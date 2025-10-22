47 perce
Vármegye III.: gólokban gazdag fordulót zártak a csapatok – galériával
Gólzáporos hétvégét zártak a csapatok. A vármegye III. 8. fordulójában született ugyanis a legtöbb találat eddig idén, egész pontosan 41. Ebben a körben a Jászszentandrás volt a szabadnapos.
A vármegye III nyolcadik fordulójában több fölényes győzelem is született. A Kőtelek hetet, a Jászkisér és a Nagyiván hat-hat gólt lőtt hétvégén. Simán nyert az Öcsöd és a Bánhalma is, míg a Kengyel és a Jászjákóhalma megosztozott a pontokon.
Vármegye III., 8. forduló
Tiszasas–Cibakháza 3–1 (2–1)
Tiszasas, vezette: Szilvási Zoltán (Baka Á., Szalay S.)
Gólszerzők: Benke Márk (15.), Határ Csaba (17.), Sléder Róbert (71.), ill. Zombor Soma (40.).
Kőtelek–Berekfürdő 7–2 (4–1)
Kőtelek, vezette: Peredi Tibor (Jancsó J., Major I.)
Gólszerzők: Kiszely (3., 35.), Berkó Márk (19., 27.), Vajjon Axel (53.), Varga Patrik (58.), Gólya Erik (82.), ill. Faragó Attila (13., 70. – mindkettőt tizenegyesből).
Bánhalma–Jászdózsa 4–0 (3–0)
Bánhalma, vezette: Golecz Gábor (Tóth D., Tóth L.)
Gólszerzők: Házi Csaba (5., 27. – az elsőt tizenegyesből), Máté Norbert (26.), Jakus Dániel (88.).
Nagyiván–Tiszaörs 6–2 (3–1)
Nagyiván, vezette: Győrfi István (Járdán L.)
Gólszerzők: Devits Ádám (1., 86., 88.), Nagy Péter (21.), Márki Zsolt (33., 63.), ill. Fehér Flórián (39.), Sári Tamás (64.).
Kiállítva: Sári Tamás (65. – Tiszaörs).
Jászágó–Jászkisér 3–6 (2–5)
Jászágó, vezette: Halgat János (Arany L.)
Gólszerzők: Peredi Dárius (20.), Házi Márk (34.), Loór Béla (71.), ill. Szecskó Máté (3.), Nagy András (4., 15.), Papp Bertalan (22.), Vincze Gábor (38.), Ajtai Gábor (64. – öngól).
Vármegye III.: termékeny forduló, potyogtak a gólokFotók: Pesti József
Kétpó–Öcsöd 0–5 (0–3)
Kétpó, vezette: Pálinkás Botond (Kóródi M.)
Gólszerzők: Izbéki Dániel (5.), Erős Dávid (25.), Demjén Zsolt (43.), Dezső János (57.), Pavlovics Márk (80.).
Kengyel–Jászjákóhalma 1–1 (0–0)
Kengyel, vezette: Huszár József (Szanyi A.)
Gólszerzők: Varga Zoltán (70.), ill. Bazsó Roland (90.)
