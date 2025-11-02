november 2., vasárnap

Labdarúgás

Nyerhető mérkőzések előtt állnak csapataink az NB III.-ban

Címkék#tiszaföldvár se#NB III#martfűi lse#Tiszafüredi VSE

Két mérkőzés maradt hátra még az őszi fordulókból az NB III.-ban. Ezekkel viszont még nem ér véget a mérkőzések sora az idei naptári évben, ugyanis a tavaszi meccsek közül idén is kettőt előrehoznak. Rátérve a hétvégi találkozókra, a Martfűi LSE és a Tiszafüredi VSE is hazai környezetben, a Tiszaföldvár SE viszont idegenben lép pályára.

Jegesi László

Hajrájához érkezett az NB III. őszi szakasza, kettő plusz kettő tavaszról előrehozott forduló van már csak hátra az idei küzdelmekből. Az Északkeleti csoportban a Tiszafüredi VSE szeptember végén nyert utoljára, bizonyára szeretné már újra megérezni a győzelem ízét, az Eger ellen lesz is erre esélye. A Délkeletiben a Martfűi LSE csapatával pont fordított a helyzet, ők hosszú böjt után két sikert is arattak a bajnokságban, most pedig a harmadikra készülnek a gyengélkedő Szeged Csanád második együttese ellen. A Tiszaföldvár SE viszont újra pontot szerzett legutóbb, ami erőt adhat számukra a folytatáshoz.

Martfűi LSE, labdarúgás
A Martfűi LSE a szerdai Paks elleni meccs után vasárnap a Szeged II.-t fogadja
Fotó: Pesti József

NB III Északkeleti csoport

Tiszafüredi VSE (3.)–Eger SE (9.)

Tiszafüred, vasárnap 13 óra

Négy, nyeretlenül megvívott bajnoki találkozó után szerdán Kecskeméten kapott ki Magyar Kupa mérkőzésen a Tiszafüred, utóbbi megméretésen így befejezte szereplését a a sorozatban az együttes. Szégyenkezni valója azonban nincs hétközi szereplése okán, hiszen végig bátran futballoztak, úgy estek ki a kupából, hogy a második félidőben több helyzetet dolgoztak ki, mint az NB I.-es terveket szövögető ellenfelük.

Most viszont már a bajnokság – ahol szeptember végén nyertek utoljára meccset – kerül a fókuszba. Három döntetlen után legutóbb a Sényő ellen szenvedtek vereséget hazai pályán egy rendkívül peches találkozón. A nyeretlen szériát nem sikerült tehát még megtörnie Dorcsák Zoltán együttesének, de a rossz sorozat alatt sem reménytelen a játékuk. Az Eger ellen viszont a helyzeteket már be kell lőniük és akkor újra vissza állhat a világ rendje”. Ellenfelük a középmezőny tagja, és eddigi eredményei alapján inkább odahaza vitézkedik.

NB III Délkeleti csoport

Martfűi LSE (11.)–Szeged-Csanád Grosics AK II. (15.)

Martfű, vasárnap 13 óra

Két nyert bajnoki mérkőzés után a Paks ellen kikapott ugyan a kupában a Martfű, játékosaik mögött mégis remek két hét áll. Az NB I-es klub ellen nem ők voltak az esélyesek, ennek megfelelően tisztes helytállást kért edzőjük, amit a játékosai maximálisan teljesítettek is. Az első félidőben Kinyig Milán kiváló egyéni alakítása révén még egyenlíteni is tudtak, ám Koncz Zsolt meglátása szerint a hatvanadik perctől elfogyott a levegő és a koncentráció is gyengült.

Bejött tehát a papírforma, a martfűiek már csak a bajnokságra koncentrálnak. Ebből mindössze négy forduló van hátra az idei évben, a csapat pedig egymás utáni harmadik győzelemét is szeretné megszerezni a hétvégén. Részben a Paks elleni meccset is ennek a meccsnek rendelte alá a trénerük, hiszen több kezdő játékosát is a kispadra ültette szerdán. Mostani ellenfelük nem a legjobb passzban érkezik Martfűre, az utolsó hat fordulóban nem nyert mérkőzést, mindössze egy döntetlen a mérlege ez idő alatt.

BKV Előre (12.)–Tiszaföldvár SE (16.)

Budapest, BKV Előre stadion, vasárnap 13 óra

Vármegyebeli vetélytársaival szemben a Tiszaföldvár nem volt érdekelt már a Magyar Kupában, így a bajnokságra koncentrálhatott egész héten. Arra a megméretésre, amelyben végre ismét pontot tudott szerezni az elmúlt vasárnap. A Budapest Honvéd második csapatával szembeni döntetlen ugyan nem hozta közelebb egymáshoz a mérkőző feleket, de lélektanilag bizonyára jót tehetett már a tiszazugiak fiatal játékosainak. Most ismét egy fővárosi együttes lesz az ellenfelük. A BKV Előre rosszul kezdte a szezont, majd később kiegyenesedni látszott, ám továbbra is meglehetősen vegyes eredményeket produkál hazai környezetben és idegenben egyaránt.

A Tiszaföldvár próbál erőt meríteni a legutóbbi pontszerzéséből, és meglovagolni az is, hogy egy-két sérült játékosuk felépülhet a találkozóra. Nem ők a találkozó esélyesei, de ha továbbra is ilyen elszántan teszik a dolgukat és a szerencse is melléjük áll, nem lehetetlen küldetés fővárosi útjuk.

