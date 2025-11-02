1 órája
Enerváltan játszott a Martfű, csak döntetlen lett a vége
A múlt heti bravúros dabasi győzelem, majd a hétközi Paks elleni tisztességes helytállás után vasárnap enerváltan játszott a Martfű, kevés lehetőségéből nem tudott ellenfele kapujába találni. Többnyire a tizenhatos környéken fogyott el a tudomány, az utolsó pillanatokban rossz döntéseket hoztak a játékosok, így ezúttal – hazai környezetben – meg kellett elégedniük egy döntetlennel a kieső helyen álló Szeged-Csanád második csapata ellen.
Rásütött a nap a Martfűi LSE csapatára, két nyert bajnoki mérkőzés után a Paks elleni Magyar Kupa találkozón egy nagyon is vállalható vereséget szenvedett. Az első félidőben még egyenlítenie is sikerült, a másodikban viszont már kidomborodott a két csapat közötti különbség. Az NB I-es gárda ellen néhány játékosát még pihentetni is tudta Koncz Zsolt edző, így a hazaiak jó előjelekkel várták a meccs előtt még utolsó előtti helyen tanyázó Szeged-Csanád második csapata elleni vasárnapi meccset.
Dél-Keleti csoport
Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics AK. II. 0–0
Martfű, 150 néző, vezette: Molnár Dániel (Törtei M, Derda N.)
Martfű: Kenyeres – Mészáros Gy., Székely D., Balla, Bogdán (Bódai, 72.), Antman – Bidzilya (Horváth K., 83.), Kinyig (Kalmár F., 72.), Mahler , Vona (Fődi 62.) – Kriska (Hunya, 83.). Edző: Koncz Zsolt.
A legutóbbi három jól sikerült találkozója után vasárnap már kissé enerváltabb játékkal rukkolt elő a Martfű. Próbáltak ugyan hátulról építkezni, de hiányzott ezúttal a kellő frissesség játékukból. Félidőnként pár alkalommal eljutottak ugyan lövésekig, de rossz döntéseket hoztak játékosaik a fontosabb pillanatokban. Labdaszerzések után is sikerült néhány veszélyesebb kontrát vezetniük, de ezekkel is csak lehetőségekhez jutottak, nagyobb helyzetet nem tudtak kialakítani ezúttal. A hazai kapusnak, Kenyeres Zsombornak is csupán egy védeni valója akadt, míg a másik oldalon sem kellett túl sokszor a Szeged hálóőrének közbe avatkoznia egy olyan mérkőzésen, ahol egy gól biztosan dönthetett volna.
Koncz Zsolt: – Egy kicsit tompán futballozott a csapat ,különösebb átütő erő nélkül. Egy lőtt gól biztosan dönthetett volna, de rendre rossz döntéseket hoztunk az ellenfél kapuja előtt. A végén szerintem büntetőt kellett volna kapnunk, egy erősen véleményes szituációban intett továbbot a játékvezető.
