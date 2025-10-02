Eldőlt, kik jutottak tovább a vármegyei kupa harmadik fordulójába – galériával

Befejeződött a Csábi József Vármegyei Kupa második fordulója. Szerdán öt mérkőzést játszottak le, nagy meglepetés azonban nem történt, egyedül a Jászalsószentgyörgy–Jászárokszállás párharc volt háromesélyes, melyen végül a hazaiak nyertek.

A Jászapáti simán nyert a Jászkisér otthonában a vármegyei kupa második fordulójában.

Fotó: Pesti József

Csábi József Vármegyei Kupa, 2. forduló

Jászalsószentgyörgy–Jászárokszállás 2–0 (1–0)

Gólszerzők: Kovács A. (31.), Kanalas Zs. (67.)

Öcsöd–Cserkeszőlő 0–4 (0–3)

Gólszerzők: Takács J. (20. – tizenegyesből), Zsoldos (35.), Szabó-Bogár (44., 69.).