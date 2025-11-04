2 órája
Kanizsa Tivadar már ötven éve nincs velünk: egy legenda sajnálatosan rövid, de annál kalandosabb életútja
Ha a sors nem sietteti halálát, úgy akár még ma is élhetne. Negyvenkét esztendősen ötven éve hunyt el a szolnoki legenda, Kanizsa Tivadar. A három olimpiát megjárt, Melbourne-ben és Tokióban arany-, Rómában bronzérmes vízilabdázóra öccsével, Kanizsa Lajossal emlékezünk.
„A Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szolnoki Vízügy-Dózsa Sportegyesület intéző bizottsága mély fájdalommal tudatja, hogy Kanizsa Tivadar rendőr alezredes, a Szolnoki Dózsa Sportegyesület 106-szoros válogatott játékosa 1975. november 1-én, 42 éves korában, tragikus hirtelenséggel, gépkocsibaleset következtében elhunyt.”. A haláleset másnapján, november 5-én a Szolnok Megyei Néplap 7. oldalán megjelent hír nem csupán a térségi rendőri állományt, a helyi sportszerető közönséget, illetve a város lakosságát döbbentette meg, hiszen az elhunyt személyét az egész ország, de még a nemzetközi sporttársadalom is jól ismerte és tisztelte. Kanizsa Tivadar ötven évvel ezelőtt hunyt el.
Kanizsa Tivadar 1933. április 4-én Debrecenben látta meg a napvilágot. A lokálpatrióta szolnoki pólós azonban csak azért lett a cívis város szülötte, mert az országos pénzügyi igazgatáson dolgozó, emiatt gyakorta vándorló édesapa miatt a családot akkor épp a Hajdú vármegyei székhelyen érte a fiú születése. A második világháborút követően a pénzügyi vonaltól eltávolodó családfőt a helyi tanács megszervezésével Jászapátira helyezték, miután a família szolnoki otthonát bombatalálat érte, egy ideig a jászsági településen is laktak. A gyermek Tivadar ezáltal Jászapáti fürdőjében tanult meg úszni (a későbbi neves sportoló öccse, a Jászapátiban 1946-ban született Kanizsa Lajos emlékei szerint valamilyen „Imre bácsi” keze alatt).
Úszóként és pólósként is ragyogott Kanizsa Tivadar
Nem sokkal később Kanizsáék már Szolnokon éltek, a harmadik fiú, Mihály, 1948-ban már itt született. Tivadar a diákéveiben kereste saját sportját. Futballozott, atletizált, asztaliteniszezett és röplabdázott, de iskolai kosárlabda-válogatott is volt a Verseghy Ferenc Gimnáziumban, ahol az érettségizett, miközben javában építette társadalmi munkában későbbi „diadalkapuját”, a legendás Damjanich János uszodát, melyet 1949. március 5-én avattak fel a szolnoki csata száz éves évfordulója alkalmából.
Az uszodaátadó évében Tivadar a Szolnoki MTE színeiben, mint úszó kapcsolódott be a vízisportokba, majd pedig 1950-től az akkor alakult Szolnoki Dózsa igazolt úszója és vízilabdázója lett, egészen haláláig. Mindkét szakágban szerzett magyar bajnoki címet, de nemzetközi szintű sporteredményeit vízilabdában szerezte.
Úszóként 1954-ben a 4x100 méteres gyorsváltóban, 1957-ben a 400 és 1500 méteres gyorsúszásban szerzett magyar bajnok aranyat. Hatszor volt tagja az úszóválogatottnak. Az 1958-as budapesti Európa-bajnokságon a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként bronzérmet nyert. Többször versenyzett és győzött a magyar tengeren, minek utána Örökös Balaton-átúszó bajnokként tartják számon.
Mindeközben üstökösként robbant be a vízipólósportba is. Első OB I-es mérkőzését 1951. május 28-án a Csepeli Vasas ellen játszotta. Eredményes volt az utánpótlás-korosztályokban, majd a felnőttek között is. 1954-ben csapatával megnyerte a budapesti főiskolai világbajnokságot. Kétszer volt tagja az Európa-bajnokságot nyert magyar válogatottnak (1958 Budapest és 1962 Lipcse), de a legszebb sikereit az olimpiákon érte el.
Tagja volt az aranycsapatnak
Az ikonikussá vált 1956-os melbourne-i olimpián győztes aranycsapat tagja volt a szintén szolnoki Boros Ottóval, akivel együtt máig a legeredményesebb vármegyei, illetőleg szolnoki sportolóknak számítanak. Mindketten ott voltak 1964-ben Tokióiban is, ahol szintén elsők lettek a magyar pólóválogatottal az ötkarikás játékon, valamint 1960-ban Rómában, ahol bronzérmet nyertek a csapattal.
Kanizsa Tivadar kétszeres világbajnoknak is mondható. A Trofeo Italia, melyet a vízilabda-válogatottal Moszkvában 1961-ben, Budapesten pedig 1965-ban nyert meg, vb-elsőségként ér fel. Az idő tájt hivatalosan világbajnokságot még nem rendeztek, de a Trofeo Italia világbajnoki címmel egyenértékű sportteljesítménynek számít.
A magyar vízilabda-válogatottban összesen 106 alkalommal szerepelt. 1955-től 1965-ben történt visszavonulásáig 103 válogatott mérkőzésen vett részt. Játékos-pályafutását befejezve, 1965-ben átvette annak a szolnoki csapatnak (Szolnoki Dózsa majd Szolnoki Vízügy Dózsa) a szakmai vezetését, amellyel játékosként hatszor (1954, 1957, 1958, 1959, 1961, 1964) nyert bajnokságot. Pályafutása során mindig hű maradt szolnoki sporttársaihoz és barátaihoz, annak ellenére, hogy igen sokszor kapott „fényes” ajánlatokat a magyar fővárosból és külföldi kluboktól egyaránt.
Rajki Béla szövetségi kapitány 1970-ben maga mellé vette a magyar válogatott-keret edzéseinek segítésére. Ez alatt az idő alatt, öt évnyi kihagyás után – még „beugrott” három válogatott mérkőzésre (104. 105. 106.). Kanizsa Tivadar lett volna az első olyan szövetségi kapitány, aki vidékről kapja e nemes megbízást. A többszöri felkérés utáni valódi kinevezését tragikus halála akadályozta meg. Lokálpatriotizmusa, egyesülete iránti szeretete, emberi nagysága példamutató volt.
Számos helyen emlékeznek rá
Kanizsa Tivadar mindössze 42 esztendősen, 1975. november 4-én Jásztelek határában egy közlekedési balesetben hunyt el…
Emléke halála óta sem halványul. Neve ott szerepel
- Budapesten a margitszigeti Sportuszodában,
- Szolnokon a városháza előterében,
- valamint a Testnevelési Egyetem aulájában
elhelyezett márványtáblákon az olimpiai bajnokok között. Továbbá Budapesten, a Farkasréti temetőben, az elhunyt Magyar Olimpiai Bajnokok emléktábláján, valamint a Komjádi Béla uszodában az elhunyt Magyar Úszó-, Műugró-, Vízilabda sport Olimpiai-, Világ-, Európa Bajnokai emléktábláján.
A keleti blokk által bojkottált, 1984-es Los Angeles-i olimpián beválasztották a halhatatlan vízilabda játékosok soraiba, az International Water Polo Hall Of Fame-be, a Hírességek csarnokába.
Pogány Gábor Benő szobrászművész által készített mellszobrát a szolnoki Kodály Zoltán Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola udvarán helyezték el a róla elnevezett tanuszoda előtt, illetve annak másolatát a szolnoki Tiszaligetben, a 2013-ban átadott Vízilabda Aréna előtt, két szolnoki csapattársa, a szintén olimpiai bajnok Boros Ottó és Hasznos István emlékművei társaságában.
Szolnoki sírját 2006-ban a Nemzeti Sírkert részévé, védetté nyilvánították. A Szabó Imrefia Béla szobrászművész által készített, Hasznos István és Dr. Boros Ottó olimpiai bajnokokkal közös emléktáblája a szolnoki Damjanich János Múzeum panteonjában tekinthető meg.
Születésének 75. évfordulója alkalmából, 2008-ban a Magyar Olimpiai Bizottság és az Olimpiai Akadémia emléktáblát helyezett el a Kanizsa Tivadar Tanuszoda falán. A szolnoki Széchenyi körúti Általános Iskolában tantermet neveztek el róla. A vízilabdában elért életművét 2017-ben felvették a Debreceni Cívis Értéktárba.
Az elegáns, de szerény ember volt
A magát önérzetes jászságinak tartó dr. Nemes András gyermekneurológus főorvos így emlékezett Kanizsa Tivadarra:
Apró emlékek, világraszóló eredmények jutnak róla eszembe. Csodáltuk Simson robogóját, Speedo úszónadrágját, strandpapucsát, hordozható lemezjátszóját. Külföldi útjairól hozott különleges lemezei az egész uszodát szórakoztatták. Szerény, kellemes, udvarias embernek ismertük meg. A medencében nem akadt párja, és mindnyájan próbáltuk utánozni sajátos úszástechnikáját. A magyar vízilabdázók között a leggyorsabb, legrobbanékonyabb játékos volt. Tehetsége hihetetlen szorgalommal párosult. Technikailag tökéletesen képzett volt, briliáns megoldásokat dolgozott ki: váratlan svédcsavarjai, villámgyors kapáslövései védhetetlenek voltak. A közönség tombolt, amikor víz alá merülve, védőitől megszabadulva váratlanul bukkant fel az ellenfél kapujánál. A labda zsonglőrjének nevezték: e sportágban, azóta is egyedülálló módon lábbal is tudott gólt lőni…
