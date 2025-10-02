1 órája
„Számomra ez a legfontosabb” – a szurkolóknak is üzent Vedran Bosnic, az Olaj új edzője – galériával
Új edzővel vágott neki az új idénynek a Szolnoki Olajbányász. A piros-feketék irányítását a nyáron Vedran Bosnic vette át, aki korábbi karrierje során Svédországban, Svájcban, Boszniában és Belgiumban is sikereket ért el. A Tisza-partiak vezetőedzőjeként szeretne az előttünk álló szezonban is érmekért és trófeákért harcba szállni, emellett pedig a Bajnokok Ligájában is helytállni. A bosnyák szakemberrel még a bajnoki rajt előtt beszélgettünk.
Vedran Bosnic vezetőedző irányításával kezdte meg nyáron a munkát a Szolnoki Olajbányász együttese, amely hétvégén már első bajnoki mérkőzését is lejátszotta. A bosnyák szakember irányításával a piros-feketék az NB I. első fordulójában 89–86-ra legyőzték a Kaposvári KK csapatát. A trénerrel készült beszélgetésünk során Bosnic többek közt elárulta, hogy nem teljesen ismeretlen számára a magyar kosárlabda, de beszélt arról is, hogy miért választotta Szolnokot következő állomáshelyének, mit várhatnak a szurkolók az együttestől a következő szezonban.
– Mi motiválta arra, hogy a Szolnoki Olajbányászt válassza következő edzői állomásának?
– Sok oka volt. Követtem a bajnokságot, korábban játékosként is játszottam két évet Magyarországon. Szolnokon hagyománya van a kosárlabdának. Tudom, hogy itt megfelelően tudunk dolgozni, ráadásul a Bajnokok Ligájában is játszunk majd, ami különösen motivál. Emellett Tamással (Csősz Tamás, a Szolnoki Olajbányász ügyvezetője – a szerk.) sokat beszélgettünk a klubról és annak jövőjéről és egy hullámhosszon voltunk. Hasonlóan gondolkodunk arról, hogyan építsük újra a csapatot, mert a bajnoki cím után sok játékos elhagyta a csapatot, viszont vannak elképzeléseink arról, hogyan építsük fel az együttest, aminek nagyon örülök.
– Edzői karrierje során korábban sikereket ért el Svédországban, Svájcban és Belgiumban is. Milyen különbségeket lát ezekhez képest a magyar bajnokságban?
– A magyar egy erős bajnokság, sok jó csapattal és játékossal. Ez nekem is kihívás, hogy egy teljesen más környezetben dolgozhatok edzőként, de nagyon motivált vagyok. Ugyanez volt Svédországban, Svájcban, Belgiumban, illetve a svéd és bosnyák válogatottaknál is. Mindenhol teljesen más a mentalitás és a kosárlabdához való hozzáállás. Jó úton haladunk, bár sajnos vannak sérülések, amiket nem tudunk befolyásolni.
A srácok jól dolgoznak, és szeretném átadni minden tudásomat a csapatnak és a klubnak, hogy magasabb szintre jussunk. Ez természetesen időbe telik, de biztos vagyok benne, hogy tudok segíteni, hogy magasabb szintre lépjünk.
– Ismerte már a magyar kosárlabdát mielőtt Szolnokra jött, hiszen említette, hogy játszott már korábban hazánkban. Mi a véleménye a bajnokság többi csapatáról?
– Tudjuk, hogy a magyar bajnokságban sok jó csapat van. A Falco például nagyon erős együttes, kiváló játékosokkal. Aztán ott van az Alba, a Paks, de minden csapatban vannak jó játékosok. Nem akarok most nagyon mélyen beszélni a többi csapatról, de magas színvonalú a magyar liga. Több együttesnek is magas a költségvetése, így minőségi játékosokat tudnak igazolni. Jól ismerem a bajnokságot, ami segíthet abban, hogy jobban vezethessem a Szolnoki Olajbányászt.
– Milyen stílust szeretne képviselni a csapattal? Mit várhatnak a szurkolók?
