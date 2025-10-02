6 órája
Eldőlt, kik jutottak tovább a vármegyei kupa harmadik fordulójába – galériával
Újabb kör zárult le. Szerdán ugyanis véget ért a Csábi József Vármegyei Kupa második fordulója, így eldőlt, mely csapatok jutottak tovább a harmadik körbe.
Befejeződött a Csábi József Vármegyei Kupa második fordulója. Szerdán öt mérkőzést játszottak le, nagy meglepetés azonban nem történt, egyedül a Jászalsószentgyörgy–Jászárokszállás párharc volt háromesélyes, melyen végül a hazaiak nyertek.
Csábi József Vármegyei Kupa, 2. forduló
Jászalsószentgyörgy–Jászárokszállás 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Kovács A. (31.), Kanalas Zs. (67.)
Öcsöd–Cserkeszőlő 0–4 (0–3)
Gólszerzők: Takács J. (20. – tizenegyesből), Zsoldos (35.), Szabó-Bogár (44., 69.).
Fegyvernek–Tószeg 2–4 (0–1)
Gólszerzők: Stalmájer (62.), Szabó M. (70.), ill. Baté (34.), Kovács T. (74. – tizenegyesből), Boldizsár M. (86.), Kovács G. (90.).
Tiszaszentimre–Kenderes 2–4 (1–3)
Gólszerzők: Csonka (8.), Szőke P. (55.), ill. Oros (7., 35.), Csikós (13. – tizenegyesből), Baktai (83.).
Jászkisér–Jászapáti 1–5 (0–2)
Gólszerzők: Vincze G. (90.), ill. Szabados (18.), Serfőző (28.), Béres (54.), Tajti (60.), Menyhárt (76.).
Továbbjutók: Túrkeve, Jászberény, Kunszentmárton, Törökszentmiklós, Kisújszállás, Jászalsószentgyörgy, Cserkeszőlő, Tószeg, Kenderes, Jászapáti, Jászfényszaru, Rákóczifalva, Szajol, Mezőtúr, Szolnoki MÁV.
