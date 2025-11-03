november 3., hétfő

Kosárlabda

1 órája

Tartalékosan is győzött Békésen az Evolution

Az 5. forduló után is száz százalékos teljesítménnyel áll a Szolnoki Evolution kosárlabda csapata az NB II Közép B csoportjában.

Jegesi László

A Békés elleni győzelmet ezúttal a Szolnok Evolution játékosedzője, a bajnokság eddigi legjobb pontátlagával rendelkező Tóth Zoltán nélkül zsebelte be az NB II Közép B csoport ötödik fordulójában.

Szolnok Evolution, kosárlabda
Hét ponttal győzött a Szolnok Evolution csapata
Békési SZSK–Szolnok Evolution 68–75 (13–19, 20–23, 22–16. 13–17)

Szeged, vezette: Kisházi Béla Kálmán, Varga Sándor

Szolnok: CSÁK B. 18/9, Hegedűs G. 4, Verba 7/3, Fodor M. 5/3, ARNÓTH 16.  Csere: LAKATOS P. 17/15., Molnár P. 2, Nagy D. 4, Simon Z., Faragó M. 2. Edző: Tóth Zoltán. 

A játékosedző, Tóth Zoltán kisebb sérülés miatt nem vállalta a játékot, így kívülről irányította ezúttal csapatát. A kevés kosarat hozó első negyedben hatpontos előnyre tett szert a vendég együttes, amit a folytatásban még meg tudott fejelni hárommal. Biztos vezetését a jól kivitelezett három pontos dobásainak is köszönhette az Evolution, de a második félidőben majdnem elolvadt a két csapat közötti különbség. Szerencsére az utolsó játékrészre felébredt a vendég gárda, újra nagyobb előnyre tett szert, és végül biztosan nyerte meg a találkozót. 

A szolnoki együttes a következő mérkőzését a Hepp Kupa keretén belül szerdán 19.45-ös kezdéssel játssza a Monor ellen a Tiszavirág Arénában.

 

