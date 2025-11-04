november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés a zseniális vízilabdázóra

2 órája

Kanizsa Tivadar már ötven éve nincs velünk: egy legenda sajnálatosan rövid, de annál kalandosabb életútja

Címkék#Kanizsa Tivadar#gyász#megemlékezés#vízilabda

Ha a sors nem sietteti halálát, úgy akár még ma is élhetne. Negyvenkét esztendősen ötven éve hunyt el a szolnoki legenda, Kanizsa Tivadar. A három olimpiát megjárt, Melbourne-ben és Tokióban arany-, Rómában bronzérmes vízilabdázóra öccsével, Kanizsa Lajossal emlékezünk.

Mészáros Géza

„A Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szolnoki Vízügy-Dózsa Sportegyesület intéző bizottsága mély fájdalommal tudatja, hogy Kanizsa Tivadar rendőr alezredes, a Szolnoki Dózsa Sportegyesület 106-szoros válogatott játékosa 1975. november 1-én, 42 éves korában, tragikus hirtelenséggel, gépkocsibaleset következtében elhunyt.”. A haláleset másnapján, november 5-én a Szolnok Megyei Néplap 7. oldalán megjelent hír nem csupán a térségi rendőri állományt, a helyi sportszerető közönséget, illetve a város lakosságát döbbentette meg, hiszen az elhunyt személyét az egész ország, de még a nemzetközi sporttársadalom is jól ismerte és tisztelte. Kanizsa Tivadar ötven évvel ezelőtt hunyt el.

Kanizsa Lajos, Kanizsa Tivadar öccse
Kanizsa Lajossal, Kanizsa Tivadar öccsével idézzük fel az ötven évvel ezelőtt elhunyt bátyja emlékét. Kezében a „Halhatatlanságról” szóló diploma, az asztalon (balról) az 56-os melbourne-i és a 64-es tokiói aranyérem, valamint a 60-as római bronzmedál. 
Fotó: Mészáros Géza

Kanizsa Tivadar 1933. április 4-én Debrecenben látta meg a napvilágot. A lokálpatrióta szolnoki pólós azonban csak azért lett a cívis város szülötte, mert az országos pénzügyi igazgatáson dolgozó, emiatt gyakorta vándorló édesapa miatt a családot akkor épp a Hajdú vármegyei székhelyen érte a fiú születése. A második világháborút követően a pénzügyi vonaltól eltávolodó családfőt a helyi tanács megszervezésével Jászapátira helyezték, miután a família szolnoki otthonát bombatalálat érte, egy ideig a jászsági településen is laktak. A gyermek Tivadar ezáltal Jászapáti fürdőjében tanult meg úszni (a későbbi neves sportoló öccse, a Jászapátiban 1946-ban született Kanizsa Lajos emlékei szerint valamilyen „Imre bácsi” keze alatt).

Úszóként és pólósként is ragyogott Kanizsa Tivadar

Nem sokkal később Kanizsáék már Szolnokon éltek, a harmadik fiú, Mihály, 1948-ban már itt született. Tivadar a diákéveiben kereste saját sportját. Futballozott, atletizált, asztaliteniszezett és röplabdázott, de iskolai kosárlabda-válogatott is volt a Verseghy Ferenc Gimnáziumban, ahol az érettségizett, miközben javában építette társadalmi munkában későbbi „diadalkapuját”, a legendás Damjanich János uszodát, melyet 1949. március 5-én avattak fel a szolnoki csata száz éves évfordulója alkalmából.

Az uszodaátadó évében Tivadar a Szolnoki MTE színeiben, mint úszó kapcsolódott be a vízisportokba, majd pedig 1950-től az akkor alakult Szolnoki Dózsa igazolt úszója és vízilabdázója lett, egészen haláláig. Mindkét szakágban szerzett magyar bajnoki címet, de nemzetközi szintű sporteredményeit vízilabdában szerezte.

Úszóként 1954-ben a 4x100 méteres gyorsváltóban, 1957-ben a 400 és 1500 méteres gyorsúszásban szerzett magyar bajnok aranyat. Hatszor volt tagja az úszóválogatottnak. Az 1958-as budapesti Európa-bajnokságon a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként bronzérmet nyert. Többször versenyzett és győzött a magyar tengeren, minek utána Örökös Balaton-átúszó bajnokként tartják számon.

Mindeközben üstökösként robbant be a vízipólósportba is. Első OB I-es mérkőzését 1951. május 28-án a Csepeli Vasas ellen játszotta. Eredményes volt az utánpótlás-korosztályokban, majd a felnőttek között is. 1954-ben csapatával megnyerte a budapesti főiskolai világbajnokságot. Kétszer volt tagja az Európa-bajnokságot nyert magyar válogatottnak (1958 Budapest és 1962 Lipcse), de a legszebb sikereit az olimpiákon érte el.

Kanizsa Tivadar
Az 1956-ban, az ausztrál Melbourne-ben aranyérmet nyert magyar vízilabda-válogatott, köztük a két szolnoki pólóssal a soraiban. Fent, balról az első dr. Boros Ottó, mellette Kanizsa Tivadar
Forrás: Nemzeti Sport Archív

Tagja volt az aranycsapatnak

Az ikonikussá vált 1956-os melbourne-i olimpián győztes aranycsapat tagja volt a szintén szolnoki Boros Ottóval, akivel együtt máig a legeredményesebb vármegyei, illetőleg szolnoki sportolóknak számítanak. Mindketten ott voltak 1964-ben Tokióiban is, ahol szintén elsők lettek a magyar pólóválogatottal az ötkarikás játékon, valamint 1960-ban Rómában, ahol bronzérmet nyertek a csapattal.

