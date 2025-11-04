november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

19 perce

Marco Rossi bizalmat szavazott Szappanos Péternek

Címkék#Szappanos Péter#Marco Rossi#magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott a következő hetekbe dől el, hogy lesz-e esélye részt venni a nyári világbajnokságon. Marco Rossi szövetségi kapitány a novemberi selejtezők előtt keretet hirdetett, a jászberényi Szappanos Péter pedig ezúttal is meghívót kapott az olasz mestertől.

Kovács Levente

Keretet hirdetett Marco Rossi Magyarország Örményország és Írország elleni, novemberi vb-selejtezős mérkőzéseire. A magyar válogatottba ismét bekerült a jászberényi kötődésű kapus, Szappanos Péter.

Szappanos Péter, magyar válogatott, labdarúgás
Szappanos Péter ismét helyet kapott a magyar válogatott keretében
Fotó: Nemzeti Sport

A magyar csapat előbb november 13-án Örményországban szerepel, majd három nappal később, 16-án az íreket fogadja a selejtező utolsó mérkőzésén. A mieink szempontjából sorsdöntő lehet a következő meccs, ugyanis akár már Örményország ellen bebiztosíthatják a pótselejtezőt érő helyet, amennyiben Portugália legyőzi Írországot.

Szappanos Péter is bekerült a magyar válogatott keretébe

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia) 

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu