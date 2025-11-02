november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás, NB III, 14. forduló

36 perce

Enerváltan játszott a Martfű, csak döntetlen lett a vége

Címkék#eredmények#martfűi lse#meccs#labdarúgás

A múlt heti bravúros dabasi győzelem, majd a hétközi Paks elleni tisztességes helytállás után vasárnap enerváltan játszott a Martfű, kevés lehetőségéből nem tudott ellenfele kapujába találni. Többnyire a tizenhatos környéken fogyott el a tudomány, az utolsó pillanatokban rossz döntéseket hoztak a játékosok, így ezúttal – hazai környezetben – meg kellett elégedniük egy döntetlennel a kieső helyen álló Szeged-Csanád második csapata ellen.

Jegesi László

Rásütött a nap a Martfűi LSE csapatára, két nyert bajnoki mérkőzés után a Paks elleni Magyar Kupa találkozón egy nagyon is vállalható vereséget szenvedett. Az első félidőben még egyenlítenie is sikerült, a másodikban viszont már kidomborodott a két csapat közötti különbség. Az NB I-es gárda ellen néhány játékosát még pihentetni is tudta Koncz Zsolt edző, így a hazaiak jó előjelekkel várták a meccs előtt még utolsó előtti helyen tanyázó Szeged-Csanád második csapata elleni vasárnapi meccset.

Martfűi LSE, labdarúgás, NB III.
Döntetlent játszott a kék mezes Martfűi LSE a Szeged II. ellen hazai pályán
Fotó: Pesti József/ MW-archív

Dél-Keleti csoport

Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics AK. II. 0–0

Martfű, 150 néző, vezette: Molnár Dániel (Törtei M, Derda N.)

Martfű: Kenyeres – Mészáros Gy., Székely D., Balla, Bogdán (Bódai, 72.), Antman – Bidzilya (Horváth K., 83.), Kinyig (Kalmár F., 72.), Mahler , Vona (Fődi 62.) – Kriska (Hunya, 83.). Edző: Koncz Zsolt.

A legutóbbi három jól sikerült találkozója után vasárnap már kissé enerváltabb játékkal rukkolt elő a Martfű. Próbáltak ugyan hátulról építkezni, de hiányzott ezúttal a kellő frissesség játékukból. Félidőnként pár alkalommal eljutottak ugyan lövésekig, de rossz döntéseket hoztak játékosaik a fontosabb pillanatokban. Labdaszerzések után is sikerült néhány veszélyesebb kontrát vezetniük, de ezekkel is csak lehetőségekhez jutottak, nagyobb helyzetet nem tudtak kialakítani ezúttal. A hazai kapusnak, Kenyeres Zsombornak is csupán egy védeni valója akadt, míg a másik oldalon sem kellett túl sokszor a Szeged hálóőrének közbe avatkoznia egy olyan mérkőzésen, ahol egy gól biztosan dönthetett volna.

Koncz Zsolt: – Egy kicsit tompán futballozott a csapat ,különösebb átütő erő nélkül. Egy lőtt gól biztosan dönthetett volna, de rendre rossz döntéseket hoztunk az ellenfél kapuja előtt. A végén szerintem büntetőt kellett volna kapnunk, egy erősen véleményes szituációban intett továbbot a játékvezető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu