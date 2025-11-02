Nyerhető mérkőzések előtt állnak csapataink az NB III.-ban

Hajrájához érkezett az NB III. őszi szakasza, kettő plusz kettő tavaszról előrehozott forduló van már csak hátra az idei küzdelmekből. Az Északkeleti csoportban a Tiszafüredi VSE szeptember végén nyert utoljára, bizonyára szeretné már újra megérezni a győzelem ízét, az Eger ellen lesz is erre esélye. A Délkeletiben a Martfűi LSE csapatával pont fordított a helyzet, ők hosszú böjt után két sikert is arattak a bajnokságban, most pedig a harmadikra készülnek a gyengélkedő Szeged Csanád második együttese ellen. A Tiszaföldvár SE viszont újra pontot szerzett legutóbb, ami erőt adhat számukra a folytatáshoz.

A Martfűi LSE a szerdai Paks elleni meccs után vasárnap a Szeged II.-t fogadja

Fotó: Pesti József

NB III Északkeleti csoport

Tiszafüredi VSE (3.)–Eger SE (9.)

Tiszafüred, vasárnap 13 óra

Négy, nyeretlenül megvívott bajnoki találkozó után szerdán Kecskeméten kapott ki Magyar Kupa mérkőzésen a Tiszafüred, utóbbi megméretésen így befejezte szereplését a a sorozatban az együttes. Szégyenkezni valója azonban nincs hétközi szereplése okán, hiszen végig bátran futballoztak, úgy estek ki a kupából, hogy a második félidőben több helyzetet dolgoztak ki, mint az NB I.-es terveket szövögető ellenfelük.

Most viszont már a bajnokság – ahol szeptember végén nyertek utoljára meccset – kerül a fókuszba. Három döntetlen után legutóbb a Sényő ellen szenvedtek vereséget hazai pályán egy rendkívül peches találkozón. A nyeretlen szériát nem sikerült tehát még megtörnie Dorcsák Zoltán együttesének, de a rossz sorozat alatt sem reménytelen a játékuk. Az Eger ellen viszont a helyzeteket már be kell lőniük és akkor újra vissza állhat a „világ rendje”. Ellenfelük a középmezőny tagja, és eddigi eredményei alapján inkább odahaza vitézkedik.

NB III Délkeleti csoport

Martfűi LSE (11.)–Szeged-Csanád Grosics AK II. (15.)

Martfű, vasárnap 13 óra

Két nyert bajnoki mérkőzés után a Paks ellen kikapott ugyan a kupában a Martfű, játékosaik mögött mégis remek két hét áll. Az NB I-es klub ellen nem ők voltak az esélyesek, ennek megfelelően tisztes helytállást kért edzőjük, amit a játékosai maximálisan teljesítettek is. Az első félidőben Kinyig Milán kiváló egyéni alakítása révén még egyenlíteni is tudtak, ám Koncz Zsolt meglátása szerint a hatvanadik perctől elfogyott a levegő és a koncentráció is gyengült.