– Minden labdáért harcolunk. Akár nyerünk vagy veszítünk, de 40 percen át nagyon agresszíven kell védekeznünk. Mi szeretnénk lenni a legjobban védekező együttes a bajnokságban. Ez az egyik célunk, hogy jól védekezzünk, és szeretnénk gyorsindításokból pontokat szerezni, amivel előnybe kerülhetünk majd a többi csapattal szemben. Ezen dolgozunk jelenleg, azonban még az út elején járunk, de tudom, mire képesek a játékosok. Időbe telik, mire összeállunk, de hiszek a csapatban.
– A magyar játékosok többsége maradt a csapatnál. Mik voltak az első benyomásai róluk?
– Szeretem a magyar játékosainkat. Lukács Norbi ugyan elment, de Somogyi Ádám maradt, Pallai Tamás, a kapitányunk is itt van velünk, ahogy Rudner Gábor és Molnár Márton is. Boriszt (Krnjajszki Borisz – a szerk.) szeretném kiemelni, hiszen nagyon jól dolgozott a felkészülés során. Látni akarom, hogy fejlődnek és jobbá válnak az idény során. Ha ők jobbak lesznek, a csapat is jobb lesz. Nagyon várom, hogy mindannyian eljussanak egy magasabb szintre, és abban biztos vagyok, hogy minden játékosomnak ugyanaz a célja: egyénileg és csapatként is fejlődni a szezon alatt.
– A légiósok viszont teljesen kicserélődtek. Milyen szempontok alapján állította össze az új keretet?
– Amikor összeállítottuk a magyar magot, megnéztük, mennyi pénz áll rendelkezésünkre, és ennek megfelelően hoztunk játékosokat. Néhány légióst szerettük volta megtartani, sajnos nem tudtuk, pedig jók voltak, de nem volt rá lehetőségünk. Új játékosokat hoztunk különböző referenciákkal. Minden légiósunknak nagyon jó hozzáállása és keményen dolgozik. Mindannyian fejlődhetnek az idény során és segíthetnek a csapatnak. Különböző posztokon játszanak, más mentalitásúak, de mindannyian tudnak segíteni. Sajnos a felkészülési időszakban azonban sosem voltak mindnyájan elérhetőek, Brady Skeens például a Nagyvárad elleni meccsen sérült meg és kiesett hét napra, Le'Tre Darthard a temesvári tornán szenvedett sérülést, Adin Vrabac pedig késve csatlakozott a bosnyák válogatottban való szereplése miatt. Ha mindenki egészséges és együtt tudunk dolgozni, akkor könnyebb lesz fejlődni, jobb formába kerülni.
– Van olyan játékos, akivel korábban dolgozott vagy ismert a keretből?
– Vrabac például játszott nálam a bosnyák válogatottban, három éve edzettem őt. Barnes-szal is dolgoztam 4-5 évvel ezelőtt a Mons csapatánál Belgiumban, két évig játszott nálam. Róluk többet tudok, de ahogy mondtam, követem a magyar ligát is, ismerem a játékosokat. Le'Trét is ismertem korábbról, játszott belga-holland ligában egy másik csapatban, Brady-t is figyeltem az ABA Ligában Krkánál, Ryland Holt pedig a Nymburkban játszott, őket is láttam már korábban.
Ettől függetlenül ez most ez egy teljesen új együttes, és nagyon fontos a türelem, hogy minden puzzle a helyére kerüljön és egy egységes csapattá váljunk, ami még nagyon korai, hiszen csak néhány hete dolgozunk együtt.
– Mennyire volt elégedett a felkészülési időszakkal?
– A sérülésektől eltekintve nagyon elégedett vagyok, remek munkát végeztünk. Színvonalas tornákon vettünk részt, minőségi csapatokkal játszottunk, német, lengyel, román és szlovák együttesekkel találkoztunk. Sajnálom, hogy nem volt mindig teljes a csapat, a sérülések és Vrabac késői érkezése miatt, ezért nem tudtuk a lehető legtöbbet kihozni a felkészülésből, de összességében elégedett vagyok a munkával és a hozzáállással is.
Vedran Bosnic és a Szolnoki OlajbányászFotók: Mészáros János
Vedran Bosnic mindig hosszútávon gondolkodik
– Szolnokon nagy hagyománya van a kosárlabdának, a szurkolók hozzászoktak a sikerekhez. Milyen célokat tűztek ki a vezetőséggel az idényre?
– A legjobb négy között szeretnénk végezni, és próbálunk érmekért, trófeákért harcolni. A Bajnokok Ligája mezőnye nagyon erős, magasabb szint, mint a FIBA Európa-kupa, ahol tavaly szerepelt az együttes. Fel szeretnénk venni a versenyt az összes ellenfelünkkel, és ha beletesszük a munkát, akkor jó eredményeket érhetünk el. Szeretnénk bekerülni a legjobb négy közé a kupában, a bajnokságban pedig harcolni a bajnoki címért. Lépésről lépésre haladunk, ez a csapat kevesebb tapasztalattal rendelkezik, mint például a tavalyi, de ha keményen dolgozunk és fejlesztjük a csapategységet, akkor van esélyünk arra, hogy sikereket érjük el.
– Milyen rövid- és hosszútávú eredményeket tart reálisnak a bajnokságban és nemzetközi szinten?
– Szeretnénk valami különlegeset építeni, megtartani a játékosokat, és szezonról szezonra fejlődni. Ez azt jelenti, hogy mindig lesz egy kis vagy nagyobb célunk az idény végén, hogy valamiben jobbak legyünk, és így folyamatosan sikeresek lehessünk. Ezt már több klubban is csináltam, ahol dolgoztam. Hét évig Svédországban, két év Svájcban, hat év Belgiumban, és válogatottaknál is (öt év Svédország, négy és fél év Bosznia). Mindig hosszú távon gondolkodom, nem csak két-három hónapban. Úgy gondolom, hogy az Olajbányász meghatározó csapat lehet a jövőben is Magyarországon és Európában is versenybe szállhat minden évben.
– Milyen vezetőnek tartja magát?
– Kosárlabdaedzőként sok mindenben szerepet kell vállalni. Hagyom, hogy a játékosaim és kollégáim mondják el, milyen vagyok. Számomra nagyon fontos, hogy fegyelmezettek legyünk, keményen eddzünk, és vállaljuk a felelősséget. Természetesen mindent megteszek a játékosaimért, hogy jobbak legyenek, legyen szó motivációról vagy bármi másról. A képlet egyszerű: azt akarom, hogy a játékosaim jobbak legyenek, így a csapat is jobb lesz.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
– Milyen üzenetet küldene a szurkolóknak?
– Azt szeretném mondani nekik, hogy ez a csapat minden labdáért harcol majd, és soha nem adjuk fel. Negyven percen át agresszív és harcos kosárlabdát játszunk majd, ezt megígérem. Ez a hozzáállás segít abban, hogy meccseket nyerjünk. Számomra mindig az a legfontosabb, hogy a játékosaim mindent beleadjanak a mérkőzéseken. Akár győzünk, vagy veszítünk, de a játékosaim mindig küzdenek.
Ezzel a hozzáállással sok győzelmet szerezhetünk, és a szurkolók büszkék lehetnek a csapatra, a játékosok pedig mindennap azon dolgoznak, hogy jobbak legyenek és sikereket érjenek el.
– Volt ideje körülnézni Szolnokon, hogy tetszik a város?
– Nagyon tetszik. Szép a természet, szeretem a folyót, néha sétálok a folyóparton vagy az erdőben. Az időm nagy részét a teremben töltöm, így nem fedeztem fel még mindent, de voltam már néhány étteremben vagy a parkban. A lányommal kimentünk már a játszótérre is, amit nagyon szeret. Amit eddig láttam, az nagyon szép, és a családom is nagyon örül, hogy itt vagyunk.
A vártnál nehezebben, de nyert a címvédő Olaj az újonc ellen a nyitányon – galériával