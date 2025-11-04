Marco Rossi bizalmat szavazott Szappanos Péternek

Keretet hirdetett Marco Rossi Magyarország Örményország és Írország elleni, novemberi vb-selejtezős mérkőzéseire. A magyar válogatottba ismét bekerült a jászberényi kötődésű kapus, Szappanos Péter.

Szappanos Péter ismét helyet kapott a magyar válogatott keretében

Fotó: Nemzeti Sport

A magyar csapat előbb november 13-án Örményországban szerepel, majd három nappal később, 16-án az íreket fogadja a selejtező utolsó mérkőzésén. A mieink szempontjából sorsdöntő lehet a következő meccs, ugyanis akár már Örményország ellen bebiztosíthatják a pótselejtezőt érő helyet, amennyiben Portugália legyőzi Írországot.

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)