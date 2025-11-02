Hazai pályán szeretne javítani a Karcag

Első hallásra csalódást keltő a Csákvár elleni otthoni kupa kiesés, de ha azt vesszük, hogy tíz nappal korábban egyszer már legyőzte riválisát bajnoki mérkőzésen az újonc, az talán némileg vigasztalhatja a Karcagi SC szurkolóit a hosszabbításban kivívott vendég győzelem. A vereség mikéntje miatt már inkább bosszankodhatnak, hiszen a rendes játékidő utolsó pillanatában egy abszolút elkerülhető gól vezetett a kétszer tizenötperces túlórához. Ott viszont már nem volt túl sok esélye a nagykunságiaknak, bár csak egy büntető döntött attól, hogy a Csákvár folytatja tovább a MOL Magyar Kupa legjobb tizenhat csapata között a küzdelmeket.

A kék mezes Karcagi SC a Békéscsabát látja vendégül a Merkantil Bank Liga 12. fordulójában

Fotó: Nagy Balázs

Négy napja volt a Karcagnál arra, hogy túl tegye magát a kudarcon, amit persze még egy kecskeméti vereség is megelőzött. Azon a találkozón sem okozott csalódást a Karcag játéka, különösen az első félidőben, amikor több helyzetet is kidolgozott a vendég együttes, de egyikéből sem tudott ellenfele kapujába találni. A folytatásban viszont már nem volt igazán sansza talán még a pontszerzésre sem Varga Attila csapatának, így ezúttal üres kézzel tértek haza.

NB II., 12. forduló

Karcagi SC (7.)–Békéscsaba 1912 Előre (12.)

Karcag, vasárnap 13 óra

Vasárnapi vendégük, a Békéscsaba az előző bajnokságban számított újoncnak, akkor éppen hogy megúszta a kiesést, de most sem áll sokkal jobban a szénája. Győzelmet mindössze kettőt szerzett ez idáig, öt döntetlenje tartja a klubot „életben”. Legutóbbi három találkozója is pontosztozkodással ért véget, sorrendben a Csákvárral, a Kecskeméttel, és a Szentlőriccel szemben sem tudták döntésre vinni a dolgot.

A Karcag gárdájában ezúttal a két középső védőre, Fazekas Lórántra és Szekszárdi Tamásra sem számíthatnak a nagykunságiak, valamint Daniel Kaye is a hiányzók listáján van. Nélkülük is győzelemre buzdítja azonban csapatát a vezetőedző.

– Kimegyünk a pályára, igyekszünk egy jó meccset játszani és nyerni – nyilatkozta hírportálunknak Varga Attila. – Jó teljesítményeket szeretnék látni mindenkitől, aki lehetőséget kap. A Honvéd elleni vereség után úgy érzem, hogy egy jó hónapot zártunk, sokminden tetszik, vannak azonban egyéni hibák, amik viszont nem. Tudom, hogy min kell javítanunk, nem könnyű, de fejlődnünk kell tovább.

