október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Vármegye III.: Vincze Gábor hét gólt lőtt a Kétpónak, véget ért a Tiszasas menetelése – galériával

Címkék#eredmények#vármegye III.#labdarúgás

Remek egyéni teljesítmények és megszakadt sorozatok jellemezték a hétvégét. A vármegye III. 7. fordulójában nyert először a szezonban a Tiszaörs, míg a Tiszasas első vereségét szenvedte el, többek között Varga Zoltánnak köszönhetően, a Jászszentandrás játékosa ugyanis négy gólt is szerzett. Mégsem övé volt a legjobb egyéni teljesítmény, Vincze Gábor ugyanis hétszer volt eredményes a Kétpó ellen. Ebben a körben a Jászjákóhalma volt a szabadnapos.

Kovács Levente

A vármegye III. 7. fordulójában véget ért a Tiszasas menetelése, a Jászszentandrás ugyanis a mindössze 16 esztendős Varga Zoltán négy találatának köszönhetően legyőzte a tiszazugi együttest. A Jászkisér azonban még hibátlan, most hétvégén a Kétpót győzte le 10–0-ra, Vincze Gábor ebből egyedül hét gólt szerzett. Érdekesség, hogy a harmadosztály góllövőlistájának jelenlegi vezetője az előző szezonban még a Jászberény és a Jászapáti csapataiban kapusként szerepelt.

Tiszaörs, vármegye III., labdarúgás
Hétvégén megszerezte első győzelmét a Tiszaörs a vármegye III.-ban
Fotó: Pesti József


Vármegye III., 7. forduló

Berekfürdő–Bánhalma 0–2 (0–1)

Berekfürdő, vezette: Medvegy Zsolt (Bán J., Borhi Cs.)

Gólszerzők: Házi István (44.), Sárközi Árpád (74.)

Öcsöd–Kengyel 0–4 (0–1)

Öcsöd, vezette: Golecz Gábor (Ács M., Pálinkás B.)

Gólszerzők: Miklósi Sándor (22.), Tákos József (65.), Markót Máté (68.), Varga Zoltán (88.)

Kiállítva: Szalai Márkó (72. – Öcsöd).

Tiszaörs–Jászágó 1–0 (1–0)

Tiszaörs, vezette: Győrfi István (Járdán L., Gönczi V.)

Gólszerzők: Pékó Imre (15.)

Remek egyéni teljesítmények és megszakadt sorozatok jellemezték a hétvégét

Fotók: Pesti József

Jászdózsa–Nagyiván 2–3 (1–1)

Jászdózsa, vezette: Száraz Attila (Jancsó J., Monyoródi D.)

Gólszerzők: Vígh Tamás (45.), Turó Dennis (89.), ill. Nagy Péter (21.), Márki Zsolt (56.), Pál Miklós (70.)

Cibakháza–Kőtelek 3–0 (2–0)

Cibakháza, vezette: Csillag Sándor (Soós I., Könnyű Á.)

Gólszerzők: Kiss Balázs (5.), Balogh Patrik (14.), Nyitrai Krisztián (58.)

Jászszentandrás–Tiszasas 4–0 (3–0)

Jászszentandrás, vezette: Huszár József (Szanyi A., Baka Á.)

Gólszerzők: Varga Zoltán (15., 24., 43., 82.)

Jászkisér–Kétpó 10–0 (4–0)

Jászkisér, vezette: Dabis Tibor (Bán J., Borhi Cs.)

Gólszerzők: Farkas László (5.), Vincze Gábor (13., 20., 59., 64., 73., 79., 85.), Papp Bertalan (15.), Kovács Roland (75.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu