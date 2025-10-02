„Számomra ez a legfontosabb” – a szurkolóknak is üzent Vedran Bosnic, az Olaj új edzője – galériával

Vedran Bosnic vezetőedző irányításával kezdte meg nyáron a munkát a Szolnoki Olajbányász együttese, amely hétvégén már első bajnoki mérkőzését is lejátszotta. A bosnyák szakember irányításával a piros-feketék az NB I. első fordulójában 89–86-ra legyőzték a Kaposvári KK csapatát. A trénerrel készült beszélgetésünk során Bosnic többek közt elárulta, hogy nem teljesen ismeretlen számára a magyar kosárlabda, de beszélt arról is, hogy miért választotta Szolnokot következő állomáshelyének, mit várhatnak a szurkolók az együttestől a következő szezonban.

Vedran Bosnic szerint előbb minden puzzlenek a helyére kell kerülnie a Szolnoki Olajbányásznál

Fotó: Mészáros János

– Mi motiválta arra, hogy a Szolnoki Olajbányászt válassza következő edzői állomásának?

– Sok oka volt. Követtem a bajnokságot, korábban játékosként is játszottam két évet Magyarországon. Szolnokon hagyománya van a kosárlabdának. Tudom, hogy itt megfelelően tudunk dolgozni, ráadásul a Bajnokok Ligájában is játszunk majd, ami különösen motivál. Emellett Tamással (Csősz Tamás, a Szolnoki Olajbányász ügyvezetője – a szerk.) sokat beszélgettünk a klubról és annak jövőjéről és egy hullámhosszon voltunk. Hasonlóan gondolkodunk arról, hogyan építsük újra a csapatot, mert a bajnoki cím után sok játékos elhagyta a csapatot, viszont vannak elképzeléseink arról, hogyan építsük fel az együttest, aminek nagyon örülök.

– Edzői karrierje során korábban sikereket ért el Svédországban, Svájcban és Belgiumban is. Milyen különbségeket lát ezekhez képest a magyar bajnokságban?

– A magyar egy erős bajnokság, sok jó csapattal és játékossal. Ez nekem is kihívás, hogy egy teljesen más környezetben dolgozhatok edzőként, de nagyon motivált vagyok. Ugyanez volt Svédországban, Svájcban, Belgiumban, illetve a svéd és bosnyák válogatottaknál is. Mindenhol teljesen más a mentalitás és a kosárlabdához való hozzáállás. Jó úton haladunk, bár sajnos vannak sérülések, amiket nem tudunk befolyásolni.

A srácok jól dolgoznak, és szeretném átadni minden tudásomat a csapatnak és a klubnak, hogy magasabb szintre jussunk. Ez természetesen időbe telik, de biztos vagyok benne, hogy tudok segíteni, hogy magasabb szintre lépjünk.

– Ismerte már a magyar kosárlabdát mielőtt Szolnokra jött, hiszen említette, hogy játszott már korábban hazánkban. Mi a véleménye a bajnokság többi csapatáról?