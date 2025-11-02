Enerváltan játszott a Martfű, csak döntetlen lett a vége

Rásütött a nap a Martfűi LSE csapatára, két nyert bajnoki mérkőzés után a Paks elleni Magyar Kupa találkozón egy nagyon is vállalható vereséget szenvedett. Az első félidőben még egyenlítenie is sikerült, a másodikban viszont már kidomborodott a két csapat közötti különbség. Az NB I-es gárda ellen néhány játékosát még pihentetni is tudta Koncz Zsolt edző, így a hazaiak jó előjelekkel várták a meccs előtt még utolsó előtti helyen tanyázó Szeged-Csanád második csapata elleni vasárnapi meccset.

Döntetlent játszott a kék mezes Martfűi LSE a Szeged II. ellen hazai pályán

Fotó: Pesti József/ MW-archív

Dél-Keleti csoport

Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics AK. II. 0–0

Martfű, 150 néző, vezette: Molnár Dániel (Törtei M, Derda N.)

Martfű: Kenyeres – Mészáros Gy., Székely D., Balla, Bogdán (Bódai, 72.), Antman – Bidzilya (Horváth K., 83.), Kinyig (Kalmár F., 72.), Mahler , Vona (Fődi 62.) – Kriska (Hunya, 83.). Edző: Koncz Zsolt.

A legutóbbi három jól sikerült találkozója után vasárnap már kissé enerváltabb játékkal rukkolt elő a Martfű. Próbáltak ugyan hátulról építkezni, de hiányzott ezúttal a kellő frissesség játékukból. Félidőnként pár alkalommal eljutottak ugyan lövésekig, de rossz döntéseket hoztak játékosaik a fontosabb pillanatokban. Labdaszerzések után is sikerült néhány veszélyesebb kontrát vezetniük, de ezekkel is csak lehetőségekhez jutottak, nagyobb helyzetet nem tudtak kialakítani ezúttal. A hazai kapusnak, Kenyeres Zsombornak is csupán egy védeni valója akadt, míg a másik oldalon sem kellett túl sokszor a Szeged hálóőrének közbe avatkoznia egy olyan mérkőzésen, ahol egy gól biztosan dönthetett volna.

Koncz Zsolt: – Egy kicsit tompán futballozott a csapat ,különösebb átütő erő nélkül. Egy lőtt gól biztosan dönthetett volna, de rendre rossz döntéseket hoztunk az ellenfél kapuja előtt. A végén szerintem büntetőt kellett volna kapnunk, egy erősen véleményes szituációban intett továbbot a játékvezető.