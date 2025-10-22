október 22., szerda

Előd névnap

Labdarúgás

12 perce

Vármegye III.: gólokban gazdag fordulót zártak a csapatok – galériával

Címkék#eredmények#vármegye III.#labdarúgás

Gólzáporos hétvégét zártak a csapatok. A vármegye III. 8. fordulójában született ugyanis a legtöbb találat eddig idén, egész pontosan 41. Ebben a körben a Jászszentandrás volt a szabadnapos.

Kovács Levente

A vármegye III nyolcadik fordulójában több fölényes győzelem is született. A Kőtelek hetet, a Jászkisér és a Nagyiván hat-hat gólt lőtt hétvégén. Simán nyert az Öcsöd és a Bánhalma is, míg a Kengyel és a Jászjákóhalma megosztozott a pontokon.

Jászkisér, Jászágó, labdarúgás, vármegye III.
A csíkos mezes Jászkisér kilencgólos meccsen nyert a Jászágó ellen a vármegye III. 8. fordulójában
Fotó: Pesti József

Vármegye III., 8. forduló

Tiszasas–Cibakháza 3–1 (2–1)

Tiszasas, vezette: Szilvási Zoltán (Baka Á., Szalay S.)

Gólszerzők: Benke Márk (15.), Határ Csaba (17.), Sléder Róbert (71.), ill. Zombor Soma (40.).

Kőtelek–Berekfürdő 7–2 (4–1)

Kőtelek, vezette: Peredi Tibor (Jancsó J., Major I.)

Gólszerzők: Kiszely (3., 35.), Berkó Márk (19., 27.), Vajjon Axel (53.), Varga Patrik (58.), Gólya Erik (82.), ill. Faragó Attila (13., 70. – mindkettőt tizenegyesből).

Bánhalma–Jászdózsa 4–0 (3–0)

Bánhalma, vezette: Golecz Gábor (Tóth D., Tóth L.)

Gólszerzők: Házi Csaba (5., 27. – az elsőt tizenegyesből), Máté Norbert (26.), Jakus Dániel (88.).

Nagyiván–Tiszaörs 6–2 (3–1)

Nagyiván, vezette: Győrfi István (Járdán L.)

Gólszerzők: Devits Ádám (1., 86., 88.), Nagy Péter (21.), Márki Zsolt (33., 63.), ill. Fehér Flórián (39.), Sári Tamás (64.).

Kiállítva: Sári Tamás (65. – Tiszaörs).

Jászágó–Jászkisér 3–6 (2–5)

Jászágó, vezette: Halgat János (Arany L.)

Gólszerzők: Peredi Dárius (20.), Házi Márk (34.), Loór Béla (71.), ill. Szecskó Máté (3.), Nagy András (4., 15.), Papp Bertalan (22.), Vincze Gábor (38.), Ajtai Gábor (64. – öngól).

Vármegye III.: termékeny forduló, potyogtak a gólok

Fotók: Pesti József

Kétpó–Öcsöd 0–5 (0–3) 

Kétpó, vezette: Pálinkás Botond (Kóródi M.)

Gólszerzők: Izbéki Dániel (5.), Erős Dávid (25.), Demjén Zsolt (43.), Dezső János (57.), Pavlovics Márk (80.).

Kengyel–Jászjákóhalma 1–1 (0–0)

Kengyel, vezette: Huszár József (Szanyi A.)

Gólszerzők: Varga Zoltán (70.), ill. Bazsó Roland (90.)
 

 

