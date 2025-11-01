november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

26 perce

Pécsett is megőrizte hibátlan mérlegét az Olaj

Címkék#NHSZ-Szolnoki Olajbányász#meccs#kosárlabda

Az élvonalbeli kosárlabda-bajnokság! A hatodik fordulóban a címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata 79–74-re nyert az NKA Pécs otthonában.

Varga Csaba

A pécsi akadémisták négy győzelemmel és egy vereséggel, míg az NHSZ-Szolnoki Olajbányász hibátlan mérleggel várták az összecsapást, ami után ismét a piros-feketék gyarapították győzelmeik számát.

NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Pallai Tamás (labdával) és NHSZ-Szolnoki Olajbányász győzelmét nem fenyegette veszély Pécsett
Fotó: Mészáros János

NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 74–79 (22–19, 13–23, 18–15, 21–22)

Pécs, 700 néző. V.: Goda L., Major Á., Jankovics V.

Pécs: Lukácsi 6/6, Csarapics 12/6, Bogdanovics 10, Durmo 16, Meleg 11/3. Csere: Pohto 12, Mezőfi 4, Rátgéber 3/6, Brbaklics, Bor. Edző: Bojan Szalatics.

Szolnok: SOMOGYI 17/3, PALLAI 10/6, BARNES14/6, Holt 1, SKEENS 23 Csere: Vrabac 6, Rudner 5/3, Krnjajszki 3. Edző: Vedran Bosnic.

Az eredmény alakulása

4. perc: 10–8. 8. p.: 18–19. 14. p.: 26–28. 18. p.: 33–37. 24. p.: 45–46. 28. p.: 51–55. 34. p.: 58–67. 38. p.: 67–77.

Az Olajnál rossz hír volt, hogy az amerikai hátvéd, Le'Tre Darthard bokasérülése miatt nem tudta vállalni a játékot.

Ibrahim Durmo duplájával indult a meccs, majd Somogyi Ádám adott gólpasszt Brady Skeensnek. A első percek még a hazaiaké voltak, aztán a szolnokiak is szép lassan felpörögtek, Somogyi kintről is betalált. A pécsiek azonban jól tartották magukat, Durmo és Meleg Gergő betöréseivel három pont előnyt szereztek az első negyed végén, az olykor elalvó szolnoki védelem mellett . A folytatásban zónára tért át a vendégcsapat, amivel nem tudtak mit kezdeni a pécsiek, az Olaj pedig átvette az irányítást. Jól szedték a lepattanókat, hibákra kényszerítették ellenfelüket. A félidőt már hétpontos előnnyel zárta az első félidőt, 35–42.

A fordulást követően triplákkal operáltak a hazaiak, emellett fegyelmezetten is játszottak a megtorpanó szolnokiakkal szemben. Olaj egyszerű kosárlabdát játszott ebben az időszakban, Skeensnek beadták a labdát centerbe, aki jól kihasználta technikai és magassági fölényét. A harcosan játszó hazaiak nem hagyták magukat lerázni, ott loholtak ellenfelük nyakán és negyed végére felzárkóztak négy pont távolságra, 53–57. Záró felvonásban Meleg triplázott, de mielőtt belelkesedtek volna a pécsiek Auston Barnes előbb egy hármast, majd egy duplát is beszórt, kisvártatva Rudner Gábor is eredményes volt kintről. Két perccel a vége 67–74-es állásnál Pallai Tamás is helyére küldött egy triplát, amivel eldőlt a mérkőzés. Végjátékban már a csak különbség volt a kérdés, félgőzzel nyert az Olaj, amely Pécsett is megőrizte makulátlan mérlegét. A bajnoki folytatás szerda este hat órától, amikor az Alba Fehérvár gárdája érkezik a Tiszaligetbe.

További eredmények

Körmend–Szedeák 98–87, ZTE–Kaposvár 83–90, Alba Fehérvár–Bp. Honvéd 78–69, Sopron–Kecskemét 79–68, DEAC–Oroszlány 83–68, Falco KC–Atomerőmű SE 103–79.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu