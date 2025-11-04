Győzelemmel hangolt a rangadóra a Lehel HC

Az elmúlt fordulóbeli hazai vereség után nagyon beleállt a meccsbe a Lehel HC csapata a Mátyásföldi Jégcsarnokban, ahol ötödik győzelmét szerezte meg.

A kék mezes Lehel HC könnyű győzelmet aratott

Fotó: Pesti József/MW-archív

Sportországi Cápák–Lehel HC 3–8 (2–3, 0–3, 1–2)

Gólszerzők: Vona 2, Schwarcz, ill. Juszupov 3, Grisin 3, Trozsák, Rőczei.

Igaz az első harmadban még egymás nyomában loholtak a felek, a 13. percben még 2–2 volt az állás. Aleksandr Grisin vezetőgólja után csak jászberényi találatok születtek, szám szerint hat, a hazaiak csak 2–8-as állás után tudtak hozzászólni a mérkőzéshez. A vendégek magabiztos győzelméhez nem fért kétség.

– Ahogy az várható volt, jól kezdett a hazai csapat – értékelt Rusznyák Szilárd, a Lehel edzője a mérkőzés után. – Agresszívek voltak és hatékonyak — gratulálok nekik, látszik a fejlődésük. A második harmadban azonban fokoztuk a tempót, és sikerült gólokat szereznünk. Örülünk a három pontnak, és megyünk tovább. Szombaton a címvédő Győr érkezik hozzánk, hétfőtől már arra a meccsre készülünk.

További eredmények

Győri ETO HC– DUE-Worm Angels 11–0, DAB-ASP–FTC-Telekom 3–4, DEAC–Vasas 2–1, Egerszegi Titánok–Szeged 11–10, MAC Budapest–HKB 9–2.

A bajnokság állása

1. Győr ETO HC 17 pont, 2. Lehel HC 15, 3. DEAC 13, 4. Vasas SC 12, 5. MAC Bp. 12, 6. FTC-Telekom 9, 7. HKB 8, DAB-ASP 6, 9. Szeged 5, 10.

Sportországi Cápák 4, 11, Egerszegi Titánok 2, 12. DUE-Worm Angels 2 pont.