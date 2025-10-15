Labdarúgás 2 órája

Vármegye III.: Vincze Gábor hét gólt lőtt a Kétpónak, véget ért a Tiszasas menetelése – galériával

Remek egyéni teljesítmények és megszakadt sorozatok jellemezték a hétvégét. A vármegye III. 7. fordulójában nyert először a szezonban a Tiszaörs, míg a Tiszasas első vereségét szenvedte el, többek között Varga Zoltánnak köszönhetően, a Jászszentandrás játékosa ugyanis négy gólt is szerzett. Mégsem övé volt a legjobb egyéni teljesítmény, Vincze Gábor ugyanis hétszer volt eredményes a Kétpó ellen. Ebben a körben a Jászjákóhalma volt a szabadnapos.

A vármegye III. 7. fordulójában véget ért a Tiszasas menetelése, a Jászszentandrás ugyanis a mindössze 16 esztendős Varga Zoltán négy találatának köszönhetően legyőzte a tiszazugi együttest. A Jászkisér azonban még hibátlan, most hétvégén a Kétpót győzte le 10–0-ra, Vincze Gábor ebből egyedül hét gólt szerzett. Érdekesség, hogy a harmadosztály góllövőlistájának jelenlegi vezetője az előző szezonban még a Jászberény és a Jászapáti csapataiban kapusként szerepelt. Hétvégén megszerezte első győzelmét a Tiszaörs a vármegye III.-ban

Fotó: Pesti József

Vármegye III., 7. forduló Berekfürdő–Bánhalma 0–2 (0–1) Berekfürdő, vezette: Medvegy Zsolt (Bán J., Borhi Cs.) Gólszerzők: Házi István (44.), Sárközi Árpád (74.) Öcsöd–Kengyel 0–4 (0–1) Öcsöd, vezette: Golecz Gábor (Ács M., Pálinkás B.) Gólszerzők: Miklósi Sándor (22.), Tákos József (65.), Markót Máté (68.), Varga Zoltán (88.) Kiállítva: Szalai Márkó (72. – Öcsöd). Tiszaörs–Jászágó 1–0 (1–0) Tiszaörs, vezette: Győrfi István (Járdán L., Gönczi V.) Gólszerzők: Pékó Imre (15.)

Remek egyéni teljesítmények és megszakadt sorozatok jellemezték a hétvégét Fotók: Pesti József

Jászdózsa–Nagyiván 2–3 (1–1) Jászdózsa, vezette: Száraz Attila (Jancsó J., Monyoródi D.) Gólszerzők: Vígh Tamás (45.), Turó Dennis (89.), ill. Nagy Péter (21.), Márki Zsolt (56.), Pál Miklós (70.) Cibakháza–Kőtelek 3–0 (2–0) Cibakháza, vezette: Csillag Sándor (Soós I., Könnyű Á.) Gólszerzők: Kiss Balázs (5.), Balogh Patrik (14.), Nyitrai Krisztián (58.) Jászszentandrás–Tiszasas 4–0 (3–0) Jászszentandrás, vezette: Huszár József (Szanyi A., Baka Á.) Gólszerzők: Varga Zoltán (15., 24., 43., 82.) Jászkisér–Kétpó 10–0 (4–0) Jászkisér, vezette: Dabis Tibor (Bán J., Borhi Cs.) Gólszerzők: Farkas László (5.), Vincze Gábor (13., 20., 59., 64., 73., 79., 85.), Papp Bertalan (15.), Kovács Roland (75.)

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!