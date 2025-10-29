október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

9 perce

Vármegye III.: rangadót nyert a Jászkisér, ismét botlott a Tiszasas – galériával

Címkék#eredmények#vármegye III.#labdarúgás

Továbbra is veretlen még a Jászkisér és a Jászszentandrás. Előbbi a Nagyiván ellen nyert rangadót a vármegye III. 9. fordulójában, utóbbi a Cibakházát verte simán. A Sas ismét botlott, a Tiszaörs pedig megszerezte második győzelmét a szezonban. Ezen a hétvégén a Kengyel volt a szabadnapos.

Kovács Levente

A Jászkisér és a Jászszentandrás még veretlen a vármegye III.-ban, javuló tendenciát mutat a Kőtelek, miután zsinórban három elvesztett meccs után most kettőt nyert egymás után, míg a Tiszaörs szezonbéli második sikerét aratta hétvégén.

Kőtelek, Jászdózsa, vármegye III., labdarúgás
Jászdózsán nyert a zöld mezes Kőtelek a vármegye III. 9. fordulójában
Fotó: Pesti József

Vármegye III., 9. forduló

Berekfürdő–Tiszasas 2–2 (2–2)

Berekfürdő, vezette: Golecz Gábor (Soós I., Baka Á.)

Gólszerzők: Bánhegyi Tamás (6.), Faragó Attila (43. – tizenegyesből), ill. Benke Márk (17., 34. – az elsőt tizenegyesből).

Öcsöd–Jászágó 2–0 (1–0)

Öcsöd, vezette: Száraz Attila (Major I., Bódi Z.)

Gólszerzők: Demjén Zsolt (10.), Kondacs Roland (90+1. – tizengyesből).

Kiállítva: Szabó Milán (60. – Jászágó).

Tiszaörs–Bánhalma 3–2 (1–2)

Tiszaörs, vezette: Kovács Norbert (Andusek J., Juhász E.)

Gólszerzők: Szender Csaba (13.), Pékó Richárd (62.), Fehér Flórián (67.), ill. Házi Csaba (21.), Szabó Ádám (38.)

Jászdózsa–Kőtelek 2–4 (1–1)

Jászdózsa, vezette: Halgat János (Száraz A., Monyoródi D.)

Gólszerzők: Rácz Adrián (38.), Orosz Marcell (86. – tizenegyesből), Gólya Erik (24., 54., 71.), Bozsó Ádám (70.).

Jászdózsa–Kőtelek 2–4 (1–1)

Fotók: Pesti József

Cibakháza–Jászszentandrás 0–3 (0–2)

Cibakháza, vezette: Szabó József (Dékács Z., Szalay S.)

Gólszerző: Varga Zoltán (24., 34., 71.).

Jászjákóhalma–Kétpó 3–0 (2–0)

Jászjákóhalma, vezette: Szilvási Zoltán (Jancsó J., Major I.)

Gólszerzők: Nagy Sándor (8. – tizenegyesből), Vas Péter (26.), Eszes György (89.).

Nagyiván–Jászkisér 0–3 (0–2)

Nagyiván, vezette: Túró Kálmán (Gönczi V., Soós I.)

Gólszerzők: Nagy Ádám (15.), Szecskó Máté (29.), Papp Bertalan (59.).

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu