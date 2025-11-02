1 órája
Nyerhető mérkőzések előtt állnak csapataink az NB III.-ban
Két mérkőzés maradt hátra még az őszi fordulókból az NB III.-ban. Ezekkel viszont még nem ér véget a mérkőzések sora az idei naptári évben, ugyanis a tavaszi meccsek közül idén is kettőt előrehoznak. Rátérve a hétvégi találkozókra, a Martfűi LSE és a Tiszafüredi VSE is hazai környezetben, a Tiszaföldvár SE viszont idegenben lép pályára.
Hajrájához érkezett az NB III. őszi szakasza, kettő plusz kettő tavaszról előrehozott forduló van már csak hátra az idei küzdelmekből. Az Északkeleti csoportban a Tiszafüredi VSE szeptember végén nyert utoljára, bizonyára szeretné már újra megérezni a győzelem ízét, az Eger ellen lesz is erre esélye. A Délkeletiben a Martfűi LSE csapatával pont fordított a helyzet, ők hosszú böjt után két sikert is arattak a bajnokságban, most pedig a harmadikra készülnek a gyengélkedő Szeged Csanád második együttese ellen. A Tiszaföldvár SE viszont újra pontot szerzett legutóbb, ami erőt adhat számukra a folytatáshoz.
NB III Északkeleti csoport
Tiszafüredi VSE (3.)–Eger SE (9.)
Tiszafüred, vasárnap 13 óra
Négy, nyeretlenül megvívott bajnoki találkozó után szerdán Kecskeméten kapott ki Magyar Kupa mérkőzésen a Tiszafüred, utóbbi megméretésen így befejezte szereplését a a sorozatban az együttes. Szégyenkezni valója azonban nincs hétközi szereplése okán, hiszen végig bátran futballoztak, úgy estek ki a kupából, hogy a második félidőben több helyzetet dolgoztak ki, mint az NB I.-es terveket szövögető ellenfelük.
Most viszont már a bajnokság – ahol szeptember végén nyertek utoljára meccset – kerül a fókuszba. Három döntetlen után legutóbb a Sényő ellen szenvedtek vereséget hazai pályán egy rendkívül peches találkozón. A nyeretlen szériát nem sikerült tehát még megtörnie Dorcsák Zoltán együttesének, de a rossz sorozat alatt sem reménytelen a játékuk. Az Eger ellen viszont a helyzeteket már be kell lőniük és akkor újra vissza állhat a „világ rendje”. Ellenfelük a középmezőny tagja, és eddigi eredményei alapján inkább odahaza vitézkedik.
NB III Délkeleti csoport
Martfűi LSE (11.)–Szeged-Csanád Grosics AK II. (15.)
Martfű, vasárnap 13 óra
Két nyert bajnoki mérkőzés után a Paks ellen kikapott ugyan a kupában a Martfű, játékosaik mögött mégis remek két hét áll. Az NB I-es klub ellen nem ők voltak az esélyesek, ennek megfelelően tisztes helytállást kért edzőjük, amit a játékosai maximálisan teljesítettek is. Az első félidőben Kinyig Milán kiváló egyéni alakítása révén még egyenlíteni is tudtak, ám Koncz Zsolt meglátása szerint a hatvanadik perctől elfogyott a levegő és a koncentráció is gyengült.
Bejött tehát a papírforma, a martfűiek már csak a bajnokságra koncentrálnak. Ebből mindössze négy forduló van hátra az idei évben, a csapat pedig egymás utáni harmadik győzelemét is szeretné megszerezni a hétvégén. Részben a Paks elleni meccset is ennek a meccsnek rendelte alá a trénerük, hiszen több kezdő játékosát is a kispadra ültette szerdán. Mostani ellenfelük nem a legjobb passzban érkezik Martfűre, az utolsó hat fordulóban nem nyert mérkőzést, mindössze egy döntetlen a mérlege ez idő alatt.
BKV Előre (12.)–Tiszaföldvár SE (16.)
Budapest, BKV Előre stadion, vasárnap 13 óra
Vármegyebeli vetélytársaival szemben a Tiszaföldvár nem volt érdekelt már a Magyar Kupában, így a bajnokságra koncentrálhatott egész héten. Arra a megméretésre, amelyben végre ismét pontot tudott szerezni az elmúlt vasárnap. A Budapest Honvéd második csapatával szembeni döntetlen ugyan nem hozta közelebb egymáshoz a mérkőző feleket, de lélektanilag bizonyára jót tehetett már a tiszazugiak fiatal játékosainak. Most ismét egy fővárosi együttes lesz az ellenfelük. A BKV Előre rosszul kezdte a szezont, majd később kiegyenesedni látszott, ám továbbra is meglehetősen vegyes eredményeket produkál hazai környezetben és idegenben egyaránt.
A Tiszaföldvár próbál erőt meríteni a legutóbbi pontszerzéséből, és meglovagolni az is, hogy egy-két sérült játékosuk felépülhet a találkozóra. Nem ők a találkozó esélyesei, de ha továbbra is ilyen elszántan teszik a dolgukat és a szerencse is melléjük áll, nem lehetetlen küldetés fővárosi útjuk.