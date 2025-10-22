Vármegye III.: gólokban gazdag fordulót zártak a csapatok – galériával

A vármegye III nyolcadik fordulójában több fölényes győzelem is született. A Kőtelek hetet, a Jászkisér és a Nagyiván hat-hat gólt lőtt hétvégén. Simán nyert az Öcsöd és a Bánhalma is, míg a Kengyel és a Jászjákóhalma megosztozott a pontokon.

A csíkos mezes Jászkisér kilencgólos meccsen nyert a Jászágó ellen a vármegye III. 8. fordulójában

Fotó: Pesti József

Vármegye III., 8. forduló

Tiszasas–Cibakháza 3–1 (2–1)

Tiszasas, vezette: Szilvási Zoltán (Baka Á., Szalay S.)

Gólszerzők: Benke Márk (15.), Határ Csaba (17.), Sléder Róbert (71.), ill. Zombor Soma (40.).

Kőtelek–Berekfürdő 7–2 (4–1)

Kőtelek, vezette: Peredi Tibor (Jancsó J., Major I.)

Gólszerzők: Kiszely (3., 35.), Berkó Márk (19., 27.), Vajjon Axel (53.), Varga Patrik (58.), Gólya Erik (82.), ill. Faragó Attila (13., 70. – mindkettőt tizenegyesből).

Bánhalma–Jászdózsa 4–0 (3–0)

Bánhalma, vezette: Golecz Gábor (Tóth D., Tóth L.)

Gólszerzők: Házi Csaba (5., 27. – az elsőt tizenegyesből), Máté Norbert (26.), Jakus Dániel (88.).

Nagyiván–Tiszaörs 6–2 (3–1)

Nagyiván, vezette: Győrfi István (Járdán L.)

Gólszerzők: Devits Ádám (1., 86., 88.), Nagy Péter (21.), Márki Zsolt (33., 63.), ill. Fehér Flórián (39.), Sári Tamás (64.).

Kiállítva: Sári Tamás (65. – Tiszaörs).

Jászágó–Jászkisér 3–6 (2–5)

Jászágó, vezette: Halgat János (Arany L.)

Gólszerzők: Peredi Dárius (20.), Házi Márk (34.), Loór Béla (71.), ill. Szecskó Máté (3.), Nagy András (4., 15.), Papp Bertalan (22.), Vincze Gábor (38.), Ajtai Gábor (64. – öngól).