Somogyi a forduló játékosa, Pécsett folytatja az Olaj

Jó visszaemlékezni a szerdai Bajnokok Ligája meccsre, amikor a Szolnoki Olajbányász 77–76-ra legyőzte a lett VEF Riga csapatát, ezzel megerősítette második helyét az F csoportban. Az izgalmas összecsapás egyik legjobbja a szolnokiak irányítója, Somogyi Ádám volt, aki 32 percet töltött pályán, közben 17 ponttal, 12 gólpasszal és 5 lepattanóval vette ki a részét az övéi sikeréből. A 25 esztendős hátvéd extra teljesítményének köszönhetően bekerült a 3. forduló álomötösébe, társai: Kendrick Perry (Unicaja), Sam Griesel (Alba Berlin), Chris Silva (AEK Athén), Giorgi Shermadini (Tenerife). Ezt követően a kosárlabda szurkolók a BL közösségi oldalain szavazhattak a forduló legjobbjára. Somogyi Ádám pedig szavazatok hetven százalékát kapta, így ő lett a forduló játékosa.

Somogyi Ádám a forduló játékosa lett BL-ben, szombaton már Pécset bizonyíthat társaival együtt

Forrás: FIBA

Szombat esti bajnoki Pécsett

A szerdai mámor után három nappal már a honi bajnokságra kell koncentrálniuk a listavezető piros-feketéknek, akik szombaton este a NKA Pécs vendégei lesznek. A házigazdák jól kezdték a bajnokságot, ugyanis a rajton nyertek Körmenden, ám ezt követően öt meccset is elbuktak zsinórban, köztük két hazai összecsapásukat a ZTE, valamint az Oroszlány ellenit is. A halovány szereplésük egyik oka lehet, hogy a három távozó magyar játékos – Kerpel-Fronius Gáspár (Szeged), Scherer Bálint (Zalaegerszeg), Herger Salamon (Falco) – helyére senkit sem igazoltak, a fiatal játékosaik kerültek be az első keretbe. Köztük a 18 esztendős, 194 cm magas irányító Lukács Gábor, aki legutóbb 20/18 pontot süllyesztett el a Kecskemét kosarába. A légiósoknál viszont volt mozgás, a bosnyák származású erőcsatár, Ibrahim Durmo az egyedüli, aki maradt a baranyai gárdánál, mellé érkezett három külföldi kosaras: két rutinos játékos a montenegrói irányító Ognjen Csarapics és a szerb hátvéd, Mihajlo Bogdanovics személyében, valamint egy európai újonc a 210 centi magas svéd Kenny Pohto. Nem feledve, hogy csapatot továbbra is a szerb tréner, Bojan Szalatics irányítja. A történelemről annyit, hogy az Olaj két éve 98–86-ra kikapott Pécsett, az elmúlt szezonban viszont Pallai Tamásék 82–75-re nyertek a Baranya vármegyei fővárosban. Most is a Szolnoki Olaj a bajnokság egyetlen hibátlanul álló együttese a mérkőzés esélyese, de mint tudjuk egy meccsen bármi megtörténhet. Hír még a csapat háza tájáról, a szerdai BL összecsapáson bokasérülést szenvedő, Le'Tre Darthard játéka kétséges a pécsi találkozón.

Nem úgy kezdte a szezont a Rátgéber Akadémia csapata, ahogy várták

mondta Rudner Gábor, az Olaj 27 esztendős bedobója, a klub közösség oldalán. – Nyilván bizonyítani akarnak majd, hogy többet tudnak, mint amit eddig mutattak. Nálunk jó hangulat, rehabilitáció és felkészülés szerepeltek programunkban. Természetesen győzni megyünk Pécsre.