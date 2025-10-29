Labdarúgás 27 perce

Vármegye III.: rangadót nyert a Jászkisér, ismét botlott a Tiszasas – galériával

Továbbra is veretlen még a Jászkisér és a Jászszentandrás. Előbbi a Nagyiván ellen nyert rangadót a vármegye III. 9. fordulójában, utóbbi a Cibakházát verte simán. A Sas ismét botlott, a Tiszaörs pedig megszerezte második győzelmét a szezonban. Ezen a hétvégén a Kengyel volt a szabadnapos.

A Jászkisér és a Jászszentandrás még veretlen a vármegye III.-ban, javuló tendenciát mutat a Kőtelek, miután zsinórban három elvesztett meccs után most kettőt nyert egymás után, míg a Tiszaörs szezonbéli második sikerét aratta hétvégén. Jászdózsán nyert a zöld mezes Kőtelek a vármegye III. 9. fordulójában

Fotó: Pesti József Vármegye III., 9. forduló Berekfürdő–Tiszasas 2–2 (2–2) Berekfürdő, vezette: Golecz Gábor (Soós I., Baka Á.) Gólszerzők: Bánhegyi Tamás (6.), Faragó Attila (43. – tizenegyesből), ill. Benke Márk (17., 34. – az elsőt tizenegyesből). Öcsöd–Jászágó 2–0 (1–0) Öcsöd, vezette: Száraz Attila (Major I., Bódi Z.) Gólszerzők: Demjén Zsolt (10.), Kondacs Roland (90+1. – tizengyesből). Kiállítva: Szabó Milán (60. – Jászágó). Tiszaörs–Bánhalma 3–2 (1–2) Tiszaörs, vezette: Kovács Norbert (Andusek J., Juhász E.) Gólszerzők: Szender Csaba (13.), Pékó Richárd (62.), Fehér Flórián (67.), ill. Házi Csaba (21.), Szabó Ádám (38.) Jászdózsa–Kőtelek 2–4 (1–1) Jászdózsa, vezette: Halgat János (Száraz A., Monyoródi D.) Gólszerzők: Rácz Adrián (38.), Orosz Marcell (86. – tizenegyesből), Gólya Erik (24., 54., 71.), Bozsó Ádám (70.).

Jászdózsa–Kőtelek 2–4 (1–1) Fotók: Pesti József

Cibakháza–Jászszentandrás 0–3 (0–2) Cibakháza, vezette: Szabó József (Dékács Z., Szalay S.) Gólszerző: Varga Zoltán (24., 34., 71.). Jászjákóhalma–Kétpó 3–0 (2–0) Jászjákóhalma, vezette: Szilvási Zoltán (Jancsó J., Major I.) Gólszerzők: Nagy Sándor (8. – tizenegyesből), Vas Péter (26.), Eszes György (89.). Nagyiván–Jászkisér 0–3 (0–2) Nagyiván, vezette: Túró Kálmán (Gönczi V., Soós I.) Gólszerzők: Nagy Ádám (15.), Szecskó Máté (29.), Papp Bertalan (59.).