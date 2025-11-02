november 2., vasárnap

Labdarúgás NB II.

1 órája

Parádés második félidőt produkált a karcagi csapat – galériával

Címkék#Karcag#meccs#labdarúgás

A labdarúgó NB II. 12. fordulójában a hazai pályán játszó Karcagi SC csapata 4–2-re legyőzte a Békéscsabát.

Varga Csaba

A Békéscsaba 11 ponttal a tizenkettedik, míg a Karcagi SC 18 ponttal a hetedik helyről várták az összecsapást. Szerdán mindkét gárda a Magyar Kupa-meccsen volt érdekelt a Békéscsaba előre borítékolható vereséget szenvedett a Ferencváros otthonában, míg a Karcag 120 perces hatalmas csatában egy góllal alulmaradt a Csákvárral szemben. A vasárnapi bajnoki meccsük után a nagykunságiak ünnepelhették hatodik bajnoki győzelmüket.

Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre meccs
Kovalovszki Máté (labdával), Karcagi SC játékosa jól játszott, és gólt is fejelt
Fotó: Nagy Balázs

Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre 4–2 (0–1)

Karcag, 900 néző. V.: Szigetvári Márk (Punyi Gy., Szilágyi N.). 

KARCAG: Engedi – KOVALOVSZKI, Szekszárdi T., Fazekas L., Szűcs K. – Fábián (KOHUT, a szünetben), Györgye (LÁSZLÓ D., a szünetben), Pap Zs., SZÉKELY D. (Sághy, 71.), GIRSIK (Tarcsi, 88.) – Sain (Vida, 82.). Edző: Varga Attila. 

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki, Viczián, Kozma, Kotula (Sármány, 71.) – Balla K., Zsolnai, CSATÓ M. (Pelles, 63.) – Borsos (HARSÁNYi, 71.), Kóródi. Edző: Csató Sándor. 

Gólszerzők: Kovalovszki (49.), Székely D. (58.), Kohut (67.), László D. (78.), ill Csató M. (35.), Harsányi (87.)

A félidő első felében mezőnyjáték folyt, helyzetek nélkül, több vendég kemény belépővel, amiért igencsak forrongott a hazai tábor. Közel fél óra telt el, amikor az első helyzetet feljegyezhettük: Székely Dávid jobb oldali beadását a balról érkező Pap Zsolt mintegy hat méterről rászúrta, lövését azonban lábbal hárította a vendégek hálóőre, Takács János. A 35. percben szinte a semmiből szerzett vezetést a Békéscsaba: Balla Kevin baloldali szögletét a hosszú saroknál jól érkező Csató Martin a karcagi kapuba fejelte, 0–1. A félidő hátralévő részében nem történt említésre méltó esemény, így egygólos vendég vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A térfélcserét követően nagyon bekezdett a hazai csapat, aminek gyorsan meglett az eredménye: a 49. percben Székely Dávid jobbról ívelt a csabai kapu elé, a jól érkező Kovalovszki Máté közelről a hálóba fejelte az övéi egyenlítő gólját, 1–1. Alig tíz perc múlva újra tombolt a hazai publikum, Székely kirobbant a vendégvédők közül, majd a balösszekötő helyéről futtából, mintegy tíz méterről óriási gólt lőtt a léc alá, 2–1. Nem álltak le a kék-fehérek, akik tovább űzték, hajtották ellenfelüket: ismét Székely Dávid villant, aki a 67. percben forintos labdát adott a kiugró Kohut Máténak, a csereember pedig előbb kicselezte a kapust, majd tömörülő védők között a hálóba lőtt, 3–1. Tíz perc múlva pedig érkezett a negyedik karcagi találat is, Girsik Áron jobboldali szabadrúgását a másik félidei csere, László Dávid fejelte a lilák kapujába, 4–1. A 87. percben viszont kihagyott a hazai védelem, Harsányi István pedig a 16-osról senkitől sem zavartatva kilőtte hazai kapu balalsó sarkát, amivel kialakult a mérkőzés végeredménye is 4–2.

A találkozó után a lelátón a hazai szurkolók önfeledten ünnepelték kedvenceiket, akik második félidőbeli parádés játékukkal rászolgáltak minderre.

Karcagi SC–Békéscsaba 1912 Előre meccs

Fotók: Nagy Balázs

Így látták a szakemberek a meccset

  • Varga Attila, a Karcag edzője: – Nagyon komoly munkát tettek bele a játékosaim ebbe a sikerbe. Nem volt könnyű meccs, hiszen jól felkészült ellenféllel találkoztunk. A cserék kiválóan sültek el a félidőben, így új energiák kerültek a pályára. Van még min javítanunk, de a második játékrészben mutatott teljesítményünk alapján jó úton járunk, és teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. 
  • Csató Sándor, a Békéscsaba edzője: – A hazai csapat a második félidőben teljesen más arcát mutatta, mint az elsőben, de sajnos mi is. Számos olyan játékosunk volt, akikről tudtuk, hogy nem fogják tudni végigjátszani a mérkőzést. Sajnos egy idő után teljesen szétestünk, így a házigazda megérdemelten tartotta otthon a három bajnoki pontot.
