Pécsett is megőrizte hibátlan mérlegét az Olaj

A pécsi akadémisták négy győzelemmel és egy vereséggel, míg az NHSZ-Szolnoki Olajbányász hibátlan mérleggel várták az összecsapást, ami után ismét a piros-feketék gyarapították győzelmeik számát.

Pallai Tamás (labdával) és NHSZ-Szolnoki Olajbányász győzelmét nem fenyegette veszély Pécsett

Fotó: Mészáros János

NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 74–79 (22–19, 13–23, 18–15, 21–22)

Pécs, 700 néző. V.: Goda L., Major Á., Jankovics V.

Pécs: Lukácsi 6/6, Csarapics 12/6, Bogdanovics 10, Durmo 16, Meleg 11/3. Csere: Pohto 12, Mezőfi 4, Rátgéber 3/6, Brbaklics, Bor. Edző: Bojan Szalatics.

Szolnok: SOMOGYI 17/3, PALLAI 10/6, BARNES14/6, Holt 1, SKEENS 23 Csere: Vrabac 6, Rudner 5/3, Krnjajszki 3. Edző: Vedran Bosnic.

Az eredmény alakulása

4. perc: 10–8. 8. p.: 18–19. 14. p.: 26–28. 18. p.: 33–37. 24. p.: 45–46. 28. p.: 51–55. 34. p.: 58–67. 38. p.: 67–77.

Az Olajnál rossz hír volt, hogy az amerikai hátvéd, Le'Tre Darthard bokasérülése miatt nem tudta vállalni a játékot.

Ibrahim Durmo duplájával indult a meccs, majd Somogyi Ádám adott gólpasszt Brady Skeensnek. A első percek még a hazaiaké voltak, aztán a szolnokiak is szép lassan felpörögtek, Somogyi kintről is betalált. A pécsiek azonban jól tartották magukat, Durmo és Meleg Gergő betöréseivel három pont előnyt szereztek az első negyed végén, az olykor elalvó szolnoki védelem mellett . A folytatásban zónára tért át a vendégcsapat, amivel nem tudtak mit kezdeni a pécsiek, az Olaj pedig átvette az irányítást. Jól szedték a lepattanókat, hibákra kényszerítették ellenfelüket. A félidőt már hétpontos előnnyel zárta az első félidőt, 35–42.

A fordulást követően triplákkal operáltak a hazaiak, emellett fegyelmezetten is játszottak a megtorpanó szolnokiakkal szemben. Olaj egyszerű kosárlabdát játszott ebben az időszakban, Skeensnek beadták a labdát centerbe, aki jól kihasználta technikai és magassági fölényét. A harcosan játszó hazaiak nem hagyták magukat lerázni, ott loholtak ellenfelük nyakán és negyed végére felzárkóztak négy pont távolságra, 53–57. Záró felvonásban Meleg triplázott, de mielőtt belelkesedtek volna a pécsiek Auston Barnes előbb egy hármast, majd egy duplát is beszórt, kisvártatva Rudner Gábor is eredményes volt kintről. Két perccel a vége 67–74-es állásnál Pallai Tamás is helyére küldött egy triplát, amivel eldőlt a mérkőzés. Végjátékban már a csak különbség volt a kérdés, félgőzzel nyert az Olaj, amely Pécsett is megőrizte makulátlan mérlegét. A bajnoki folytatás szerda este hat órától, amikor az Alba Fehérvár gárdája érkezik a Tiszaligetbe.