Tartalékosan is győzött Békésen az Evolution

A Békés elleni győzelmet ezúttal a Szolnok Evolution játékosedzője, a bajnokság eddigi legjobb pontátlagával rendelkező Tóth Zoltán nélkül zsebelte be az NB II Közép B csoport ötödik fordulójában.

Hét ponttal győzött a Szolnok Evolution csapata

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Békési SZSK–Szolnok Evolution 68–75 (13–19, 20–23, 22–16. 13–17)

Szeged, vezette: Kisházi Béla Kálmán, Varga Sándor

Szolnok: CSÁK B. 18/9, Hegedűs G. 4, Verba 7/3, Fodor M. 5/3, ARNÓTH 16. Csere: LAKATOS P. 17/15., Molnár P. 2, Nagy D. 4, Simon Z., Faragó M. 2. Edző: Tóth Zoltán.

A játékosedző, Tóth Zoltán kisebb sérülés miatt nem vállalta a játékot, így kívülről irányította ezúttal csapatát. A kevés kosarat hozó első negyedben hatpontos előnyre tett szert a vendég együttes, amit a folytatásban még meg tudott fejelni hárommal. Biztos vezetését a jól kivitelezett három pontos dobásainak is köszönhette az Evolution, de a második félidőben majdnem elolvadt a két csapat közötti különbség. Szerencsére az utolsó játékrészre felébredt a vendég gárda, újra nagyobb előnyre tett szert, és végül biztosan nyerte meg a találkozót.

A szolnoki együttes a következő mérkőzését a Hepp Kupa keretén belül szerdán 19.45-ös kezdéssel játssza a Monor ellen a Tiszavirág Arénában.