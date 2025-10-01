2 órája
Vármegye III.: kiséri siker a jászsági derbin, simán nyert a Sas és a Szentandrás – galériával
Még négy csapat veretlen, kettő pedig nyeretlen. A vármegye III. ötödik fordulójában a Jászdózsa megszerezte első győzelmét a szezonban, a Jászjákóhalma pedig először kapott ki idén, ráadásul egy térségi riválistól, a Jászkisértől. A Tiszasas továbbra is menetel, de simán nyert a Szentandrás is hétvégén. A Kengyel Tiszaörsön, a Nagyiván Cibakházán győzött, a Berekfürdő és az Ágó pedig osztozott a pontokon. Ezúttal az Öcsöd volt a szabadnapos.
A vármegye III ötödik fordulójában is rendeztek egy jászsági rangadót, melyen végül a Jászkisér diadalmaskodott. A Jászszentandrás és a Tiszasas is ötgólos különbséggel győzött hétvégén, a Jászdózsa pedig először nyert az idei bajnokságban.
Vármegye III., 5. forduló
Berekfürdő–Jászágó 2–2 (1–0)
Berekfürdő, vezette: Golecz Gábor (Karakas Á., Erdei G.).
Gólszerzők: Faragó Attila (26., 74. – az elsőt tizenegyesből), ill. Házi Márk (55.), Görbe Dániel (79. – tizenegyesből).
Tiszasas–Kőtelek 6–1 (2–0)
Tiszasas, vezette: Peredi Tibor (Ábel P., Könnyű Á.).
Gólszerzők: Határ Csaba (12.), Árvai Róbert (36.), Benke Márk (48.), Hajba Márk (55.), Burka Roland (70., 84.), ill. Varga Patrik (80. – tizenegyesből).
Tiszaörs–Kengyel 0–2 (0–1)
Tiszaörs, vezette: Tóth Kristóf Attila (Erdei G.).
Gólszerzők: Varga Zoltán (4.), Markót Máté (88.).
Kiállítva: Horváth Zsolt (81. – Tiszaörs).
Jászdózsa–Kétpó 2–1 (2–1)
Jászdózsa, vezette: Peredi Tibor (Arany L., Major I.).
Gólszerzők: Rácz Adrián (9.), Orosz Marcell (25.), ill. Boldog István (19.).
Cibakháza–Nagyiván 2–3 (1–1)
Cibakháza, vezette: Pálinkás Botond (Szilvási Z., Bán J.).
Gólszerzők: Balogh Patrik (12., 54.), ill. Jónás Dávid (27.), Devits Ádám (73., 76.).
Kiállítva: Gál József (86. – Cibakháza), Tasi Adrián (90+6. – Cibakháza).
Jászszentandrás–Bánhalma 5–0 (1–0)
Jászszentandrás, vezette: Dányi Norbert (Czékus S., Kóródi F.).
Gólszerzők: Varga Zoltán (18., 59., 73., 77.), Kiskartali Martin (62.).
Jászkisér–Jászjákóhalma 5–3 (2–2)
Jászkisér, vezette: Száraz Attila (Halgat J., Jancsó J.).
Gólszerzők: Vincze Gábor (5., 56., 85.), Szecskó Máté (28.), Nagy Ádám (49.), Panyi Barnabás (15. – tizenegyesből), Nagy Sándor (27., 80. – a másodikat tizenegyesből).
