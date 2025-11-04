Az újszásziak is remekeltek a kontinensviadalon

A lábtoll-labda Európa bajnokságon a mieink mellett hat ország, Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Szlovákia és Románia válogatottja indult. Nemzeti csapatunk képviseletében az Újszászi VVSE játékosai kiemelkedően teljesítettek.

Rab Alexander játékával kiemelkedett az lábtoll-labda Eb-mezőnyéből

Fotó: Farkas Lilla

Közülük Rab Alexander játéka kiemelkedett a mezőnyből, egyéniben és párosban is a dobogó tetejére állhatott. Párosban a talpalásokat kiválóan szedő és rendkívül gyors Kökény Martin volt a társa, miközben csapatban Kökény Zoltán és Lakatos Zoltán sáncolásai tették még hatékonyabbá a Rab–Kökény formációt. Ugyan a nagykanizsaiak által dominált csapat legyőzte őket az elődöntőben, a bronzérmet sikerült megszerezniük.

Martin a páros és csapat mellett Farkas Lilla társaságában vegyes párosban is játszott, ahol bravúros játékkal döntőbe jutottak, és végül ezüstérmet szereztek. Lilla párosban Ézsiás Fanni mellett egy további második helyet zsebelt be, egyéniben és csapatban pedig bajnoki címeket. Csapattársai Diós Letícia, Hornyák Erzsébet, Szaszkó Dorka és Ézsiás Fanni voltak.

Az Európa-bajnokság legfiatalabb versenyzője a 15 éves Dániel Petra volt, aki egyéniben és csapatban is ezüstérmet szerzett.

A magyar válogatott bizonyult a kontinensviadal legjobbjának

Fotó: Kovács Evelin

Mindenki megmutathatta magát a lábtoll-labda Eb-n

A felnőtt versenyzők mellett a gyerek és serdülő korcsoportos versenyzőknek is lehetőséget adtak megmutatni tudásukat. Újszászról Breszkó Dominik, Farkas Alex, Farkas Alina, Joó Brigitta, Kanalas Richárd, Kanalas Nikolasz, Kiss Vendel és Nagy Gabriella vehettek részt a nagy indián játékban és a sorsolásos csapatban. A gyerekeknek hatalmas élményt jelentett, hogy a felnőttekhez hasonlóan őket is bekonferálták, valamint a mérkőzéseiket más nemzetek válogatott versenyzői is megtekintették.

Nagyon jó érzés volt látni, hogy az Európa-bajnokság sikeres megrendezése érdekében több hazai klub összefogott, a jelenlegi és korábbi játékosok is vállalták a versenyzők szállítását, mérkőzések vezetését és egyéb, a rendezvényhez kapcsolódó feladatokat. A tápióbicskeiek minden versenyzőnek és meghívott vendégnek saját kezűleg készített ajándékot adtak, a verseny hivatalos pólója és a frissítő mellé. Az eseményt a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatásával rendezték meg.