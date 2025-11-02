november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Edzői nyilatkozat

28 perce

Vedran Bosnic: „Ez egy fontos győzelem számunkra, mennünk kell tovább, mert rendkívül feszes a programunk”

Címkék#NHSZ-Szolnoki Olajbányász#nyilatkozat#kosárlabda

Tovább őrzi veretlenségét az élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban a címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász együttese, amely szombaton este 79–74-es győzelmet aratott az NKA Pécs otthonában.

Varga Csaba

A 79–74-es szolnoki siker szoros meccset sejtet, a piros-feketék győzelméhez azonban egy percig sem fért kétség. Néhány statisztikai adat, amelyek megmutatják, mik okozták a felek közötti különbséget. A dobószázalékban a NHSZ-Szolnoki Olajbányász 71/34 48 százalék, míg Pécs 55/26 47 százalék. Ami még érdekes adat a pécsiek mind a 16 büntetőjüket értékesítették, míg a szolnokiak 13-ból nyolcat is elhibáztak. A legnagyobb különbség azonban a lepattanózásban alakult ki, a hazaik 25 védő- és 4 támadót szedtek, míg a vendégek a 24 védő mellett 11 támadó-lepattanót szereztek meg. Erről is beszéltek az edzők a találkozó utáni nyilatkozataikban az MKOSZ honlapjának.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász edzője nyilatkozott a pécsi meccsrő
A NHSZ-Szolnoki Olajbányász centere, Brady Skeens (labdával) ismét dupla-duplát gyártott, 23 pontja mellett 13 lepattanót is szedett
Forrás: hunbasket


NHSZ-Szolnoki Olajbányász–NKA Pécs meccs: így látták a szakemberek a mérkőzést 

Bojan Salatics, az NKA Pécs edzője: – Két lényeges dolgot emelnék ki. Az első, hogy nagyon sok lepattanót engedtünk az ellenfélnek, ezáltal túl sok második, sőt, néha harmadik lehetőséghez is jutottak. Ez volt a szezonban az első olyan mérkőzés, ahol egy ennyire fizikális csapattal találkoztunk, minden egyes labdáért meg kellett küzdenünk. Úgy gondolom, kihoztuk magunkból a maximumot, de természetesen volt néhány dolog, amit csinálhattunk volna jobban. Ahogy említettem, túl sok lepattanót hagytunk kicsúszni a kezünkből, és ez volt a fő probléma. Küzdöttünk, harcoltunk, de sajnos ez most ennyire volt elég.

Vedran Bosnic, az Olajbányász edzője: – Nehéz felkészülni a mérkőzésekre és elegendőt pihenni, hiszen a Bajnokok Ligája-meccsek miatt nagyon sűrű a menetrendünk. Gratulálok a csapatomnak, jól játszottak. Volt, amikor a Pécs átvette az irányítást, és ezt jól ki is használta, erős, veszélyes csapat, amit tisztelnünk kell. Örülök, hogy sikerült kontrollálnunk a lepattanókat, különösen a támadólepattanókat. Ez egy fontos győzelem számunkra, mennünk kell tovább, mert, ahogy említettem, rendkívül feszes a programunk.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ekképp nyilatkoztak a játékosok

Durmo Ibrahim, az NKA Pécs erőcsatára: – A bajnokság egyik, ha nem a legerősebb csapata ellen játszottunk. Jó, szoros mérkőzés volt, de sajnos sok hibát vétettünk, különösen a lepattanóknál, ahol alulmaradtunk. A győzelmet megérdemelten szerezte meg az ellenfél.

Somogyi Ádám, az Olajbányász irányítója: – Először is szeretnék gratulálni a saját csapatunknak, illetve a Pécsnek is, mert nagyon jó játékot játszottak, és látszott, hogy felkészültek belőlünk. Úgy gondolom, kicsit enerváltan kezdtünk, és nem mindig hajtottuk végre azokat, amiket Vedran-mester kért tőlünk. Ugyanakkor megmutattuk a karakterünket, és nem engedtük ki a kezünkből a mérkőzést, annak ellenére, hogy a Pécs egy szívós csapat, és a tabellán elfoglalt helyük nem tükrözi azt a játékerőt, amit valójában képviselnek. Biztos vagyok benne, hogy innen elindulnak felfelé, mert tényleg jó kosárlabdát játszanak. Szuper játékosaik vannak, és a fiatalok is nagyon szépen teljesítettek. Mi megyünk tovább, le kell vonnunk a tanulságokat ebből a mérkőzésből, és készülnünk kell a következő három találkozóra, az Alba, a Sopron és a Léva ellen

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu