Labdarúgás

2 órája

Vármegye III.: kiséri siker a jászsági derbin, simán nyert a Sas és a Szentandrás – galériával

Még négy csapat veretlen, kettő pedig nyeretlen. A vármegye III. ötödik fordulójában a Jászdózsa megszerezte első győzelmét a szezonban, a Jászjákóhalma pedig először kapott ki idén, ráadásul egy térségi riválistól, a Jászkisértől. A Tiszasas továbbra is menetel, de simán nyert a Szentandrás is hétvégén. A Kengyel Tiszaörsön, a Nagyiván Cibakházán győzött, a Berekfürdő és az Ágó pedig osztozott a pontokon. Ezúttal az Öcsöd volt a szabadnapos.

Kovács Levente

A vármegye III ötödik fordulójában is rendeztek egy jászsági rangadót, melyen végül a Jászkisér diadalmaskodott. A Jászszentandrás és a Tiszasas is ötgólos különbséggel győzött hétvégén, a Jászdózsa pedig először nyert az idei bajnokságban.

Tóthfalusi Zoltán, vármegye III., labdarúgás, Jászszentandrás
Tóthfalusi Zoltánék (balra) simán nyertek a Bánhalma ellen, a Jászszentandrás továbbra is veretlen a vármegye III.-ban
Fotó: Pesti József


Vármegye III., 5. forduló

Berekfürdő–Jászágó 2–2 (1–0)

Berekfürdő, vezette: Golecz Gábor (Karakas Á., Erdei G.).

Gólszerzők: Faragó Attila (26., 74. – az elsőt tizenegyesből), ill. Házi Márk (55.), Görbe Dániel (79. – tizenegyes­ből).

Tiszasas–Kőtelek 6–1 (2–0)

Tiszasas, vezette: Peredi Tibor (Ábel P., Könnyű Á.).

Gólszerzők: Határ Csaba (12.), Árvai Róbert (36.), Benke Márk (48.), Hajba Márk (55.), Burka Roland (70., 84.), ill. Varga Patrik (80. – tizenegyesből).

Tiszaörs–Kengyel 0–2 (0–1)

Tiszaörs, vezette: Tóth Kristóf Attila (Erdei G.).

Gólszerzők: Varga Zoltán (4.), Markót Máté (88.).

Kiállítva: Horváth Zsolt (81. – Tiszaörs).

Jászdózsa–Kétpó 2–1 (2–1)

Jászdózsa, vezette: Peredi Tibor (Arany L., Major I.).

Gólszerzők: Rácz Adrián (9.), Orosz Marcell (25.), ill. Boldog István (19.).

Cibakháza–Nagyiván 2–3 (1–1)

Cibakháza, vezette: Pálinkás Botond (Szilvási Z., Bán J.).

Gólszerzők: Balogh Patrik (12., 54.), ill. Jónás Dávid (27.), Devits Ádám (73., 76.).

Kiállítva: Gál József (86. – Cibakháza), Tasi Adrián (90+6. – Cibakháza).

Jászszentandrás–Bánhalma 5–0 (1–0)

Jászszentandrás, vezette: Dányi Norbert (Czékus S., Kóródi F.).

Gólszerzők: Varga Zoltán (18., 59., 73., 77.), Kiskartali Martin (62.).

Jászszentandrás–Bánhalma 5–0 (1–0)

Fotók: Pesti József

Jászkisér–Jászjákóhalma 5–3 (2–2)

Jászkisér, vezette: Száraz Attila (Halgat J., Jancsó J.).

Gólszerzők: Vincze Gábor (5., 56., 85.), Szecskó Máté (28.), Nagy Ádám (49.), Panyi Barnabás (15. – tizenegyesből), Nagy Sándor (27., 80. – a másodikat tizenegyesből). 

 

