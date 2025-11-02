Vedran Bosnic: „Ez egy fontos győzelem számunkra, mennünk kell tovább, mert rendkívül feszes a programunk”

A 79–74-es szolnoki siker szoros meccset sejtet, a piros-feketék győzelméhez azonban egy percig sem fért kétség. Néhány statisztikai adat, amelyek megmutatják, mik okozták a felek közötti különbséget. A dobószázalékban a NHSZ-Szolnoki Olajbányász 71/34 48 százalék, míg Pécs 55/26 47 százalék. Ami még érdekes adat a pécsiek mind a 16 büntetőjüket értékesítették, míg a szolnokiak 13-ból nyolcat is elhibáztak. A legnagyobb különbség azonban a lepattanózásban alakult ki, a hazaik 25 védő- és 4 támadót szedtek, míg a vendégek a 24 védő mellett 11 támadó-lepattanót szereztek meg. Erről is beszéltek az edzők a találkozó utáni nyilatkozataikban az MKOSZ honlapjának.

A NHSZ-Szolnoki Olajbányász centere, Brady Skeens (labdával) ismét dupla-duplát gyártott, 23 pontja mellett 13 lepattanót is szedett

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–NKA Pécs meccs: így látták a szakemberek a mérkőzést

Bojan Salatics, az NKA Pécs edzője: – Két lényeges dolgot emelnék ki. Az első, hogy nagyon sok lepattanót engedtünk az ellenfélnek, ezáltal túl sok második, sőt, néha harmadik lehetőséghez is jutottak. Ez volt a szezonban az első olyan mérkőzés, ahol egy ennyire fizikális csapattal találkoztunk, minden egyes labdáért meg kellett küzdenünk. Úgy gondolom, kihoztuk magunkból a maximumot, de természetesen volt néhány dolog, amit csinálhattunk volna jobban. Ahogy említettem, túl sok lepattanót hagytunk kicsúszni a kezünkből, és ez volt a fő probléma. Küzdöttünk, harcoltunk, de sajnos ez most ennyire volt elég.

Vedran Bosnic, az Olajbányász edzője: – Nehéz felkészülni a mérkőzésekre és elegendőt pihenni, hiszen a Bajnokok Ligája-meccsek miatt nagyon sűrű a menetrendünk. Gratulálok a csapatomnak, jól játszottak. Volt, amikor a Pécs átvette az irányítást, és ezt jól ki is használta, erős, veszélyes csapat, amit tisztelnünk kell. Örülök, hogy sikerült kontrollálnunk a lepattanókat, különösen a támadólepattanókat. Ez egy fontos győzelem számunkra, mennünk kell tovább, mert, ahogy említettem, rendkívül feszes a programunk.

Ekképp nyilatkoztak a játékosok

Durmo Ibrahim, az NKA Pécs erőcsatára: – A bajnokság egyik, ha nem a legerősebb csapata ellen játszottunk. Jó, szoros mérkőzés volt, de sajnos sok hibát vétettünk, különösen a lepattanóknál, ahol alulmaradtunk. A győzelmet megérdemelten szerezte meg az ellenfél.