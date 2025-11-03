Súlyos jászberényi vereség Veszprémben

A felek egyaránt három győzelemmel és két vereséggel várták az összecsapást, ami után a Jászberényi KSE legyőzésével a veszprémiek örülhettek újabb sikerüknek.

Veszprémben semmi sem jött össze a Jászberényi KSE csapatának

Fotó: Pesti József (MW archív)

Veszprém KK–Jászberényi KSE 86–50 (16–9, 25–11, 21–18, 24–12)

Veszprém, 300 néző. V.: Hervay T., Nagy-Pál P., Korompay Zs.

Veszprém: Tóth D. 2, Frank 6, KASS 14/6, BONIFERT 13, KOCSIS Z. 11/3. Csere: BOGDÁN 24/3, Krkljes 8, Gera 6/3, Okoh 2, Lintner, Kuttor. Edző: Naményi Márk.

Jászberény: Kinney 8, Szálkai 2, Csaba Gy. 3, Geröly 2, Zsók 2. Csere: CVIJIN 16/3, Pucz 6/3, Sárközy 5, Kámán 4, Német Á. 2, Hamar, Turjányi. Edző: Szarvas Gábor.

Kipontozódott: Geröly (25. p.), Frank 36. p.)

Kiállítva: Kinney (24. p.)

Megítélés kérdése, hogy a csapatok jól védekeztek vagy pontatlanul támadtak, a lényeg, hogy kevés pont esett a mérkőzés elején. Ez a pontatlanság végig kísérte a jászberényi gárdát az egész mérkőzésen. Nehezen boldogultak a hazaiak agresszív, faulthatáron történő védekezésével szemben.

Ennek volt az egyik folyamodványa James Kinney kiállítása, aki nehezen viselte az őt ért támadásokat. Tegyük hozzá, hogy a kiállítás a 24. percben történt 51–26-os állásnál, amikor az ellene szabálytalankodó, Frank Áronnak visszakönyökölt. Harminc százalékos mezőnymutatóval, mindössze két bedobott triplával, 26 lepattanóval a 45 ellenében elég nehéz meccset nyerni, ez nem is sikerült a JKSE-nek.

Javítási lehetőség a bajnoki folytatásban vasárnap 16 órától a DEAC U23-as csapatának otthonában lesz. Előtte azonban Hepp kupa-meccsen szerdán 17.30-tól a Salgótarjánt fogadják a jászberényiek.

Így látták a szakemberek a meccset

Naményi Márk, a Veszprém edzője: – Elismerésem a fiúknak, mert kisebb, nagyobb kihagyásokkal, de szinte a teljes mérkőzés során sikerült követniük a meccsre kidolgozott tervet. Egész héten keményen dolgoztunk, hiszen ez a találkozó rendkívül fontos volt számunkra – és örömmel mondhatom, hogy mindenki ennek megfelelő hozzáállással lépett pályára. Ennek köszönhető a győzelem is. Szeretnék gratulálni a játékvezetőknek is: az eredménytől függetlenül egy feszült, parázs hangulatú mérkőzést kiválóan kézben tartottak, és remek munkát végeztek.