunszentmárton, 50 néző.

Vezette: Huszár József.

Kunszentmárton: Gömöri – Tóth R., Kardos Á., Polecsák (Rupa, 85.), Sári (Cseh L., 62.), Szelindi, Kállai K., Kelemen N. (Balogh Zs., 85.), Kiss G., Bóbis (Kardos M., a szünetben), Danku. Edző: Szólik Róbert.

Tiszagyenda: Bikki – Molnár S., Hevesi Tóth (Katona, 82.), Boros B., CSEH B., RÉZSÓ G. (RÉZSÓ L., 84.), Csík (Ballók M., 82.), RÉZSÓ Á., Sipos D., Ballók J., Tasi. Edző: Boros Benedek.

Gólszerzők: Kállai K. (63.), ill. Rézsó G. (55.,60.), Boros B. (66.), Csík (80.), Rézsó L. (87.).

A rögzített helyzetek eldöntötték a mérkőzést.