Kanizsa Tivadar kétszeres világbajnoknak is mondható. A Trofeo Italia, melyet a vízilabda-válogatottal Moszkvában 1961-ben, Budapesten pedig 1965-ban nyert meg, vb-elsőségként ér fel. Az idő tájt hivatalosan világbajnokságot még nem rendeztek, de a Trofeo Italia világbajnoki címmel egyenértékű sportteljesítménynek számít.

A magyar vízilabda-válogatottban összesen 106 alkalommal szerepelt. 1955-től 1965-ben történt visszavonulásáig 103 válogatott mérkőzésen vett részt. Játékos-pályafutását befejezve, 1965-ben átvette annak a szolnoki csapatnak (Szolnoki Dózsa majd Szolnoki Vízügy Dózsa) a szakmai vezetését, amellyel játékosként hatszor (1954, 1957, 1958, 1959, 1961, 1964) nyert bajnokságot. Pályafutása során mindig hű maradt szolnoki sporttársaihoz és barátaihoz, annak ellenére, hogy igen sokszor kapott „fényes” ajánlatokat a magyar fővárosból és külföldi kluboktól egyaránt.

Kanizsa Tivadar Lajos öccse
Kanizsa Lajos évtizedek óta őrzi bátyja több bőröndnyi úszó- és vízilabda érmeit és trófeáit, de leginkább az emlékét...
Fotó: Mészáros Géza

Rajki Béla szövetségi kapitány 1970-ben maga mellé vette a magyar válogatott-keret edzéseinek segítésére. Ez alatt az idő alatt, öt évnyi kihagyás után – még „beugrott” három válogatott mérkőzésre (104. 105. 106.). Kanizsa Tivadar lett volna az első olyan szövetségi kapitány, aki vidékről kapja e nemes megbízást. A többszöri felkérés utáni valódi kinevezését tragikus halála akadályozta meg. Lokálpatriotizmusa, egyesülete iránti szeretete, emberi nagysága példamutató volt.

Számos helyen emlékeznek rá

Kanizsa Tivadar mindössze 42 esztendősen, 1975. november 4-én Jásztelek határában egy közlekedési balesetben hunyt el…

Emléke halála óta sem halványul. Neve ott szerepel

  • Budapesten a margitszigeti Sportuszodában,
  • Szolnokon a városháza előterében,
  • valamint a Testnevelési Egyetem aulájában

elhelyezett márványtáblákon az olimpiai bajnokok között. Továbbá Budapesten, a Farkasréti temetőben, az elhunyt Magyar Olimpiai Bajnokok emléktábláján, valamint a Komjádi Béla uszodában az elhunyt Magyar Úszó-, Műugró-, Vízilabda sport Olimpiai-, Világ-, Európa Bajnokai emléktábláján.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A keleti blokk által bojkottált, 1984-es Los Angeles-i olimpián beválasztották a halhatatlan vízilabda játékosok soraiba, az International Water Polo Hall Of Fame-be, a Hírességek csarnokába.

Pogány Gábor Benő szobrászművész által készített mellszobrát a szolnoki Kodály Zoltán Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola udvarán helyezték el a róla elnevezett tanuszoda előtt, illetve annak másolatát a szolnoki Tiszaligetben, a 2013-ban átadott Vízilabda Aréna előtt, két szolnoki csapattársa, a szintén olimpiai bajnok Boros Ottó és Hasznos István emlékművei társaságában.

Szolnoki sírját 2006-ban a Nemzeti Sírkert részévé, védetté nyilvánították. A Szabó Imrefia Béla szobrászművész által készített, Hasznos István és Dr. Boros Ottó olimpiai bajnokokkal közös emléktáblája a szolnoki Damjanich János Múzeum panteonjában tekinthető meg.

Születésének 75. évfordulója alkalmából, 2008-ban a Magyar Olimpiai Bizottság és az Olimpiai Akadémia emléktáblát helyezett el a Kanizsa Tivadar Tanuszoda falán. A szolnoki Széchenyi körúti Általános Iskolában tantermet neveztek el róla. A vízilabdában elért életművét 2017-ben felvették a Debreceni Cívis Értéktárba.

Az elegáns, de szerény ember volt

A magát önérzetes jászságinak tartó dr. Nemes András gyermekneurológus főorvos így emlékezett Kanizsa Tivadarra:

Apró emlékek, világraszóló eredmények jutnak róla eszembe. Csodáltuk Simson robogóját, Speedo úszónadrágját, strandpapucsát, hordozható lemezjátszóját. Külföldi útjairól hozott különleges lemezei az egész uszodát szórakoztatták. Szerény, kellemes, udvarias embernek ismertük meg. A medencében nem akadt párja, és mindnyájan próbáltuk utánozni sajátos úszástechnikáját. A magyar vízilabdázók között a leggyorsabb, legrobbanékonyabb játékos volt. Tehetsége hihetetlen szorgalommal párosult. Technikailag tökéletesen képzett volt, briliáns megoldásokat dolgozott ki: váratlan svédcsavarjai, villámgyors kapáslövései védhetetlenek voltak. A közönség tombolt, amikor víz alá merülve, védőitől megszabadulva váratlanul bukkant fel az ellenfél kapujánál. A labda zsonglőrjének nevezték: e sportágban, azóta is egyedülálló módon lábbal is tudott gólt lőni…

 

Kanizsa Tivadar Tanuszoda
A szolnoki Kanizsa Tivadar Tanuszoda előtt áll Pogány Gábor Benő szobrászművész bronzból készült mellszobra, melynek másolatát a tiszaligeti Vízilabda Aréna bejáratánál helyezték el
Forrás: ÚN Archív

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu