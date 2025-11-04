Kanizsa Tivadar már ötven éve nincs velünk: egy legenda sajnálatosan rövid, de annál kalandosabb életútja

„A Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szolnoki Vízügy-Dózsa Sportegyesület intéző bizottsága mély fájdalommal tudatja, hogy Kanizsa Tivadar rendőr alezredes, a Szolnoki Dózsa Sportegyesület 106-szoros válogatott játékosa 1975. november 1-én, 42 éves korában, tragikus hirtelenséggel, gépkocsibaleset következtében elhunyt.”. A haláleset másnapján, november 5-én a Szolnok Megyei Néplap 7. oldalán megjelent hír nem csupán a térségi rendőri állományt, a helyi sportszerető közönséget, illetve a város lakosságát döbbentette meg, hiszen az elhunyt személyét az egész ország, de még a nemzetközi sporttársadalom is jól ismerte és tisztelte. Kanizsa Tivadar ötven évvel ezelőtt hunyt el.

Kanizsa Lajossal, Kanizsa Tivadar öccsével idézzük fel az ötven évvel ezelőtt elhunyt bátyja emlékét. Kezében a „Halhatatlanságról” szóló diploma, az asztalon (balról) az 56-os melbourne-i és a 64-es tokiói aranyérem, valamint a 60-as római bronzmedál.

Fotó: Mészáros Géza

Kanizsa Tivadar 1933. április 4-én Debrecenben látta meg a napvilágot. A lokálpatrióta szolnoki pólós azonban csak azért lett a cívis város szülötte, mert az országos pénzügyi igazgatáson dolgozó, emiatt gyakorta vándorló édesapa miatt a családot akkor épp a Hajdú vármegyei székhelyen érte a fiú születése. A második világháborút követően a pénzügyi vonaltól eltávolodó családfőt a helyi tanács megszervezésével Jászapátira helyezték, miután a família szolnoki otthonát bombatalálat érte, egy ideig a jászsági településen is laktak. A gyermek Tivadar ezáltal Jászapáti fürdőjében tanult meg úszni (a későbbi neves sportoló öccse, a Jászapátiban 1946-ban született Kanizsa Lajos emlékei szerint valamilyen „Imre bácsi” keze alatt).

Úszóként és pólósként is ragyogott Kanizsa Tivadar

Nem sokkal később Kanizsáék már Szolnokon éltek, a harmadik fiú, Mihály, 1948-ban már itt született. Tivadar a diákéveiben kereste saját sportját. Futballozott, atletizált, asztaliteniszezett és röplabdázott, de iskolai kosárlabda-válogatott is volt a Verseghy Ferenc Gimnáziumban, ahol az érettségizett, miközben javában építette társadalmi munkában későbbi „diadalkapuját”, a legendás Damjanich János uszodát, melyet 1949. március 5-én avattak fel a szolnoki csata száz éves évfordulója alkalmából.

Az uszodaátadó évében Tivadar a Szolnoki MTE színeiben, mint úszó kapcsolódott be a vízisportokba, majd pedig 1950-től az akkor alakult Szolnoki Dózsa igazolt úszója és vízilabdázója lett, egészen haláláig. Mindkét szakágban szerzett magyar bajnoki címet, de nemzetközi szintű sporteredményeit vízilabdában szerezte.